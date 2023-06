Los más encimosos: a estos signos del zodiaco les encanta el contacto físico

El lenguaje del amor de las personas varía en función de su forma de ser, hay quienes para demostrar su afecto prefieren usar mensajes de texto o incluso cartas, ya que así las palabras fluyen con más elocuencia, tal y como sucede con los Virgo. En cambio hay quienes hacen gala de su cariño por alguien dándole comida o regalos, tal y como ocurre con muchas madres y padres de familia. Aunque para una gran mayoría todo se reduce a mimos y abrazos, lo cual si bien es muy tierno, también puede resultar embarazoso para los demás.

Lo cual explica que haya sujetos a los que los exaspere el mal llamado "amor sofocante", mismo que se distingue por reducirse a la expresión del cariño por el contacto físico, el cual podría estar determinado por el signo del zodiaco, ya que este influye de manera directa en la personalidad,

De hecho, la astrología permite delimitar cuáles son las personas más cariñosas del zodiaco, las cuales también llegan a ser consideradas como las más encimosas, algo que no necesariamente es negativo, pues a muchos les agrada la idea de sentirse queridos

Tauro: los más cariñosos del zodiaco

Los toritos del zodiaco son muy efusivos y en ocasiones rayan en lo encimoso, no porque quieran incomodar, sino porque siempre buscan que todos se sientan amados. Si tienes un mal día Tauro te consolará con un abrazo, si estás festejando un triunfo, Tauro te dará un abrazo y si simplemente se alegra de verte, ten por seguro que Tauro te va a abrazar.

Lejos de ser percibido como alguien seco, los regidos por este signo zodiacal son los más cálidos, entregados y cariñosos, lo cual los hace la pareja perfecta de signos que no suelen demostrar su afecto, tales como Virgo o Escorpio, pues su buena vibra es tal que los contagian con su amor y crean un balance especial en su relación.

Piscis: el signo más encimoso del zodiaco

Podrán ser los más celosos, pero nadie es más cariñoso que un Piscis. Al procurar el bienestar de sus seres queridos no temen en mostrarse afectuosos con ellos, demostrando así cuanto desean protegerlo y su afán de protección es tal que es bastante común que quieran tener abrazados a sus seres amados todo el tiempo.

Una mujer Piscis siempre va a estar al pendiente de ti y de tu bienestar, pero también va a procurar que el cariño no falte en la convivencia diaria. Mientras que hombre Piscis es el ser más empalagoso que te puedas imaginar ya que nunca se lo piensan cuando se trata de mimar y consentir a alguien que aprecian.

Capricornio y su pasión por el contacto físico

Serán unos cerebritos y los más responsables, pero cuando se trata del contacto físico se olvidan de las normas sociales y no temen en ir besando apasionadamente a su pareja a media calle. A ellos les fascina el contacto físico y no temen en dejárselo claro al mundo.

No suelen andarse por las ramas y son las típicas personas que a todo mundo les dicen "bebé" o "amor", pero ojo, no lo dicen de dientes para afuera, literalmente siempre gozan demostrando su afecto, ya sea por medio de cariñitos, palabras o hasta acciones como serenatas y ¿por qué no? caricias y apapachos.