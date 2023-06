Test visual: dime que imagen ves primero y te diré si te gustan los amores cortos

En esta oportunidad, un nuevo test visual se hace presente en la red para poner a prueba a los usuarios y enfrentarlos a datos que quizás desconocen de su personalidad. La consigna es sencilla: observa la imagen con fondo violeta y figuras de color azul oscuro. ¿Qué ves primero?

Test visual para conocer aspectos de la personalidad. Fuente: Pinterest

¿Qué ha llamado tu atención primero?



Llamas de fuego

Ver en primera instancia este elemento se traduce en que eres una persona desconfiada de los demás y no eres tolerante. Eres un individuo con una gran memoria y jamás olvidas los actos de los que te rodean. Tus seres queridos consideran que eres reservado y discreto con los secretos.

Dentro de tus valores supremos está la verdad y eso quiere decir que no toleras descubrir que alguien te haya mentido, ni siquiera para hacerte un bien. Eres una persona sincera con lo que piensa de los demás. La hipocresía no tiene lugar en tu vida. Esto también ha repercutido en tus romances, ya que no sueles perdonar. Has vivido experiencias cortas en cuestiones del amor, pero has disfrutado la intensidad del sentimiento.

Figura corazón

Si al ver la imagen, has identificado primero el corazón, entonces eres una persona arriesgada en cuestiones del amor. Te estimulan los desafíos y los romances a distancia suelen ser tu moneda corriente, o bien las relaciones con gente que posee una personalidad muy distinta a la tuya.

Entre tus más destacados rasgos de personalidad se encuentra el rechazo a las órdenes. Esto quiere decir que no toleras que te impongan cosas que hacer. Sigues tu intuición, tu reserva energética y espiritual, y tus emociones. Aprendes de cada experiencia y valoras cada romance, porque aunque no funcione sabes que te dejó una lección.

Sueles tener romances duraderos. Fuente: Pixabay.com

Sueles llevar adelante relaciones largas, pero en cuanto se acumulan roces o diferencias en cuanto al futuro, das por terminado el vínculo. Esto quiere decir que eres determinante: siempre te retiras de los sitios físicos o emocionales donde no te sientes a gusto y donde no estás sintiendo ninguna satisfacción.