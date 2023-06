Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 29 de junio

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar y para todos los que quieren saber qué les deparará el destino, el cual, sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este jueves 29 de junio con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos cómo les irá en la familia, suerte, amor, salud y dinero, en el que, la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Recuperarás las fuerzas que perdiste a mitad de semana Foto: Especial

Aries

Para los nacidos bajo el signo de ARIES entre el 21 de marzo y el 20 de abril, viene un fin de semana regio, posibilidades de reunirte con tus amigos o familia, ten mucho cuidado con ciertas personas que vas o acabas de conocer.

Cuídate de andar de lengua suelta porque tus amigos y amigas son muy de andar contando todo lo que les dices, no confíes tanto en la gente y aprende a mantener el hocico bien cerrado.

Cuidado con tu carácter, ya que podrías dañar a quien no lo merece solo por tu carácter bipolar que andas cagando. No dañes a quien te busca, quiere y está siempre para ti, recuerda que la vida es una rueda y tarde o temprano te tocará a ti.

Tauro

Para los TAURO, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, no confundas lo que estás sintiendo en estos momentos y si sabes que no serás correspondido de la manera en que tú quieres aléjate de esa persona antes de que el sentimiento en ti crezca y sufras en el futuro.

Posibilidades de una decepción amorosa que te va a llevar derechito a la depresión, no te atontes y no te dejes llevar por eso que eso no va a lograr que el amor regrese o vuelva a nacer.

Viene días de mucha reflexión en los cuales sabrás con quién sí y con quién no, recuerda quién eres y para dónde vas, esa será la clave para que no te pierdas en tu camino.

Géminis

Para los GÉMINIS, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, En el mes de julio te va a llegar un dinero extra que te va a sacar de esos apuros en los que has andado bien metido o metida.

Si tienes una relación, deja de pecar con pensamientos impuros y dedícate a tu pareja, recuerda que las infidelidades suelen cometerse hasta con el pensamiento.

Dale vuelta a la página si te fueron infiel Foto: Especial

No tengas miedo a lo que puedes lograr, cree y confía más en ti, no dejes que nadie nunca más te vuelva a pisar o hacer sentir que no vales nada. Oportunidades de crecimiento en el área laboral y grandes cambios en tu forma de ver la vida.

Cáncer

Para CÁNCER, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, aprende a escuchar a las demás personas y respetar sus ideas, no confundas tus sentimientos y define de una buena vez si lo que sientes por esa persona realmente es amor y si vale la pena arriesgarse por él o ella.

Posibilidades de cambios en el trabajo y pleitos familiares se avecinan debido a no estar de acuerdo sobre ciertas decisiones. Urge limpieza en tu casa y sobre todo en tu cuarto y cosas para desalojar la limpieza negativa, tira todo lo que este roto, dañado y no sirva.

Ponte bien buzo o buza en tu bisne que te van a llegar propuestas sexuales indecorosas, te la van a querer dejar caer bien feo.

Leo

Para los LEO, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, cuidas mucho las cuestiones económicas, no confíes tu dinero en cualquier persona o te estarás arriesgando a quedarte en la calle, hay personas que se aprovecharán de ti en esas cuestiones, ponte bien buzo y buza.

La vida te ha jodido en los últimos meses y no has logrado ser feliz del todo, debes aprender que no existe la felicidad absoluta y darte cuenta de que en tus manos está buscarla y trabajar en ella.

Viaje en puerta prepárate para divertirte y ofrecer la caricia al por mayor, posibilidades de gratinar el mollete y pasártela superbién. Aléjate de personas que quieran estar contigo en secreto, recuerda que si lo sabe Dios que lo sepa el mundo.

Virgo

Para los VIRGO, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, podrías enterarte de chisme nada agradable, ni te estreses, recuerda que por algo pasan las cosas, te va a servir para darte cuenta de unas verdades que ya sabías, pero no querías aceptar.

Si estás soltero o solteras posibilidades de conocer a una persona con la que has estado en contacto mediante una red social o celular; te va a agradar mucho. Dale vuelo a la hilacha y practica todo el kamasutra, recuerda que vida es una, mejor arrepentirse que quedarse con las ganas.

Momento de ponerte creativo en la cama Foto: Especial

Si no te sientes preparado o preparada para iniciar un romance, no lo hagas, porque nada más te vas a amargar a ti y a tu pareja, quiérete y disfruta tu soltería, la vida no es fácil para nadie, así que no te quejes y haz algo por disfrutarla y vivirla de la mejor manera.

Libra

Para los LIBRA, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, ten cuidado de dos amistades, te tienen un buen de envidia y están actuando a tus espaldas e independientemente para perjudicarte mediante chismes.

Cambios en tu trabajo para bien, debes aprender a tolerar más a las personas, eso ayudará un chorro a dar una buena imagen de ti.

Recuerda que la vida es bien corta, no malgastes tu tiempo haciendo cosas sin sentido que no valen la pena, el amor está por sonreírte, pero cuida mucho tu actitud, deja de criticar y buscarle defectos a esa persona, recuerda que hay que ver a las personas crudamente, pero tampoco exagerar o de lo contrario será imposible lograr que nazca algo entre ambos.

Escorpio

Para ESCORPIO, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, ten cuidado de los comentarios que haces de otras personas, ya que se puede correr el chisme y meterte en problemas al punto de que rompan la boca.

Próximamente, tendrás noticias de una persona que te anda tirando la onda y le importas un buen, tanto sentimentalmente, como profesionalmente.

Recuerda que no hay mejor venganza que la indiferencia, no te claves en esos problemas y actúa como si te valiera, aunque por dentro te esté llevando la tiznada.

Sagitario

Para los SAGITARIO, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, la vida es corta, no malgastes tu tiempo en mendigar cariño o amistad en gente que solo te busca cuando te necesita, sé más duro o dura contigo mismo y con los demás, recuerda que el vivo llega hasta que el tonto quiere.

Debes escuchar a tu cerebro y a tu corazón, si logras perdonar y olvidar hay muchas posibilidades que logres rehacer tu vida, pero si insistes en vivir en el pasado, con amargura y resentimiento, no lograrás concretar ninguna relación.

Es posible que la vida te ponga en una situación compleja, la cual te haga ver la verdadera cara de muchas de las personas que te rodean, ya deja de mendigar atención y cariño de gente tonta que solo busca sacarte de tu círculo de armonía y llenarte de conflictos la existencia.

Capricornio

Para los CAPRICORNIO, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, no hagas promesas que no podrás cumplir y recuerda que lo que trabajes el día de hoy repercutirá en tu futuro.

Te enteras de chisme de una amistad y no lo creerás creer. Ten cuidado con las palabras que salen de tu boca porque en un futuro regresarán a ti y tendrás que tragártelas cada una de ellas, así que asegúrate que sean buenas.

Evento social en puerta y movimientos en tu trabajo, planearás un viaje y hay muchas posibilidades de que se realice, dinero extra en estos días y saldrás de algunas deudas que no te dejaban dormir

Acuario

Para los ACUARIO, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, no ablandes tanto tu corazón porque te expones a que lo pisen y hagan de él lo que sea, ya te han traicionado y humillado mucho no permitas que vuelva a suceder, ponte las pilas y si hay necesidad de ser más duro hazlo, a veces funciona como escudo protector.

Si ese amor te cambio por alguien más no tienes por qué seguir ahí esperando a que el amor vuelva a nacer, necesitas quererte y respetarte. Aléjate de personas tercas y conflictivas que lo único que logran es sacarte de tus casillas y robarte parte de tu energía positiva.

Fluye antes de que encuentren tu punto débil para sacarte de tus casillas Foto: Especial

Es momento que visualices el escenario que quieres para tu futuro, ya que si pasa por tu mente, las fuerzas del universo y tu empeño podrían lograr que en corto plazo se materialicen.

Piscis

Para los PISCIS, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, cuida más tu corazón, no lo entregues a la primera persona que aparezca, sé más duro de querer y convencer.

Cuida mucho donde firmas, lee bien las letras pequeñas y no gastes dinero ni inviertas nada en estos días que no es el momento adecuado. Eres muy de cumplir siempre tus propósitos, sabes cómo tratar a la gente para lograr tus objetivos y eso te ha ayudado un chorro siempre, pero esta vez no vez luz clara, tienes muchas confusiones con tu futuro y de cómo mejorar económicamente.

Tu carácter de la fregada que te cargas podría hacerte cometer grandes errores, llévate las cosas tranquilamente y no tomes decisiones a la ligera.