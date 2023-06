Es momento de hacer las pases con tu guerra interna, así será la suerte de los signos HOY 29 de junio

La imperfección humana es lo que hace a cada uno de nosotros hermosamente humanos, por eso es momento de dejar atrás la guerra interna y hacer las pases con nosotros mismos. Aprovecha la energía de Venus en Leo en trino a Quirón en Aries. No olvides que eres luz e inspiración.

El paso de Venus por el signo de Leo nos da ese empuje que necesitamos para salir adelante de conflictos que venimos arrastrando desde el pasado. Aprovecha este trance para dejar atrás los miedos, la suerte está de tu lado y la pasión de Venus hará que tengas días llenos de amor.

Estás en el mejor momento del año, energéticamente hablando. Foto: Pixabay

Venus está en Leo, así será la suerte de los signos hoy 29 de junio

Aries

Aunque puede que algo no haya salido como esperabas, gracias a los buenos aspectos que te hace el planeta Venus, tu poder de seducción es increíble. Te sentirás dueño de tu vida y podrás triunfar donde otros fracasaron.

Tauro

Verás la vida con optimismo y entusiasmo, y sentirás que comienza a solucionarse algo que te preocupaba. Di adiós a tu pasado y espera nuevas oportunidades, que van a llegar antes de lo que imaginas. Te esperan encuentros fascinantes.

Libra

Las presiones en tu entorno serán muchas, pero vas a saber dar lo mejor de ti mismo y van a llegar a tu vida merecidos éxitos. Aprovecha para poner en marcha tus proyectos y hacer realidad tus sueños. Destacarás allí donde estés.

Géminis

Tus cambios de opinión desconcertarán a los que te rodean y pueden crear un clima poco favorable para la comunicación. En el amor, podrás recuperar la serenidad y la estabilidad que buscabas.

Cáncer

Felicidades. Puedes tener dudas acerca de algo que te interesa mucho, pero ese sexto sentido que tienes no te va a fallar, y tomarás la mejor de las decisiones. En el amor, puedes tener una segunda oportunidad que debes aprovechar al máximo…

Leo

Se pondrá todo a tu favor para que puedas asumir tus responsabilidades y cumplir tus promesas. La diplomacia no es lo tuyo; tú necesitas ser auténtico y sincero, y si alguien no te interesa no le vas a dar falsas esperanzas.

Déjate llevar por el amor esta semana. Foto: Pixabay

Virgo

Puede suceder algo inesperado que te obligue a reconocer tus errores, y no tendrás reparo en hacerlo. No es el momento de dejarte llevar por pensamientos negativos, sino de centrarte en el presente e ilusionarte por lo que está por llegar.

Escorpio

Puedes notar que hay envidias a tu alrededor, pero tu éxito no lo va a frenar nadie, así que ve a lo tuyo y lleva un cuarzo blanco para protegerte. Actuarás abiertamente y sin tapujos para resolver una situación que te incomoda.

Sagitario

El planeta del amor, Venus, te está haciendo muy buenos aspectos y tú tendrás un magnetismo especial que atraerá mucho. Tu buena estrella no te abandona y tus planes se pueden cumplir antes de lo que crees. Deslumbrarás con tu ingenio.

Capricornio

No sufras si te sientes incomprendido y con muchos temores porque pronto va a llegar la recompensa a todos tus esfuerzos. Pueden hacerte una propuesta muy positiva; sólo tienes que mostrarte abierto a los cambios y lanzarte.

Acuario

No te impacientes si ves que se retrasan algunos temas importantes para ti y evita entrar en conflictos que te dejen sin energía. Si te embarcas en algo nuevo que sea con los pies en la tierra porque puede no ser lo que parece.

Piscis

Con la Luna creciendo, estás vital, arrollador, entusiasta…, y tienes por delante un día fantástico para comenzar proyectos nuevos o consolidar algo que habías iniciado recientemente. Estás completamente irresistible.

