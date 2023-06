Según el zodiaco, estos 2 signos te van a dar una sorpresa esta semana del 28 de JUNIO al 1 de julio

Semana con semana las predicciones para cada signo zodiacal cambian, incluso hay personas que se dedican a hacer tiradas de tarot diarias para cada uno de los integrantes de la rueda zodiacal, aunque en general, diversos astrólogos que generan contenido para redes sociales coinciden en que esta semana hay muchas posibilidades de que dos signos del zodiaco terminen por sorprender a sus seres queridos.

Puede tratarse de buenas o malas noticias, e incluso de regalos, pero lo que es un hecho es que van a terminar por dejar con la boca abierta a las personas a las que decidan dirigir su energía, por lo cual, es posible que incluso si no eres muy cercano a alguien regido por alguno de estos signos, termines enterándote de algo de su vida que no puedas creer, por ejemplo que tu excompañera de secundaria se convirtió en mamá o que tu exnovio se va a casar, en esta semana todo puede pasar.

¿Cuáles son los signos zodiacales que te sorprenderán esta semana?

Ya que esta semana toda la energía se va a concentrar en los leones del zodiaco es lógico asumir que este será uno de los signos zodiacales que terminará por sorprender a su familia y amigos, lo cual se puede deber a grandes cambios en su vida, ya que están enfrentándose a una temporada de dejar ir todo lo que los estaba estancando, dando paso a nuevas oportunidades en el terreno laboral y sentimental.

Así que si tienes una amistad Leo que estaba obsesionada con su ex y simplemente no podía pasar de página, es posible que finalmente decida despedirse para siempre de aquella persona tóxica que no le hacía ningún bien. Y si en cambio tu Leo favorito estaba enfrentando una mala racha económica, es muy posible que te informe que todo ha mejorado, posiblemente por un nuevo trabajo o negocio en el que a corto plazo le empezará a ir muy bien.

Otro de los signos zodiacales que podría darte sorpresas en la semana del 26 de junio al 1 de julio es Tauro, integrante de la rueda zodiacal al que la suerte también le sonreirá, principalmente en el ámbito romántico, ya que hay altas posibilidades de que se reencuentre con un examor que no ha logrado superar del todo y con quien, por razones ajenas a ellos no pudieron tener una relación duradera. Sin embargo, en esta ocasión los astros confabularán a su favor para que todo les salga bien y ahora sí sean felices para siempre.

Y en caso de que seas pareja de un torito del zodiaco prepárate para una sorpresa abismal, la cual puede ir desde un detalle como un regalo o una salida especial, hasta la noticia de un embarazo e incluso una propuesta de matrimonio, algo que sin duda dejará sin aliento a sus conocidos.

