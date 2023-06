Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 27 de junio

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar y para todos los que quieren saber qué les deparará el destino, el cual, sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este martes 27 de junio con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos cómo les irá en la familia, suerte, amor, salud y dinero, en el que, la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Momento de unirte con tus 7 chakras Foto: Especial

Aries

Para los nacidos bajo el signo de ARIES entre el 21 de marzo y el 20 de abril, es hora de enfocarte al 100 por ciento en tus sueños y metas de tu vida.

Es hora de sacarte de adentro todas esas cosas feas que no te mereces y que te han hecho sufrir. No te calientes ni te pongas a darle pilas a nadie más. Las pilas las tienes que ponerte tú, tienes que hacerte más fuerte, superar cualquier obstáculo que se te atraviese.

Debes de tener mucho cuidado con comentarios fuera de lugar de amistades que buscarán dañarte con malos comentarios. Aunque haya cosas duras e injustas en la vida.

Tauro

Para los TAURO, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, aunque eres uno de los signos más duros y aguantadores del mundo, sé que a veces tienes un montón de rollos en tu mente y no siempre sabes cómo lidiar con ellos.

Esta semana, es posible que te invadan muchas dudas acerca de algo o alguien. Intenta hablar con ella y aclarar las cosas. No dejes nada al azar hoy, ni el mínimo detalle.

Escucha a tu intuición y date el tiempo necesario para reflexionar. Verás cómo poco a poco encontrarás las respuestas que buscas. Enfrentarás a una persona de temperamento fuerte que te quiere arruinar la vida porque tiene una idea errada de quién eres.

Géminis

Para los GÉMINIS, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, arranca una nueva semana y es importante recordar que hay cosas que ya no van a volver

Han cumplido su ciclo en tu vida, así como tú en el de ellas. Celebra lo nuevo que está por venir, por esas experiencias que aún no has vivido. Es verdad, algunas cosas te están costando un poco más. A ti, la paciencia no te cae muy bien, pero debes entender que las cosas buenas no se consiguen de un día para otro.

Cuidado con cambios de última hora en los dineros que no te llevarán por ningún sitio. A veces te pones muy caprichoso, aprovechándose de la buena voluntad de los demás, y eso puede causarte conflictos de convivencia.

Cáncer

Para CÁNCER, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, date cuenta de que ahora más que nunca debes cuidarte de las decisiones que tomes, porque podrías meter la pata en grande en un futuro.

Recuerda que tú tienes el poder de crear tu propia realidad. Oye, deja de quejarte por las pésimas condiciones en las que trabajas. Por ahora, eso es lo que hay, así que, si no te adaptas, mejor considera dejarlo.

Te vendría bien hacer algo de ejercicio, aunque sea poquito tiempo al día. Tu cuerpo está sintiendo los efectos negativos de estar mucho tiempo sin moverte.

Leo

Para los LEO, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, no te agobies buscando cosas que ya son parte del pasado, de verdad te lo digo. Ni siquiera dejes que esas cosas ocupen tu mente.

Necesitas tomarte un descanso, relajarte y cuidarte un poco más. Es hora de dejar atrás todo eso, tanto física como mentalmente.

Lo mejor es que vayas al médico y te quedes tranquilo, porque lo tuyo no es nada grave. Controlar tus gastos te ayudará a tener una economía más sana y a llegar al final de mes sin tanto estrés.

Virgo

Para los VIRGO, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, empieza una nueva semana, y lo más importante es que dejes de lado las depresiones. Si hay un área de tu vida que no va tan bien, no significa que todo esté mal.

Últimamente, no has aprendido mucho de tus errores y has vuelto a caer en la misma trampa de siempre. Esos pensamientos aleatorios que te atormentan a veces son demasiado abrumadores.

CONTROLA esa mente como sea necesario, no dejes que te domine. Se vienen buenas fechas para armar fiesta con tus amigos, aunque no te recomiendo que te cargues con toda la responsabilidad. En el amor, las cosas parecen ir viento en popa, pero no olvides que hay que echarle una mano a la suerte.

Libra

Para los LIBRA, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, necesitas algo que te vuelva a ilusionar, algo que te deje con la boca abierta. Puede que estés un poco frío o fría con el mundo, con los tuyos, en general.

Que nadie se lo tome personal, no es nada personal; simplemente no te apetece meter la pata, no te apetece que los demás te conozcan de golpe y porrazo.

Por ahora, prefieres mantener un poquito de misterio y guardarte tus cartas. Se te vienen problemas que requerirán toda tu concentración, pero encontrar tiempo para meditar está complicado. Estate atento a las oportunidades que se te presenten hoy.

Escorpio

Para ESCORPIO, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, lo ideal sería que no te empeñes en controlarlo todo o tratar de cambiar a los demás porque solo te vas a ganar enemigos.

Tienes un montón de preocupaciones en tu cabeza que, además, te están desviando un poco del objetivo. Aunque intentes dominar esos pensamientos, te está costando más de lo que quisieras. Y sí, a veces sabes que sufres innecesariamente, especialmente por cosas que no deberías.

Recibirás dineros que te vendrá de perlas para cubrir algunos gastos pendientes. Pero ojo, no te lances a gastarlo sin sentido, piensa bien en cómo invertirlo.

Sagitario

Para los SAGITARIO, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, tienes un atractivo que deja a cualquiera sin palabras. Se puede hablar contigo de cualquier tema sin que te asustes por nada, además, eres una persona inteligente y que, de una u otra forma, llama mucho la atención.

Necesitas aprender a soltar, a disfrutar de tu tiempo, ese tiempo que no podrás recuperar nunca jamás. Así que suelta ese control, cariño, y vive el presente al máximo.

El ambiente en el que te encuentras está lleno de oportunidades para hacer nuevas amistades que prometen muchísimo. También enfrentarás algunos problemillas de salud relacionados con tu manera de comer.

Capricornio

Para los CAPRICORNIO, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, mira, siempre hay mejores opciones que lo que tienes ahora. Échale un vistazo a tu alrededor y déjate conocer.

Podrías poner todas tus cartas sobre la mesa en este momento, podrías tomar una decisión bien fuerte y dejar todo mal. No te lances a tomar ninguna decisión en caliente, Respira profundo, toma tu tiempo y analiza las cosas con calma.

Confía en tu intuición y espera el momento oportuno. A veces tiendes a ignorar los puntos de vista diferentes al tuyo, eso te priva de muchas oportunidades. Es hora de que te abras más a las opiniones y aportaciones externas.

Acuario

Para los ACUARIO, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, Eres único, con tus traumas y decepciones en la vida, sí, pero sigues luchando por encontrar tu propio espacio, tu rincón en el mundo.

Estás buscando esa vida mejor, a veces todo te satura de más, te agobian las personas, te abruman los pensamientos, te inunda el miedo, las preocupaciones. Esta semana es el momento de buscar la paz, la calma, la tranquilidad en tu vida.

Tanto a nivel mental como físico, Date un respiro, encuentra esos momentos de serenidad, de desconexión y de cuidarte a ti mismo. A conquistar la calma y a brillar con tu luz. Recuerda que el equilibrio es clave.

Piscis

Para los PISCIS, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, despréndete de todo lo que te duele, lo que te machaca, lo que te amarga la existencia. Esta semana deberías estar pensando en hacer mil planes, en despejarte la cabeza y en disfrutar a tope.

Arréglate, siéntete bien contigo mismo, busca tu mejor versión. Esta semana se avecinan reencuentros especiales, sí, esos momentos que te tocan el corazoncito.

Eres un imán de buena energía, y el universo te devuelve lo que proyectas, así que sigue con esa actitud positiva, llena de amor y confianza en ti mismo. Los beneficios van a ser más grandes de lo que te esperabas, además, van a surgir nuevas oportunidades de negocio que te van a llamar la atención.

