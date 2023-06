LEO: ¿cuál es tu suerte la noche de hoy 26 de junio, según el Tarot?

Uno de los signos más interesantes de la rueda zodiacal es Leo, signo que se caracteriza por ser decidido, seguro de sí mismo y con mucho talento, algo que lo lleva a tener estándares muy altos, sin embargo, hay ocasiones en las que traiciona a su propia esencia y termina aceptando un amor que no lo merece o simplemente le cuesta salir de situaciones que no le suman nada en el terreno profesional o económico, así que si te encuentras en alguno de estos supuestos, el tarot tiene un mensaje muy especial para ti.

Aunque son muchos los especialistas que se encargan de hacer lecturas de tarot generales para los signos del zodiaco, en esta ocasión te haremos un resumen de las predicciones expuestas en el canal de YouTube llamado "Enzo Tarot", recordándote que al ser muy genérica esta lectura, es importante que retomes lo que resuene contigo y lo que no lo dejes fluir para que llegue a la persona correcta.

El siete de oros indica que es momento de volver a empezar sin mirar atrás, especialmente para aquellos que han atravesado un periodo en el que daban todo de sí sin recibir nada a cambio, ya que en caso de seguir en la misma situación podrían verse estancados, dejando ir oportunidades de valor que comenzarán a llegar a su vida en los próximos meses y que deben saber elegir con sabiduría, ya que de esto depende su suerte del resto del 2023.

La combinación de las cartas del dos de oros, el diez de oros y el diez de copas habla de que los leones del zodiaco enfrentarán una transición que los hará pasar de una de las etapas más obscuras de su vida a un camino brillante lleno de dicha y felicidad, al cual sólo podrán llegar si se deciden a darse a sí mismos una segunda oportunidad, dejando de lado aquellos cariños que los han estado frenando para alcanzar el auge de su vida.

"Date una oportunidad a ti mismo, no tengas vergüenza de nada. Cuando alguien da lo mejor de sí o hace las cosas de buenas no tiene que tener vergüenza, vergüenza debería tener la otra parte y no tú, cariño. Y sobre todo, es una combinación que te dice 'resiste a la influencia, ya no te merece', así que resiste a ese instinto de hablar o de querer contestarle", expuso el tarotista.