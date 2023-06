Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 25 de junio

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar y para todos los que quieren saber qué les deparará el destino, el cual, sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este domingo 25 de junio con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos cómo les irá en la familia, suerte, amor, salud y dinero, en el que, la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Cuida bien tus finanzas porque será semana larga para llegar a la quincena Foto: Especial

Aries

Para los nacidos bajo el signo de ARIES entre el 21 de marzo y el 20 de abril, hoy es un día lleno de energía y cambios en los cuales debes enfocarte en tu felicidad y dejar a un lado a esas personas que solo te ponen piedras en tu camino y no te dejan avanzar, es momento de madurar y darte cuenta de que no necesitas de nadie para estar bien y para ser feliz simplemente de ti.

Abraza la aventura y la libertad, este es un buen momento para tomar decisiones atrevidas y seguir tus pasiones. Confía en tu intuición y aprovecha las oportunidades que se presenten chula. Mantén una mente abierta y disfruta del viaje.

Número de hoy: 5

Tauro

Para los TAURO, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, no dejes pendientes que puedes resolver hoy para otro día o se te va a juntar todo el show y no sabrás cómo librarte de eso, tira objetos que estén estrellados o dañados de casa porque solo están reteniendo malas energías y no te dejarán avanzar.

Ya dile que sí a esa persona que te anda rogando desde hace tiempo, no exijas más de lo que puedes ofrecer y si la persona a quien tú quieres no te pela, nada tienes que seguir haciendo ahí.

Deberán buscarse mutuamente para lograr cerrar su amor Foto: Especial

Permítete divertirte y conectar con tu lado más perro y juguetón. Aprovecha tus habilidades comunicativas para expresar tus ideas y emociones. Mantén una actitud optimista y busca momentos de alegría y diversión.

Número de hoy: 3

Géminis

Para los GÉMINIS, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, ponte al día en tus pagos y deudas que tienes o te vas a meter en problemas legales o vas a batallar para que te vuelvan a soltar dinero a la próxima vez que lo necesites.

Problemas del pasado regresan, necesitas despabilarte y no darle vuelta a lo mismo que ya hace un tiempo te dañó la existencia. Este es un día para buscar la sabiduría y la revisión interna. Dedica tiempo a la reflexión y la meditación.

Confía en tu intuición y presta atención a los mensajes que recibes en tu interior cariño. Es un buen momento para profundizar en tus intereses intelectuales y buscar respuestas a tus preguntas más profundas.

Número de hoy: 7

Cáncer

Para CÁNCER, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, si te sientes mal y agotado, no platiques con nadie, a veces es mejor cerrar el hocico para no complicar las cosas, empezarás a ver claro en cuestión de los sentimientos; haz lo que te dicte tu corazón.

Hoy es un día para cultivar la armonía y la conexión emocional. Presta atención a tus relaciones cercanas y busca momentos de ternura y apoyo.

Confía en tu intuición y en tu capacidad para nutrir a los demás. Es un buen momento para buscar equilibrio y encontrar consuelo en el hogar y la familia.

Número de hoy: 2

Leo

Para los LEO, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, extrañarás a personas de tu sangre que no están contigo. Aléjate de amigos y personas conflictivas que solo buscan dañarte o hacerte sentir mal con comentarios tontos.

No trates de acosar a las personas que no te quieren o no les interesas porque terminarán dejándote en vergüenza públicamente, si esa persona no muestra interés por ti mándala a la ñonga y dale con quien sigue, no seas tonto y no tomes decisiones a la ligera piensa bien lo que decidirás si no quieres que te vaya de la tiznada más adelante, recuerda que el karma no duerme.

Hoy es un día para liderar y manifestar tu poder personal. Confía en tus habilidades y toma la iniciativa en tus proyectos.

Número de hoy: 1

Virgo

Para los VIRGO, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, hoy es un día para enfocarte en las relaciones y el servicio a los demás. Busca oportunidades para ayudar y apoyar a quienes te rodean.

Te va a poner de mal humor un chisme del que te enterarás en estos días. Amores de una noche y rompimiento de relación de amistades en estos días.

Mejor que ni salgas de casa, solo descansa y disfruta del día en cama y viendo películas Foto: Especial

Busca momentos de gratitud y aprecia lo que te rodea. Vienen días muy precipitados, tus cualidades de conquista estarán a flor de piel, te manejarás en mucho pegue y despertarás los instintos de personas que sienten atracción por ti al grado de confesarte sus sentimientos.

Número de hoy: 6

Libra

Para los LIBRA, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, si ya te mandaron a la goma o fuiste tú quien mandaste a alguien, ponte las pilas que hoy es día de empezar de nuevo y mandar todo a la fregada, urge renovarte y quitar de tu vida todo eso que te causa indigestión o no te deja avanzar.

Si no tienes un trabajo estable, busca mejores oportunidades, eso sí, no sueltes el hueso hasta no tener asegurado el otro. No te esperes que el trabajo venga a ti, tú debes de moverte si quieres salir de jodido y jodida.

Es un buen momento para reflexionar sobre tus lecciones y crecimiento personal. Busca la paz interior y practica el perdón. Confía en que nuevas oportunidades llegarán a tu vida, bella.

Número de hoy: 9

Escorpio

Para ESCORPIO, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, hoy es un día para enfocarte en el logro de tus metas y el manejo de tus recursos.

Cuídate las espaldas de compañeros de trabajo, te tienen mucha envidia, recibirás una llamada o mensaje de texto que te pondrá feliz, amigo o amiga te buscará para contarte un chisme Confía en tu capacidad para alcanzar el éxito y la prosperidad.

Es un buen momento para establecer objetivos claros y tomar medidas prácticas hacia ellos. Ten cuidado con traiciones por parte de amigos y de pleitos familiares por no llegar acuerdos. Necesitas que arregle tus problemas con terceras personas, pero no te pases de vivo, ya que podrías dañar a quien te importa.

Número de hoy: 8

Sagitario

Para los SAGITARIO, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, es momento hacer más duro tu corazón para evitar ser dañado o dañado, confía en quien confía en ti y ama a quien te ama.

Es importante que tomes en cuenta cada una de las caídas por las que has pasado, sueles encariñarte con la piedra y eres muy de estar ahí donde no te quieren y tratan mal.

Hoy es un día para establecer bases sólidas y trabajar con disciplina. Es un buen momento para planificar a largo plazo y tomar decisiones fundamentadas. Busca la estabilidad y la estructura en tus proyectos. Confía en tu capacidad para construir un futuro sólido.

Número de hoy: 4

Capricornio

Para los CAPRICORNIO, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, si esa persona te interesa, muéstrale tu interés, ya que está naciendo un sentimiento entre ambos que podría consolidarse más pronto de lo que te imaginas.

Entrarás en conflictos existenciales y andarás de un humor a mediados de la siguiente semana que ni tú te vas a aguantar, algunas veces te tomas las críticas muy apecho y sueles darte golpes de pecho.

Permítete explorar nuevos intereses y actividades artísticas. Busca momentos de alegría y diversión en tu rutina diaria. Es un buen momento para conectarte con tu niño interior y encontrar equilibrio entre el trabajo y el juego.

Número de hoy: 3

Acuario

Para los ACUARIO, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, hay muchas posibilidades de que cuaje un negocio que traes en mente, solo necesitas ponerte las pilas, no hagas tanto caso a comentarios negativos que solo buscan hacerte quedar mal y dañarte.

Presta atención a los mensajes que se presentan en tu vida. Confía en tu capacidad para inspirar y crear cambios positivos en el mundo.

Una nueva amistad va a llegar en próximas fechas y podría surgir un sentimiento nada sano por ella, no te obsesiones tanto por encontrar el amor porque lejos de traerlo sueles alejarlo.

Número de hoy: 11

Piscis

Para los PISCIS, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, hoy es un día para materializar tus metas y sueños más grandes. Confía en tu poder de manifestación y en tu conexión con lo divino.

Cambios importantes se aproximan, ya que madurarás mucho, una amistad necesitará más que nunca de ti. En el trabajo viene estrés, y te darás cuenta del amor que te tienen muchas personas que te rodean.

Da un par de vueltas al día, el estrés te está comiendo vivo Foto: Especial

Te viene un dinero extra, no gastes en cuestiones que no necesitas. No desconfíes de la persona a quien pretendes, puesto que ha pasado por dichas situaciones antes y no le gustaría volver a pasar por lo mismo.

Número de hoy: 22