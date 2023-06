Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 24 de junio

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar y para todos los que quieren saber qué les deparará el destino, el cual, sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este sábado 24 de junio con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos cómo les irá en la familia, suerte, amor, salud y dinero, en el que, la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Echa la casa por la ventana y demuestra lo salvaje que eres en el amo Foto: Especial

Aries

Para los nacidos bajo el signo de ARIES entre el 21 de marzo y el 20 de abril, hay una persona del pasado que te está pensando mucho y pronto sabrás de quién se trata. El fuego de tu pasión arderá con fuerza y andarás como burro en primavera al punto de que aflojes las nachas a quien no deberías.

Tu magnetismo será irresistible y tu confianza te llevará a nuevas conquistas. No temas tomar la iniciativa y explorar tus deseos más profundos. Tu energía ardiente encenderá la chispa de la pasión en la cama.

Vienen días de cambios en los cuales debes pensar un poco más en ti y en tu economía para que no vengan pérdidas materiales ni de ningún tipo.

Tauro

Para los TAURO, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, es momento de brillar y de ser tú mismo sin importar lo que digan o piensen las demás personas, viene una relación bastante fuerte la cual podría hacerte ver tu suerte y sacarte de tu zona de confort.

Hoy irradiarás una sensualidad natural y una energía seductora. Tu paciencia y habilidad para disfrutar cada momento te llevarán a experiencias íntimas inolvidables. Déjate llevar por los placeres sensoriales y descubre nuevas formas de deleitar a tu pareja.

Cambios en los dineros y negocios que se podrían venir abajo por compartir tus ideas con las demás personas que solo te saben envidiar. Vienen días en los cuales un viaje se podría planear en cualquier momento y con el salir de la rutina.

Géminis

Para los GÉMINIS, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, muchos cambios en tu economía que deberás de cuidar para que a finales de mes no te veas presionado en los dineros.

Tu capacidad para comunicarte te permitirá conectar profundamente con tu pareja y descubrir sus deseos más ocultos. Aprovecha tu versatilidad y creatividad para llevar tus encuentros sexuales a un nivel superior.

Se te da eso del amor, aprovecha tus habilidades de seducción Foto: Especial

Días en los cuales te darás cuenta de que no necesitas de nada ni de nadie para ser feliz simplemente de tu compañía. Ten cuidado con un amor del pasado, el cual podría regresar en cualquier momento y confundirte en tus sentimientos.

Cáncer

Para CÁNCER, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, manda a la fregada a esas amistades tóxicas, las cuales absorben tu tiempo y tu energía y siempre se la pasa quejándose de todo, lejos de ayudarte te afectan más.

Tu sensibilidad y tu conexión emocional te guiarán en el terreno de la pasión hoy. Tu intuición te permitirá entender las necesidades de tu pareja y satisfacerlas de forma excepcional.

Disfruta de la intimidad y crea un ambiente acogedor para compartir momentos de amor y sensualidad. Días de muchos cambios en los cuales evolucionarás mucho en tus sentimientos y te darás cuenta de que ya no puede ser plato de segunda mesa de nadie.

Leo

Para los LEO, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, hoy serás el protagonista indiscutible de la pasarela del amor. Tu carisma y confianza te convertirán en el centro de atención, y tu generosidad en la intimidad no tendrá límites.

Eres una persona fuerte y optimista que siempre logras lo que deseas, ponte a trabajar en ese sueño, en ese negocio qué has tenido en mente desde hace tiempo, el universo va a conspirar para que se haga realidad.

No temas mostrar tu lado más seductor y disfruta de los aplausos que recibirás en el escenario de la seducción. Aprende a lidiar con gente que no te tolera y que no te traga, les va a calar más que sigas presente en sus vidas a pesar de que no te soporten.

Virgo

Para los VIRGO, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, es momento de brillar y echarle ganas a todo lo que quieres, deseas y necesitas para ser feliz, hay gente que no te tolera y que buscará la manera de aceptarte de todas las formas posibles, que se te resbale en sus comentarios si no te dan para el gasto no tienen derecho a opinar.

Tu dedicación y atención al detalle se verán reflejadas en tus encuentros íntimos hoy. Tu perfeccionismo te llevará a explorar nuevas técnicas y experimentar con la sensualidad de forma dedicada.

Prueba ese look que temes mostrar, explota tu sensualidad Foto: Especial

No te olvides de relajarte y disfrutar de la conexión profunda que puedes lograr con tu pareja. Si tienes una relación hay situaciones de celos, inseguridades y falta de comunicación que podría venir a aceptar a la relación y hacer que termina en cualquier momento.

Libra

Para los LIBRA, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, vienen muchos días de cambios en los cuales tu energía deberá de estar enfocada en tu trabajo y en hacer dinero, deja de preocuparte por cosas que no valen la pena y enfócate en lo que realmente te deja algo de provecho.

Tu búsqueda de armonía se reflejará en tus relaciones íntimas, creando un ambiente romántico y lleno de pasión. Aprovecha tu habilidad para seducir con elegancia y disfruta de momentos de belleza y sensualidad.

Es momento de emprender ese negocio que tanto quieres y de enfocarte en cosas que valga la pena, no pierdas tu tiempo dando explicaciones a quienes no te la piden.

Escorpio

Para ESCORPIO, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, tus intensas emociones te llevarán a vivir experiencias sexuales profundas y transformadoras. Tu magnetismo atraerá a otros hacia ti, y juntos explorarán los rincones más oscuros y sensuales del placer.

Tu sed de intimidad será saciada, y tu capacidad para explorar los límites de la pasión te llevará a encuentros íntimos inolvidables. Ten cuidado con esperar más de la cuenta de quién sabe, no te va a dar más.

Un embarazo se visualiza dentro de la familia o de amistades cercanas, podría ser algo inesperado. Ten cuidado con viajes express los cuales pueden salirse de control, puede haber problemas económicos o algún contratiempo.

Sagitario

Para los SAGITARIO, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, vienen días en los cuales deberás reflexionar mucho sobre qué es lo que quieres en tu vida, te has perdido en el camino, hay personas que te tienen mucha envidia, no les tires piedras, déjalas que se quemen en su infierno al final la vida los pondré en su lugar.

Date la oportunidad de reinventarte y de organizar un poquito más tu vida, de disfrutarte y de ir por cada sueño y meta que te has planteado, son días de cambios, días en los cuales la prosperidad tocar tu puerta, pero deberá de ser muy cuidadoso con el dinero porque a veces gastas en cuestiones que no necesitas, eso te puede traer deudas y algunos problemas financieros.

Tu energía contagiosa encenderá la llama de la seducción y te permitirá disfrutar de encuentros apasionados.

Capricornio

Para los CAPRICORNIO, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, es momento de ponerte las pilas y de ponerte a trabajar para lograr tus objetivos y tus metas, vienen días de muchos cambios en tu economía, deberá de ser lo más importante para el logro de tus objetivos y tus metas.

Tu enfoque y disciplina te ayudarán a crear una conexión íntima, profunda y duradera. Tu determinación te llevará a explorar nuevas formas de expresar tu sensualidad y a establecer vínculos fuertes con tu pareja.

Viene un cambio de casa, un cambio de vehículo en próximas fechas, cuida tus finanzas para que no te veas presionado en los próximos meses. Los movimientos lunares podrían traer los calores al 100 y sin darte cuenta podrías aflojar la caricia a personas que no debes inclusive a personas del pasado.

Acuario

Para los ACUARIO, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, que ya se te quite eso de andar haciendo favores a medio mundo, el que más ayuda necesita eres tú y no te has dado cuenta.

Hoy tu mente abierta y tu deseo de experimentar te llevarán a vivir encuentros íntimos llenos de originalidad y sorpresa. Tu naturaleza innovadora te permitirá explorar nuevas prácticas y romper con los límites convencionales.

Disfruta de la libertad de expresión sexual y atrévete a ser tú mismo. Vienes arrastrando situaciones del pasado que no has podido superar, pero que te siguen afectando y arruinando tu presente mientras sigas viviendo en esas situaciones no vas a lograr concretar absolutamente nada con nadie.

Piscis

Para los PISCIS, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, la sensibilidad y conexión emocional que tienes te guiarán en el terreno de la seducción. Tu intuición te permitirá comprender los deseos más profundos de tu pareja y satisfacerlos de manera única.

Disfruta de la intimidad y crea un ambiente romántico y mágico para compartir momentos de amor y pasión. Vienen días en los cuales estarás muy melancólico o melancólica al recordar situaciones y eventos del pasado que te hicieron tan feliz, es momento de soltar es, momento de desprenderte de todo eso que ya dolió y te afectó tanto tu vida y tu camino, date la oportunidad de ser feliz, oportunidad de vivir nuevas aventuras, oportunidad de conocer a nuevas personas, es momento de hacer un cambio rotundo en tu vida el cual te lleve por caminos verdaderamente efectivos que te conduzcan a la felicidad