Horóscopos de Mhoni Vidente HOY 24 de junio, predicciones para el amor, salud y dinero

Mhoni Vidente trae para ti las mejores predicciones de los horóscopos para este sábado 24 de junio del 2023; conoce todo lo que le deparan los astros a los signos del zodiaco en salud, dinero y amor.

Así será tu suerte hoy, según Mhoni Vidente

Aries

Has planteado una o varias preguntas a tu pareja y no obtienes respuesta. Debes considerar que quizás no las sepa responder o que se trate de preguntas sin una respuesta concreta. Es importante que dejes de atormentarla con tus demandas y permitas que pase el tiempo. El amor puede tolerar vacíos, pero se resiente ante la tensión constante.

Las apuestas pueden llevarnos a ganar o perder. Sin embargo, en ocasiones podemos identificar señales que nos indican si una apuesta es segura o no. Y este es el caso en el día de hoy: es evidente que las cosas no saldrán como esperas. Observa las tendencias y retírate de la situación.

Aquello que buscas en los demás (orientación, disciplina, entusiasmo) es algo que solo tú puedes proporcionarte a ti mismo. Por lo tanto, busca en tu interior la fuerza necesaria para realizar este cambio, la disciplina para mantenerlo y la sabiduría para valorarlo.

Tauro

Es crucial que cedas. Tú y tu pareja han estado involucrados en una disputa que parece no tener fin. Debes dejarlo ir, ya que solo los desgasta como pareja y en realidad no tiene importancia. La discusión se basa más en el deseo de establecer cierto poder dentro de la relación.

Hoy te pedirán colaboración. Aunque te emociona que te lo pidan, debes moderar tu entusiasmo, ya que no te están ofreciendo un trato justo. No permitas que se aprovechen de ti y, antes de realizar el trabajo, exige lo que realmente mereces. Ya no estás en condiciones de brindar "muestras gratis".

Hoy es el momento de descubrir cuánto puede beneficiarte un cambio de imagen. Sigue tu intuición y modifica tu estilo. El mantra que debes tener presente es que tu exterior refleje tu interior, que los colores y las texturas de tu vestimenta sean una representación de lo que está sucediendo dentro de ti.

Géminis

Los regalos son una parte importante del amor, ya que cada obsequio implica un sacrificio: renunciamos a algo para entregárselo a quien amamos. Es momento de recuperar esa necesidad en tu pareja, ya que no ha recibido regalos desde hace tiempo. Satisfacer esa necesidad será beneficioso para ambos.

El dinero se dilapida poco a poco. Los astros te sugieren que detengas conscientemente esos pequeños gastos de los que no te das cuenta y que mes a mes van afectando tu presupuesto. Lleva una contabilidad personal más disciplinada y verás cómo aumenta tu capacidad de manejar el dinero.

Si el espejo no refleja una imagen que te agrada, tal vez debas buscar otras formas de reflejarte, como en las aguas de un lago, en los charcos de lluvia, en los escaparates, etc. El problema no está en tu reflejo, sino en el entorno que lo rodea. Si te sientes incómodo con tu imagen, cambia el contexto.

Cáncer

Hay muchas cosas que necesitan ser resueltas tanto a nivel personal como en la relación. Sería justo tomarse un descanso antes de enfrentar el trabajo arduo que se avecina. Es importante esperar lo mejor el uno del otro y sellar ese compromiso de manera festiva. Una cena, una copa de vino, un momento de intimidad. Y luego, esperar el amanecer.

A partir de este día, la puntualidad debe convertirse en tu principio fundamental. No más demoras, no más excusas. Tus jefes o socios valoran enormemente su tiempo y no quieren que se desperdicie, ni por ti ni por nadie. Por lo tanto, sal con 10 minutos de anticipación, sincroniza tu reloj y mantén tu agenda al día. Es de suma importancia.

Debes enfocarte en el futuro. Recuerda que una forma de hacer que las cosas sucedan como deseas es atraerlas mediante la visualización. Cada día, imagínate en el lugar donde deseas estar: saludable, fuerte, exitoso y, sobre todo, en armonía y equilibrio con todo lo que te rodea.

Leo

Cuando se llega a un acuerdo, es importante respetarlo. Has estado pasando por alto las promesas que tú y tu pareja hicieron durante la última etapa conflictiva. Es necesario cumplir con las palabras comprometidas y hacer lo que corresponde para avanzar hacia una mejor comprensión mutua.

No pongas en duda la palabra de tus colaboradores. A menudo te aferras firmemente a tus propias ideas y no permites ninguna discusión en ningún tema. Debes ser más abierto, ya que esa es la única forma en que puedes beneficiarte de las ideas de los demás. En este caso, ellos tienen razón.

Debes ser coherente con el cuidado de tu salud, ya que has estado diciendo a tus seres queridos que estás haciendo ciertas cosas que en realidad no estás cumpliendo. Puedes engañar a los demás, pero no puedes engañar a tu cuerpo. Es hora de que tus acciones respalden tus palabras, ya que tu salud está en juego.

Virgo

Debes ser paciente y esperar a que tu pareja esté lista para superar esa dificultad. No todos procesamos las cosas de la misma manera ni tenemos la misma capacidad para enfrentar ciertas situaciones. Debes darle el tiempo y el espacio que necesita para vivir su proceso sin presionarla de ninguna manera.

La clave de cualquier logro es la constancia. El talento, el coraje y la excelencia son importantes, pero si no perseveras cuando todo parece estar en tu contra y sigues adelante a pesar de los obstáculos, ese éxito tan deseado seguirá siendo esquivo y es probable que nunca alcances esa meta anhelada.

Debes controlar más rigurosamente tus horas de sueño. No estás descansando lo suficiente y eso afecta tu rendimiento. Necesitas permitir que tu cuerpo se recupere con un sueño adecuado. Es necesario que te desconectes del trabajo y de tus responsabilidades, y que permitas que tu cuerpo recargue energías.

Libra

La belleza no se desvanece con el tiempo; simplemente se traslada a nuevos espacios. No debes temer al paso del tiempo en ti y en tu ser amado. Ambos cambiarán, evolucionarán, pero a lo largo de los años encontrarán nuevas razones para amar sus cuerpos mutantes.

Hoy es un día en el que debes sumergirte por completo en lo que haces, entregarte al 100% a esa pasión que impulsa tu trabajo y sus resultados. Serás observado por aquellos que, si quedan convencidos, te brindarán grandes oportunidades de crecimiento. Da lo mejor de ti.

Reflexiona sobre las verdaderas capacidades de tu carácter. No es un signo de debilidad reconocer, después de un autoexamen, que no estás hecho para ciertas actividades o para tratar con ciertas personas. Si es hora de abandonar esa situación, hazlo por el bien de tu salud mental. Tu bienestar es más importante.

Escorpión

Hoy es un día para enfriar los ánimos. Matiza tu tono y deja atrás las palabras ásperas. Es necesario que tú y tu pareja hagan las paces, ya que están enredados en una anécdota trivial y fácil de resolver. Mantener ese juego de agresividad pasiva solo les causará daño.

Ten cuidado con una persona que muestra ambivalencia hacia ti. Puede que no te tenga simpatía personalmente, pero reconoce tu valía como profesional. Mantén una relación cordial con ella, pero no confíes tus planes ni secretos profesionales, ya que podría aprovecharse de ellos.

Evita acercarte a personas que te contagien negatividad. Eres muy influenciable cuando se trata de las personas que admiras, y puedes perder la perspectiva crítica hacia ellas. Acepta lo positivo de cada individuo y descarta lo que te perjudica. Realiza una "dieta" de influencias y solo acepta aquellas que realmente te nutren.

Sagitario

En una pareja no hay lados opuestos, solo hay dos personas trabajando juntas hacia una misma causa: la perpetuación del amor. Es necesario que dejen de ir cada uno por su camino y comiencen a remar en la misma dirección para llegar al puerto al que desean llegar.

Recurre siempre a tus compañeros. No dejes que todas las responsabilidades recaigan solo sobre ti, ya que todos son corresponsables del mantenimiento de la organización y del éxito del proyecto. Mantén una buena comunicación con tus colegas y que cada uno muestre su compromiso.

Mantener la armonía entre tu cuerpo y tu mente no es fácil, por eso debes dedicar un poco de atención cada día para mantenerla. Recuerda tus tres pilares: alimentación, meditación y ejercicio. Sobre esas bases, nada podrá afectar tu salud ni el bienestar de tu cuerpo.

Capricornio

No ignores los mensajes, no dejes sin responder las llamadas, no ignores los regalos, por pequeños que parezcan. Tu pareja necesita sentirse presente en tu vida en todo momento, especialmente debido a las inseguridades con las que está lidiando. En resumen, te necesita más que nunca.

No hagas promesas en vano ni hagas juramentos sin fundamento. Los buenos negocios y proyectos se basan en la verdad y en acciones concretas. Para que una buena idea se materialice, debe hacerlo sobre la base de la sinceridad y la transparencia, de lo contrario, estará condenada a no cumplir todo su potencial.

Permite que la luz entre en tu hogar y en tu habitación. Deja que el sol te ilumine y te brinde energía y vitalidad. Este es un día para honrar a nuestra estrella principal, ya que de ella depende nuestra principal fuente de energía. El sol simboliza el entusiasmo y la vida, así que permítele iluminar tu cuerpo y tu ser.

Acuario

Cuando la vida te golpee y te encuentres en el suelo, recuerda todo lo que tienes. Tu mayor fortuna, entre todos tus dones, es el amor que vives, das y recibes. En nombre de tu pareja, todo es soportable. Esa es tu inspiración y tu motivación, sin importar el tamaño del desafío u obstáculo que enfrentes.

Es el momento de buscar inversores, personas que entiendan tu negocio y compartan tu visión sobre el futuro en tu campo. Es importante que empieces a trabajar en conseguir al menos cinco inversores, ya que este número siempre te ha beneficiado en asuntos relacionados con el dinero.

Hoy es un día que te llama a cuidar tu sangre, en particular tu presión arterial. No pierdes nada si revisas tus niveles de presión y realizar un chequeo que te beneficiará. Cuando la Luna está en su punto más alto en tu horizonte, tu flujo sanguíneo tiende a intensificarse.

Piscis

Evita levantar la voz, hacer gestos excesivos o actuar de manera intimidante. La razón solo prevalece cuando realmente la tienes. La intimidación no es apropiada en ninguna circunstancia, y mucho menos dentro de una relación de pareja. Es mejor dialogar y llegar a acuerdos. Ganar una discusión mediante trampas no es una solución real ni justa.

Hoy es un buen día para recuperar el dinero que pensabas que habías perdido. Acércate a las personas que te deben dinero y solicita que cumplan con sus compromisos pendientes. Descubrirás que, a pesar de todo, puedes confiar en algunas personas. Esto te permitirá considerar ayudar a más personas de esta manera en el futuro.

Hoy debes reconectar tus ciclos corporales con los ciclos naturales. Esta conexión te beneficia, ya que te alineas con las tendencias del mundo en lugar de ir en su contra. Abre tus ventanas y disfruta de la luz de las estrellas y del viento de la noche. Te sentirás rejuvenecido y más fuerte.

