Aries ¿cuál es tu suerte esta noche de hoy 24 de junio, según el Tarot?

Esta noche las cosas no serán fáciles. Aries, todos los momentos que te atormentaron emocionalmente durante la semana aparecerán de lleno, los miedos, malos pensamientos y negatividades que sembraste hablando mal de compañeros de trabajo, familiares cercanos y hasta de amigos, te van a cobrar factura. Y por más que busques huir de la verdad, hoy es el día que vas a tener que dar explicaciones.

Gente Aries (21 de marzo al 19 de abril) no podrás simplemente apagar el teléfono celular o dejar en visto los mensajes de WhatsApp, alguien te buscará en persona para pedirte explicaciones por las palabras que lanzaste a su espalda. Eso que dijiste le provocó un daño y una pérdida total de tu confianza por ti y como un gesto para saber qué pasó te buscará y no será una charla amable. Tu ángel guardián te recomienda bajar la mirada y escuchar, no te enojes y con calma aprende de estos errores.

Aries tendrá una noche difícil

Aries, si creías que todo terminaría después de esa intensa charla, al ver todos los mensajes que saturan tu WhatsApp estarás listo para responder y buscar soluciones. Esto durará por varias horas, pero la buena noticia es que hoy 24 de junio vas a resolver todo lo malo de la semana y al final podrás respirar tranquilo al dejar atrás toda esa vibra negativa que fuiste acumulando en varios días.

Si te queda algo de energía, sal al bar o café más cercano a tu hogar y pide una bebida refrescante, te la ganaste. Analiza todo lo que pasó y cambia tu manera negativa de resolver los problemas cuando no sale a la primera como lo planeaste. Siempre es bueno tener un plan A, B o C, pero siempre respetando a las personas que confían en ti y que dan su tiempo y apoyo incondicional.

