Rozó la planta "más peligrosa" por accidente y le salieron ampollas del tamaño de una pelota de golf

Existen plantas que por más bellas que se vean en jardines o terrazas, representan un peligro para todo aquel que ose tocarlas. Personas y animales se han intoxicado tras desconocer su toxicidad y tener contacto con ellas, tal como Daniel, un joven británico que quedó cubierto de ampollas del tamaño de una pelota de golf después de que él y su hermano pequeño tocaran la "planta más peligrosa de Reino Unido".

El joven de 21 años pasó rozando el perejil gigante mientras recuperaba una pelota de fútbol de un arbusto en Boston Manor Park en Brentford, al oeste de Londres. Pensando que le había picado una ortiga, se frotó el tobillo con una hoja y siguió disfrutando del sol de verano. Su hermano de tan solo 8 años también tocó la planta pero en menor medida, sin embargo, sí sufrió quemaduras.

"Salté al monte, saqué la pelota de fútbol y me picaron los tobillos. Pensé que eran ortigas", dijo Daniel en entrevista con The Sun. "Mi abuela me consiguió una hoja de muelle para frotarla, y la froté y mejoró un poco, Así que los siguientes dos días me relajé y fui a trabajar como de costumbre sin pensar en nada de eso, porque pensé que era un sarpullido de ortiga”, agregó.

Su pequeño hermano sufrió quemaduras menores. Foto: The Sun

Después de 2 días, aparecieron ampollas masivas y fue tan doloroso que, de un momento a otro ya no podía caminar: "Me levanté de la cama por la mañana para ir a trabajar y colapsé por mi propio peso". Aquel día, lo enviaron temprano a casa, dándole 2 días de descanso para que se recuperara.

Este caso no es aislado, recientemente, una joven también se intoxicó en Reino Unido por tocar el perejil gigante sin intención, como Daniel, sufrió quemaduras e hinchazón en las zonas del cuerpo que estuvieron directamente en contacto con la venenosa planta: "Parezco Teletubby", declaró en entrevista con The New York Post.

El perejil gigante, aunque bello, muy peligroso. Foto: Especial

¿Cuáles son las plantas más tóxicas que podrías tener en tu jardín?

Hortensia : tan bella como tóxica, resulta ser una verdadera trampa, pues ese color tan distinguido de la flor la hace muy atractiva; sin embargo, resulta ser tóxica sin importar si tocas las hojas o la flor.

: tan bella como tóxica, resulta ser una verdadera trampa, pues ese color tan distinguido de la flor la hace muy atractiva; sin embargo, resulta ser tóxica sin importar si tocas las hojas o la flor. Manzanillo de playa : grandes esferas con tonalidad verde, pero puede causarte ampollas o provocarte problemas de la vista.

: grandes esferas con tonalidad verde, pero puede causarte ampollas o provocarte problemas de la vista. Monstera o costilla de Adán : si bien no es peligrosa para humanos, sí lo es para tus mascotas, así que será mejor no tenerla en casa si quieres evitar un susto con tu michi o lomito.

: si bien no es peligrosa para humanos, sí lo es para tus mascotas, así que será mejor no tenerla en casa si quieres evitar un susto con tu michi o lomito. Hiedra : al igual que las otras plantas, parece ser una bastante bonita para decorar tus paredes, pero la realidad es otra: si te atreves a tocarla, con el paso del rato verás que tu piel empezará a inflamarse, causando ampollas significativas.

: al igual que las otras plantas, parece ser una bastante bonita para decorar tus paredes, pero la realidad es otra: si te atreves a tocarla, con el paso del rato verás que tu piel empezará a inflamarse, causando ampollas significativas. Matalobos: conocida también como “tora blava”, es una herbácea con bonitas flores azules o blancas. Esta es una de las plantas más venenosas del mundo y se encuentra en zonas montañosas de Europa.

SIGUE LEYENDO

Tocó una de las plantas más peligrosas y su rostro se desfiguró en segundos: “Parezco un Teletubby”