Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 23 de junio

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar y para todos los que quieren saber qué les deparará el destino, el cual, sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este viernes 23 de junio con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos cómo les irá en la familia, suerte, amor, salud y dinero, en el que, la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Momento de buscar la fiesta este viernes, suelta el estrés y recarga energía Foto: Especial

Aries

Para los nacidos bajo el signo de ARIES entre el 21 de marzo y el 20 de abril, hoy es un día para tomar acción, tu energía y determinación estarán en su punto máximo.

No te dejes llevar por rencores del pasado que podrían seguir afectando tu vida, aprende a perdonar y soltar todo eso que has venido cargando desde hace tiempo. Ten cuidado con esperar más de la cuenta de quién sabes, no tiene nada que ofrecerte.

Cuidado con amistades que podrían darte la puñalada trasera y meterte en problemas los cuales serán complicados de salir. Confía en tu intuición y no temas tomar decisiones audaces

Tauro

Para los TAURO, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, vienen días de muchos cambios en los cuales el amor florecerá, sobre todo si estás en una relación amorosa en estos momentos. Vienen oportunidades en muchos aspectos de tu vida que deberás de aprovechar si quieres mejorar en los dineros.

Enfócate en construir bases sólidas, hoy es un buen día para establecer objetivos a largo plazo y trabajar en proyectos que requieran paciencia y constancia. Podría presentarse un problema laboral a causa de chismes y malentendidos, no te metas en problemas y no hagas caso.

Toma bien tus horas de descanso en el trabajo Foto: Especial

Cuidado con cambios de última hora en los dineros, no gastes en tonterías que no necesitas. Sé más inteligente y no permitas que ningún hijo dé la tiznada, te vuelva a ver la cara como ya antes lo hizo.

Géminis

Para los GÉMINIS, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, últimamente hechas despertando mucha envidia hasta de tus propios amigos y ellos buscarán la manera de dañar o afectar de algún modo.

La comunicación será tu fuerte, así que exprésate con claridad y comparte tus ideas con los demás. Mantén una actitud abierta y disfruta de las relaciones sociales que se presenten.

Ten cuidado con los amores de una noche, los cuales aparecerán en cualquier momento y podrían meterte en graves problemas. No permitas que nadie te quite las ganas de ser feliz y de disfrutar la vida.

Cáncer

Para CÁNCER, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, viene un mejor trabajo o un cambio de última hora en el área laboral y en cuestión de los dineros. Hoy es un día para cuidar de ti mismo, presta atención a tus necesidades emocionales y toma tiempo para descansar y recargar las baterías.

Es posible que te sientas más sensible de lo normal, así que asegúrate de establecer límites saludables y rodearte de personas que te brinden apoyo y comprensión.

Hay días en los cuales desearás regresar al pasado para no seguir viviendo la misma situación que vives ahora. Cuídate de engaños o traiciones por parte de amistades, ya que se presentarán en cualquier momento.

Leo

Para los LEO, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, Vienen días de muchos cambios en los cuales deberás de soltar tu pasado y prepararte para vivir tu presente y tu futuro, no hagas caso a comentarios fuera de lugar y malintencionados que pueden venir de parte de familiares y amigos, lo más importante debes de ser tú y tu bienestar.

Tu carisma y confianza estarán en su punto máximo hoy, aprovecha esta energía para destacarte en el trabajo o en situaciones sociales. Tus habilidades de liderazgo serán reconocidas, así que no temas asumir roles de liderazgo y mostrar tu creatividad. Disfruta de los reflectores y deja que tu luz brille.

Hoy no permitas que las personas se inmiscuyan en tu vida o tomen decisiones que solamente a ti te corresponden o de lo contrario tus fracasos serán a causa de sus decisiones. Momento de emprender un negocio si es de alimentos te irá espectacularmente bien.

Virgo

Para los VIRGO, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, no necesitas de nadie para ser feliz y para lograr tus proyectos y tus metas, solo requieres de tu capacidad y de tus ganas y de tu lucha.

Vienen días los cuales te puedes sentir melancólico al recordar a personas que ya no están físicamente contigo, enciende una vela y pon un vaso de agua en su nombre y agradece por el tiempo vivido.

Hoy es un día para poner orden en tu vida, toma tiempo para organizar tus tareas y prioridades. Tu enfoque y atención al detalle serán tus mayores aliados. Aprovecha esta energía para avanzar en tus proyectos y hacer avances significativos.

Libra

Para los LIBRA, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, se vienen días de muchos cambios en los cuales tu mente podría traicionarte y podría regresar al pasado con una persona que te dañó mucho la existencia.

Las relaciones serán el foco de atención hoy, dedica tiempo a fortalecer tus lazos con amigos y seres queridos. Tu capacidad para encontrar el equilibrio y la armonía será clave en tus interacciones.

No olvides cuidar de ti mismo y encontrar el equilibrio personal. Hay muchas oportunidades de realizar un viaje fuera del país o de arreglar documentos, estás en la mejor etapa para hacerlo todo saldrá como deseas.

La posibilidad de realizar un viaje está por llegar Foto: Especial

Escorpio

Para ESCORPIO, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, no permitas que nadie apague tu luz y te haga sentir menos de lo que vales. Confía en tu intuición y en tu capacidad para transformarte.

Tienes la capacidad de convencimiento, deberás de aprovecharlo en el área laboral para buscar mejores puestos o mejores salarios. Vienen oportunidades en muchos aspectos de tu vida que deberás de aprovechar si quieres mejorar en los dineros.

Últimamente, te has decepcionado tanto del amor que ya no buscas una relación seria, suelta el pasado, no permitas que te siga mermando la existencia en tu presente, no todas las personas son iguales y no tienen por qué pagar justos por pecadores.

Sagitario

Para los SAGITARIO, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, es momento de aprender las lecciones de vida para no volver a cometer los mismos errores, últimamente se te da tropezar con la misma piedra y a pesar de los golpes no entiendes el mensaje.

La aventura y la expansión serán tu enfoque hoy, busca oportunidades para explorar nuevos horizontes y ampliar tus conocimientos. Tu espíritu optimista y tu sed de descubrimiento te llevarán lejos. No temas salir de tu zona cómoda y perseguir tus sueños más audaces.

Vienen días en los cuales deberás de administrar tu economía para evitar pérdidas económicas las cuales pudieran afectar en el mes de julio, los próximos días realizarás compras innecesarias por puro gusto y después andarás con la madre en rastra

Capricornio

Para los CAPRICORNIO, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, date la oportunidad de confiar en tu capacidad de hacer dinero y aprovéchala en negocios propios.

Enfócate en tus responsabilidades y mantén la perseverancia, incluso cuando el camino parezca difícil. Recuerda que cada paso cuenta en tu camino hacia el éxito.

Hoy ten cuidado con compañeros de trabajo, los cuales pueden estar hablando a tus espaldas y eso te puede venir a afectar con tus jefes inmediatos.

Acuario

Para los ACUARIO, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, deja de deprimirte por tonterías y disfruta la vida que es muy corta, no te quedes con ganas de nada y cómete al mundo, pero responsablemente.

Tu mente estará llena de ideas innovadoras y visionarias, aprovecha esta energía para compartir tus ideas con los demás y contribuir al cambio. Es posible que sientas rencor e incluso odio por una persona que te pagó mal, recuerda que la vida cobra la factura muy cara, deja que ella se encargue y tú solo observa como irán cayendo uno tras otro.

Recuerda que el que se enoja, pierde todo Foto: Especial

No permitas que un mal día afecte la relación con amistades. Si tu pareja te pide tiempo, dáselo, te ayudará a encontrarte a ti mismo y definir lo que requieres en tu vida, algunas veces es mejor estar solo que mal acompañado.

Piscis

Para los PISCIS, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, aléjate de relaciones de una noche, no son sanas para ti y podrías terminar enamorándote de la persona equivocada, recuerda que eres muy de poner el corazón de por medio.

Hoy es un día para conectarte con tu intuición y emociones, escucha tu voz interior y confía en tus corazonadas. Puedes encontrar inspiración en lugares inesperados. Si tu pareja se ha mostrado cariñoso o cariñosa es que algo quiere o necesita, así que prepárate en tu economía o en la decisión que tengas que tomar.

Es posible que en estos momentos desees más que nunca irte lejos y no saber nada de dónde vives, especialmente de tu trabajo, estás cansado y ya no haces las cosas con amor, cómo iniciaste, mentaliza lo que quiere y deseas y se te dará, pero recuerda que si no pones de tu parte y no pides y hablas no se te será dado, caer en la rutina puede ser fatal y amargarte el momento.

DRV