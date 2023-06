Uno de los signos zodiacales más interesantes y difíciles de conquistar es Virgo, especialmente si nos referimos a las mujeres, ya que suelen tener estándares muy elevados que las llevan a idealizar a la pareja perfecta, encontrando defectos en cada uno de sus intereses románticos, pero una vez que se deciden por alguien son personas fieles, estables y super entregadas, aunque siempre conservan su independencia.

De hecho, algo que siempre caracteriza a las mujeres Virgo es que son personas a las que les gusta conseguir todo por ellas mismas, son trabajadoras, emprendedoras y super perseverantes. Para ellas el orden y la organización son de vital importancia, ya que tienen toda su vida agendada y su afán por conseguir el éxito profesional muchas veces provoca que se vuelvan personas adictas al trabajo que tienen poco tiempo para divertirse, pero eso sí, que "facturan" desde temprana edad.

Las mujeres Virgo no llegan un lugar "a ver si pueden", llegan porque demostraron que están más que calificadas para ello / Foto: Pinterest

¿Cómo son las mujeres Virgo?

Virgo es uno de los signos de Tierra, algo que las hace ser muy centradas, objetivas y comprometidas, por lo cual son las más responsables en cuanto a deberes escolares y laborales. Suelen caracterizarse por ser las más aplicadas en la escuela y siempre tener apuntes bonitos, literalmente son "las morras de los plumones". Además como son tan fanáticas del orden, siempre tienen todo bajo control y no toleran que alguien les cambie de planes a última hora.

También son muy puntuales, así que si alguien llega tarde a una cita no dudarán en reprochárselo por días, semanas y hasta años. Tienen una memoria privilegiada, así que son de los signos que difícilmente olvidarán felicitarte en tu cumpleaños y darte un detalle en fechas especiales.

Por otro lado, las mujeres Virgo son amantes de la honestidad, así que no toleran cuando alguien les dice mentiras, difícilmente darán segundas oportunidades a aquellos que las han decepcionado y, enojadas pueden ser las personas más hirientes del mundo, ya que siempre saben en donde atacar para lastimar a los demás, esto gracias a su observación y atención que siempre brindan a los demás, algo que a su vez las hace ser excelentes consejeras.

¿Cómo conquistar a una mujer Virgo?

Las mujeres Virgo son muy auténticas, perseverantes con sus metas e independientes, por lo cual no hay una receta mágica para gustarles, ya que que a ellas, más allá del físico, lo que les resulta atractivo en las personas es la manera en la que piensan y se expresan las personas a su alrededor, pero ojo, esto no quiere decir que las puedas envolver fácilmente con tus palabras, porque ellas son las reinas de la labia y no se dejan engañar por el primer sujeto que les habla bonito.

Sin embargo, hay algunas claves que puedes tomar en cuenta si buscas conquistar a una mujer Virgo, las cuales tienen que ver con la manera en la que la trates y lo que puedes esperar de ella en una relación, especialmente si comienzan a tener primeros acercamientos románticos, por ello aquí te van algunos consejos que puedes tomar en cuenta para conquistar a una virgen del zodiaco:

A las mujeres Virgo les encanta su independencia / Foto: Pixabay

Tal y como su signo zodiacal lo indica, las mujeres Virgo tienden a ser muy conservadoras, así que no les gusta que las presionen con el tema de las relaciones sexuales, literalmente todo a su tiempo, cuando ellas digan y manden, tal y como debe ser. Eso sí, tienden a ser muy honestas, así que si no les interesas para el sexo lo más probable es que te lo digan desde la primera cita, pero si te siguen frecuentando, prepárate para descubrir su lado más juguetón. A las Virgo no les gusta que las controlen, son mujeres independientes que no necesitan de nadie para sobrevivir y esperan que en sus relaciones cada quien tenga su espacio, ya que no se les da eso de estar como muéganos con sus seres amados. Pero de manera paradójica sí que les gustan los detalles, no tanto como regalos prefabricados, sino como cartas y poemas, literalmente les gusta el amor a la antigua. Así que si quieres robarte su corazón, lo mejor será que les escribas desde el alma, sólo cuida tu ortografía y gramática, porque ellas no dejarán pasar errores de ese tipo, recuerda que son super críticas. Es muy importante que tengas muchos temas de conversación ya que para las mujeres Virgo no hay nada más atractivo que alguien que es inteligente y es capaz de debatir de varios tópicos. No te vamos a mentir, a las Virgo les gustan las personas atractivas, no necesariamente guapas, pero sí bien aseadas, coquetas y con estilo, por lo cual es muy probable que se fijen en las apariencias antes de darle la oportunidad a un interés romántico. Aunque cabe aclarar que es más probable que le hagan caso a alguien que no es tan guapo, pero sí inteligente en vez de a alguien hermoso, pero sin cerebro.

