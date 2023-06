Exreina de belleza abre su OnlyFans y gana más de 85 mil pesos al mes

Modelos, actrices, atletas y muchas más mujeres se han unido a la famosa plataforma de contenido exclusivo, OnlyFans, en la que han mostrado un lado más atrevido y sensual, como es el caso de Lesly Reyna, exreina de belleza peruana que ha causado furor con sus declaraciones, pues en un popular programa de su país reveló que gana más de 85 mil pesos al mes gracias a sus fotos y videos en la "página azul".

Lesly Reyna, de Miss Perú a OnlyFans

Reyna se hizo viral recientemente en redes sociales luego de que apareciera en un video del tiktoker conocido con el usuario @suleymandolaev, quien entrevista a las personas que caminan por las calles de New York, donde actualmente reside la peruana. En el clip, Lesly confesó que era mesera y ganaba 3 mil dólares, sin embargo, no es su única actividad, pues también vende fotos y videos en la polémica plataforma.

Lesly ahora triunfa en OnlyFans. Foto: IG @leslyreynas

En el 2017, Lesly fue coronada como "Miss Supranational", anteriormente había representado a Lima en el Miss Mundo Perú 2017. También participó en Miss Perú Universe 2016 y fue la ganadora del concurso Miss Teen en 2013. En televisión, fue "la azafata" del equipo rojo en el extinto programa "El Último Pasajero". Luego concursó en el Miss Perú Eco 2021 y se llevó la corona. Además, fue finalista del certamen Miss Perú 2019 en donde quedó dentro del Top 20.

La modelo de 29 años, actualmente radica en los Estados Unidos con su familia, y debido a los gastos que representa estar en aquel país, la peruana consiguió trabajo como mesera en una conocida pastelería, pero al necesitar de más ingresos, decidió lanzarse a OnlyFans, algo que afirma no le avergüenza, como lo confesó en una entrevista con el programa "Magaly TV, la firme".

"Lo que no ven en mi Instagram y en mis redes, esto es más exclusivo para mis fans. Y si puedo generar ingresos de esto, no lo voy a desaprovechar. No tengo por qué ocultarlo. Siento que es una manera inteligente de capitalizar la llegada que tienes en las personas", explicó la exreina de belleza.

En la llamada "página azul" la modelo ha publicado hasta el momento 40 publicaciones, y considera que su incursión en OnlyFans es una manera de obtener ingresos que la ayuden a cumplir sus sueños de estudiar inglés y ser una estrella en Estados Unidos. "Cada mujer es libre de decidir si hacerlo o no, de capitalizar su fama o atención. A mí me independiza como mujer y siento que esto me empodera. La gente que sabe, lo quiere hacer y tiene objetivos", explicó.

¿Cuánto gana Lesly Reyna en la "página azul"?

De acuerdo con otra entrevista realizada por el programa de Magaly Medina, la exreina de belleza estaría generando entre 3 mil y 5 mil dólares mensuales, es decir, poco más de 85 mil pesos mexicanos. En estos días, la modelo anunció que su contenido exclusivo tiene un descuento de 20 por ciento.

Lesly Reyna cobra 19.90 dólares al mes, un poco más de 340 pesos mexicanos, y 67.47 dólares por tres meses de suscripción, es decir, casi mil 160 pesos mexicanos.

Con esta suscripción logra generar hasta 5 mil dólares la mes. Foto: OF @leslyreynas