Capricornio ¿cuál es tu suerte esta noche de hoy 23 de junio, según el Tarot?

Capricornio, tu número de la suerte para hoy es el 6.

Esta semana tuviste bastantes éxitos laborales, después de varios meses de estar bajo el rigor de personas con poco talento y complacientes para que en el ambiente laboral reine la mediocridad, llegó el momento de salir adelante, demostrar ese coraje y ganas que te caracterizan. Capricornio, al ser un signo de tierra siempre tienes los pies bien plantados y sabes que las recompensas llegan si sabes esperar con paciencia.

Los rumores y opiniones de tu forma de ser y carácter duro son lo menos importante en este momento. Llegar plantado y con todo el talento laboral que has conseguido con los años, serán un reflejo que contarás entender, pero en un tiempo terminará por convencer y las oportunidades seguirán llegando. Tu número de la suerte para esta noche del 23 de junio será el 6. Si apuestas a este número seguro que cosas buenas llegarán.

Los Capricornios son muy aferrados. Foto: Pixabay

Capricornio tendrá una noche afortunada

En cuestiones del corazón la suerte sigue creciendo, tu carisma y ganas de sonreír ante todo, atrae a ese ser querido, no temas en apostar por invitar una copa o una cerveza esta noche. Sé amable y escucha lo que te digan, toma tu tiempo para conocer a esa persona y verás como la noche será buena, con excelente charla y con un contraste de ideas que te revolucionarán. Olvida un poco esos temas del trabajo y atrévete a preguntar por sus series favoritas o qué música escucha, no temas si eres fan de Peso Pluma y ella o él no. ¡Total!

Este signo sabe proteger a su gente. Foto: Pixabay

Si puedes, por la noche observa al cielo y agradece a tu ángel guardián por no dejarte atrás en esos momentos tristes donde las lágrimas salieron y mancharon tu camisa del trabajo. Ahora la suerte está de tu lado y con tu talento brotando por estar en un ambiente lleno de ideas y buenas caras servirá para potenciar esta etapa de tu vida. La noche es corta y verás que hoy, ¡sacas la bola del estadio!.

