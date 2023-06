Ángeles de la guarda: conoce el mensaje para tu signo del zodiaco este 23 de JUNIO

Los ángeles de la guarda son esos seres que desde muy pequeños nos enseñaron a creer en ellos y si ponemos atención a los mensajes que nos dejan a diario, nuestra vida debe tener un ritmo bueno y saludable. Sus palabras y consejos llegan de miles de formas, solo necesita estar determinado a escucharlos con la mente y corazón para así resolver los problemas.

Según la tradición, cada persona en el mundo tiene un ángel de guarda, que lo acompaña desde el momento de su nacimiento hasta el momento de la muerte, permaneciendo junto a él en cada momento de su vida. La idea de una entidad sobrenatural que nos sigue y supervisa a cada ser humano ya estaba presente en otras religiones y en la filosofía griega. En muchos escritos antiguos las personas se muestran rodeadas de personas, animales u otros objetos que al parecer comparten las mismas creencias y por ende se vuelven sus custodios o protectores.

Los ángeles siempre tiene buenas noticias. Foto: Pixabay

¿Cuál es mi ángel de la guarda?

ARIES (Arcángel Samael): Este martes debes rondar con una mentalidad positiva, el calor del día podría hacerte enojar, pero es importante que escuches a tu ángel de la guarda para saber que camino tomar.

TAURO (Ángel Hamabiel): Te vas a sentir mal por unas horas, no sabrás la señal que te manda tu cuerpo, pero es muy importante que acudas al medico para determinar un tratamiento o si simplemente debes cambiar tu forma de comer.

GÉMINIS (Ángel Ambriel): Este día el amor no va a estar de tu lado, vienes atravesando momentos difíciles de pareja, no te enojes y tires todo a la borda. Respira, sal de la habitación y verás que con unos minutos de calma las cosas se van a resolver.

CÁNCER (Ángel Muriel): Tu custodio te manda decir que no dudes, hoy es el día para lanzarte, por eso que más deseas. Un auto o ese viaje a tierras paradisiacas es una buena opción para ti.

Es es día para no dudar. Foto: Pixabay

LEO (Arcángel Miguel): El Arcángel del valor y la protección te impulsa hoy a ser valiente y un ser audaz. Felicita a tu familia y habla con tu hermano si llevas un un buen rato sin saber de él.

VIRGO (Arcángel Rafael): El sanador de Dios tiene un mensaje lindo para hoy, vas a sanar. Pasaron días raros, con malestares mentales y pensamientos tristes, pero ya paso. Ahora debes seguir y demostrar que el talento lo tienes.

LIBRA (Arcángel Samael): Hoy más que nunca necesitas parar, frena en seco. Para todas esas ideas que se han vuelto un problema, es muy importante desechar las cosas que solo te roban energía mental y que no van por ningún rumbo bueno.

ESCORPIO (Ángel Azrael): Basta de no confiar en ti, y siempre tener la cabeza agachada. Este día el mensaje que te manda tu protector es olvidar el miedo al éxito.

SAGITARIO (Ángel Zadquiel): La aventura llega para ti este fin de semana, un viaje a una zona con bosque te servirá para hallar eso que te falta para estar completo.

Es bueno confiar en los ángeles. Foto: Pixabay

CAPRICORNIO (Ángel Cassiel): Todo ese horrible camino que rondaste buscando una oportunidad de oro, llego. Tu talento ahora tiene esa recompensa que tanto buscabas, no pierdas el tiempo y lleva a cabo ese trabajo que te distingue de los demás.

ACUARIO (Ángel Uriel): Uriel es una de las entidades celestiales que más te motiva a innovarte. Te hace renovar esa mentalidad vieja y así enfrentar a las nuevas generaciones de una manera positiva.

PISCIS (Ángel Azariel): Este ángel de la guarda hará que tu instinto este a todo, a tope, y a la mera hora de la verdad sepas responder para ser un ganador.

Hazle caso a tu ángel de la guarda

Si no hablas no te van a escuchar. Por más que te quejes con todos y no diriges tus palabras a la persona indicaba, solo vas a seguir frustrado y enojado porque nadie te reconoce. No seas envidioso y reconoce tus errores y la negatividad al cambio. Si das un paso atrás y valoras todo lo que se ha hecho por ti, sabrás el camino a seguir para volver a sonreír.

SIGUE LEYENDO:

Brujería: 3 insectos que son un claro signo que te envidian

Virgo :¿cuál es tu suerte la noche de hoy 19 de junio, según el Tarot?