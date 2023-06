Se inspiran en Shark Tank para crear emprendedores estudiantiles

¿Alguna vez te has preguntado cómo sería tu vida si te atreves a soltar el miedo? Esta es una pregunta que afortunadamente los alumnos del colegio Cedros no tendrán que hacerse. Gracias al esfuerzo de Iván Gil, director de secundaria de dicho colegio, y a Luis Fabián, encargado del programa educativo DTI (Develop Trade & Invest), juntos han estructurado una analogía inspirada en el programa de televisión Shark Tank.

Con este proyecto los estudiantes tienen la oportunidad de desarrollar una empresa desde los cimientos para después convertirse en los directores ejecutivos de ella y probar suerte en un ambiente controlado que imita el comportamiento real del mercado. Al hablar un poco con los responsables acerca de cuál fue el detonante de este trabajo que empodera a las nuevas generaciones, nos compartieron que la razón principal es darles a los jóvenes todas las herramientas necesarias para romper el miedo al fracaso.

l André Gael Rebolledo Rojas y Mateo Mieres Olivares. Foto: JDS Agencia

En este recorrido por un mundo de empresas, los chicos no dudaron en dejar volar su imaginación creando emprendimientos que abarcan desde el mundo de la gastronomía, paquetería, videojuegos retro, drones, instrumentos de cocina, productos para el hogar, programación, turismo espacial, estancias para mascotas y al parecer el favorito de los jóvenes, el mundo de la moda y los textiles.

Pero al igual que la vida, no todo se trató de trabajo, Luis Fabián e Iván se encargaron de organizar divertidas dinámicas con las que los padres, madres, alumnos, maestros y demás asistentes disfrutaron de un agradable momento jugando a buscar objetos para conseguir algunos fondos extras para sus emprendimientos.

Algunos padres fueron invitados a subir al escenario para comentar acerca de su pasó por el Market, todos llegaron a la misma conclusión, estaban orgullosos de las ideas tanto de sus hijos como de sus compañeros, e incluso invitaron al resto de invitados a seguir apoyando con inversiones a cada una de las empresas.

Camilo González Guerrero, Bernardo Cornu Rebollar, Aníbal Gurria Mateos, Rafael Rocha, Iñaki Olivares y Emilio Batista. Foto: JDS Agencia

Open Market lleva más de siete años impulsando los sueños de sus estudiantes, formando una comunidad que reconoce el valor de cada uno de sus integrantes, impulsa su creatividad y los motiva a explorar nuevas perspectivas que les sirven de experiencia para enfrentarse al mundo empresarial real.

“Hay muchísima creatividad y talento, lo que hace falta es ayudar a descubrirlo, hemos encontrado chicos con habilidades impresionantes que no siempre se ven reflejadas en un examen o en una presentación. Gracias a este proyecto cada chico ha podido descubrirse a sí mismo y las cosas para las que es bueno, y que no se hubiera imaginado o tal vez no se hubiera arriesgado a hacer antes”, finalizó Iván Gil.