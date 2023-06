¿Qué santo se celebra hoy, 22 de junio?

La vida de Santo Tomás Moro, cuya fiesta se celebra cada 22 de junio, está llena de éxitos pero también de pruebas de fe. De hecho, una decisión que lo enfrentó al rey Enrique VIII de Inglaterra, culminaría con su muerte.

Hijo de un famoso abogado inglés, Santo Tomás Moro nació en 1478 en Londres, Inglaterra. Su infancia y adolescencia la vivió junto a grandes lecturas, las cuales desarrollaron su intelecto y le llevaron a ser uno de los juristas más destacados de las islas británicas.

Aunque era laico, siempre tuvo una gran cercanía con la Iglesia Católica. Se dice que frecuentaba a los franciscanos de Greenwich, además de sopesar durante algún tiempo la idea de internarse como monje cartujo.

Al final, aunque practicó ciertas cosas de la vida monacal como el rezo continuo o el ayuno, se decidió por la vida seglar. Se casó con Joan Colt, con quien tuvo cuatro hijos, pero quedó viudo a los pocos años. En segundas nupcias, tomó por esposa a Alice Middleton, varios años mayor que él.

Su vida como abogado fue brillante. Destacó por ser un juez justo, siempre del lado del necesitado, y pronto llamó la atención de la Casa Real británica, donde llegó a convertirse en gran canciller.

Fue amigo personal de Erasmo de Rotterdam, quien le dedicó su famoso Elogio de la locura, y escribió una de las obras filosóficas contemporáneas más importantes, la Utopía, una especie de manual de buen gobierno universal.

El sentido del humor de Santo Tomás Moro ha sido valorado por el Papa Francisco. Foto: Especial

Tras una brillante carrera en la política, Santo Tomás Moro se retiró. Sin embargo, cuando Enrique VIII decide pedir la anulación de su matrimonio con Ana Bolena y provoca un cisma con el Vaticano, el pensador inglés decide ponerse del lado de su fe, por lo cual es condenado a muerte.

Encerrado en la Torre de Londres, Santo Tomás Moro todavía escribió un par de obras literarias. Fue decapitado en 1535, no sin antes pedir a su verdugo que no cortara su barba, sobre la cual no había caído la sentencia real.

¿Qué significa el nombre Tomás?

De origen arameo, el nombre de Tomás significa “mellizo” o “gemelo”.

Tras ser nombrado beato por el Papa Pío XI en 1935, Tomás Moro alcanzó la santificación en 2002, cuando el Papa Juan Pablo II lo nombró santo patrono de todos los políticos y gobernantes.

Sin embargo, una de las aristas que más ha destacado en tiempos recientes es la de su humor. De hecho, el Papa Francisco ha declarado que uno de sus rezos favoritos es la oración del buen humor, con la que Santo Tomás Moro le pedía a Dios tener la inteligencia para reírse de las bromas y, con ello, llevar su alegría a los demás.