La actriz Sarah Barlondo confiesa lo hermoso y difícil de ser mamá

La actriz nacida en Francia ha dado vida a papeles en telenovelas mexicanas como Un refugio para el amor y en Hollywood en el filme Wonder Woman 1984. Hoy nos habla de su rol más significativo y con mayores retos: ser madre.

Sarah, hace más de 10 años, sufrió un accidente en el cual perdió la mano derecha, y hace poco decidió abrirse sobre ello para acompañar a quienes estén pasando por algo similar, hoy lo hace también con aquellas mamás primerizas o con alguna discapacidad.

“Me ha cambiado la vida (la maternidad), a mí como persona. Es lo más bello que me ha pasado, pero también soy muy franca y directa sobre ese tema que creo que muchas mujeres romantizan, creo que sí hay que hablar un poco más de qué tan difícil es y qué tanta falta de preparación hay para las mujeres”, comentó Barlondo, quien nos dio el ejemplo de lo complicado que fue para ella la lactancia, “pensé que todo iba a ser muy natural, lo di por hecho, hasta conectar con el bebé no es tan obvio que vaya a pasar así. Para mí ha sido muy difícil manejar el tema de la culpabilidad”.

Asimismo, compartió lo que ha sido para ella convertirse en madre con una discapacidad.

“Pasé todos estos años aprendiendo cómo hacer las cosas, cómo escribir, cómo abrir botellas, cómo abrir puertas de otra manera, y ahí me sentí otra vez, como 16 años atrás, tener que aprender otra vez todo porque hay un ser humano que tengo que manejar. Al principio nunca me sentía francamente suficiente”, confesó la actriz, quien también nos habló cómo le afectaba ver a sus amigas y conocidas en las redes sociales como si todo fuera perfecto todo el tiempo. “Empecé a compartir con ellas y se empezaron a abrir también, y ahí me enteré que no estoy sola, es muy normal, nos pasa a todas”.

Sarah nos compartió que su mejor consejo para una mamá con discapacidad es el pedir ayuda, “no es un defecto tener una diferencia, me hizo mucha falta pedir ayuda, estaba agotada porque tienes que poner doble esfuerzo en cosas como abrir un biberón a las tres de la mañana con una mano y el bebé en la otra. Está bien estar cansada y necesitar apoyo”. A lo que agregó que es primordial también cambiar esos diálogos internos negativos, “decirnos cosas positivas también. Está bien decir ‘sí, hiciste lo mejor, no podía ser mejor y ya está bien, la bebé está bien, no va a tener ningún trauma’”.

Regresar a trabajar fue otro golpe para Sarah, sin embargo sabe que quiere darle el ejemplo de fortaleza y hacer sentir orgullosa a su hija, “para mí es tan importante que tenga ejemplos femeninos fuertes, ser independiente”.

PURPLE CRYING

Se trata de un diagnóstico del cual se habla poco y del que Barlondo busca compartir para que más mamás se sientan acompañadas en esta etapa.

“Ocurre cuando el bebé grita de manera incontrolable y no lo puedes explicar, ha comido, ha dormido, la cambiaste, la calmaste, no reacciona, y no va a ser una hora van a ser dos, tres, cuatro, me ha pasado hasta cinco horas. No sabes qué hacer porque parece que les están doliendo algo”, comentó Sarah, quien la primera vez llevó a su bebé al hospital.

“También lo llaman witch hour, la hora de las brujas, pero el purple crying es un nivel más arriba. El desarrollo neurológicamente va tan rápido que es demasiado para ellos y no saben cómo manejarlo. Es muy peligroso porque es en esos momentos que un papá o una niñera pueden sacudir al bebé, lo mejor que puedes hacer es dejarlo en la cuna”, aseguró Sarah, quien agregó sin duda es un momento muy difícil pues te sientes muy culpable como madre.

“Fui al pediatra llorando, de no sé qué hacer, qué estoy haciendo mal, te sientes impotente. Realmente te lleva a un límite y creo que falta hablar de eso. Muchas mujeres en las redes hablan de cólicos, pero no tienen nada que ver”, finalizó Sarah.

HA DICHO

“Para mí es tan importante que tenga ejemplos femeninos fuertes, ser independiente”.

Por Ailedd Menduet

Fotos: Cortesía

MAAZ