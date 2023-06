Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 22 de junio

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar y para todos los que quieren saber qué les deparará el destino, el cual, sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este jueves 22 de junio con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos cómo les irá en la familia, suerte, amor, salud y dinero, en el que, la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Empieza a buscar a tus aliados para frenar a tus enemigos Foto: Especial

Aries

Para los nacidos bajo el signo de ARIES entre el 21 de marzo y el 20 de abril, es momento de cambios, de comenzar a ver más por ti y de darte cuenta de que no necesitas de nadie para estar bien y ser feliz, se podrían presentar algunos problemas en el factor económico que sabrás resolver de la mejor manera.

Con el paso del tiempo te has hecho una persona más desconfiada en muchos sentidos y con justa razón, ya que hay personas que te han dañado y lastimado de muchas maneras.

No permitas que nadie se interponga entre tu paz y tranquilidad porque habrá personas que buscarán sacarte de tus casillas y hacerte pasar un mal momento.

Tauro

Para los TAURO, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, no es momento de perder el tiempo en personas que no haría nada por ti y que solo te causan dolores de cabeza y sufrimiento.

Si realmente esa persona te interesa tanto, haz a un lado el orgullo y busca la manera de hacer las paces, si esta no acepta, al menos no quedará en ti el haberlo intentado.

Es posible que te enteres de una noticia nada gratificante, la cual te puedas sacar de tus casillas y puedas despotricar en contra de personas que ni la deben ni la temen. Cuidado con tu carácter, el cual puede estar muy cambiante y puede arruinar ciertos planes y proyectos que has tenido en mente.

Géminis

Para los GÉMINIS, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, ten mucho cuidado con traiciones dentro de la familia, las cuales estarán a la orden del día. Cuidado con vehículos en color rojo podría sufrir un accidente.

No te dejes llevar por chismes de vecindad ni hagas caso a comentarios mal intencionados y menos si vienen de personas que no te pueden ver ni en pintura.

Es probable que comiences a planear un viaje el cual puede ser a la playa, deberás de organizarte para que las cosas salgan como quieres y esperas. Ten mucho cuidado con contar tus planes y proyectos porque hay gente envidiosa que no duerme y que solo está viendo los pasos que das para arruinarte tus días.

Cáncer

Para CÁNCER, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, es momento de pensar un poquito más en ti y de agradecer al universo quién eres y lo que has logrado en tu vida.

No te quedes con ganas de nada, disfruta el momento y que sea lo que tenga que ser, vienen días de muchos cambios en los cual deberás de pensar un poquito más en ti antes que los demás.

Ten mucho cuidado con pérdidas de dinero y de objetos, los cuales pueden suceder en cualquier momento y podrías culpar a personas que no son responsables. Eres una persona de noble corazón, sin embargo, cuando te sacan de tu zona de confort o te hacen una gatada explotas sin importar quién se encuentre frente a ti, cuida tu carácter y no te expongas habladurías de la gente.

Leo

Para los LEO, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, deja de esperar a esa persona que te llama tanto la atención, si no se ha fijado en ti sus motivos tendrá, no puedes vivir toda la vida esperando a que te voltee a ver o se dé cuenta de que existes.

Vienen días en los cuales reflexionaron mucho sobre tu pasado y tu presente y buscar la manera de ser feliz a como dé lugar.

No te dejes llevar por los comentarios malintencionados de personas que te rodean y que buscarán la manera de afectar de mil maneras. Vienen compras de última hora, las cuales podrían sacarte de balance en el área de los dineros.

Virgo

Para los VIRGO, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, es momento de aplicarte en todo lo que quieres hacer y lograr en tu vida, deja de perder el tiempo con gente tonta que no te aporta nada ni te suma nada, solo te da dolores de cabeza.

Hay oportunidades de realizar un viaje con familia o con pareja en próximas semanas, debes de ser muy inteligente y empezar a ahorrar un poco más para no salirse de control en las finanzas. En el trabajo, aprovecha tu atención al detalle y tu capacidad de análisis.

Vienen días en los cuales pueden llegar propuestas en el área de los dineros, deberás de ser muy inteligente para no cometer un error el cual te puede llevar a pérdidas. Tu enfoque perfeccionista te permitirá alcanzar la excelencia en tus tareas.

Libra

Para los LIBRA, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, no tengas miedo a enfrentar tus obstáculos, tienen la capacidad de salir airoso de cualquier situación que se presente, tienes la inteligencia y la capacidad.

Hoy es un día para buscar el equilibrio en el amor, presta atención a las necesidades de tu pareja y encuentra soluciones que hagan felices a ambos. La armonía y la cooperación harán más fuerte tu relación.

Tu diplomacia y capacidad para trabajar en equipo serán valoradas. Busca el equilibrio entre tus responsabilidades y tu bienestar personal. Es momento de ponerte más viva que bonita, bajarle tres rayitas a tu orgullo si quieres recuperar lo que sabes que por derecho te corresponde.

Escorpio

Para ESCORPIO, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, confía en tu capacidad de lograr lo que te dé la gana, habrá comentarios de personas que querrán ponerte piedras en tu camino o vociferar cosas sobre ti.

Hoy es un día para mirar a fondo tus emociones en el amor, permítete ser vulnerable y compartir tus sentimientos más íntimos con tu pareja. La conexión emocional te llevará a nuevas alturas. Tu determinación y tu enfoque estratégico te ayudarán a alcanzar tus metas profesionales.

No es momento de mendigar amor ni atención a nadie, es momento de confiar en ti y convertirte en el ser más importante para ti mismo. Hay oportunidades de viaje, de comenzar algún curso o alguna capacitación, la cual a la larga te dejará grandes ganancias.

Sagitario

Para los SAGITARIO, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, deberás cuidar mucho tu entorno y tratar de no mezclarse con personas nefastas y personas negativas que solamente van a dañar tu aura y tu energía.

Vienen días de muchos cambios, estarás pensando en un negocio que has traído en mente desde hace muchos años, pero por cuestiones económicas no se ha logrado materializar.

En el ámbito laboral, aprovecha tu optimismo y tu entusiasmo para inspirar a tus compañeros de trabajo. Tu energía positiva y tu capacidad para enfrentar problemas te ayudarán a alcanzar el éxito. No tengas miedo de perseguir tus sueños.

Capricornio

Para los CAPRICORNIO, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, hoy es un día para establecer metas claras en el amor. Define tus expectativas y comunica tus deseos a tu pareja. La honestidad y el compromiso serán fundamentales para una relación sólida.

Aprovecha tu disciplina y tu enfoque en las metas a largo plazo. No te lamentes el día de mañana, si las cosas no salen como esperas eres muy flojo y ocupas tu tiempo en cuestiones que no te dejan nada de provecho. Tu determinación te llevará a lograr grandes resultados y a avanzar en tu carrera profesional.

Mantén la perseverancia y el trabajo duro. Vienen días en los cuales deberás de meditar más sobre el futuro que quieres y cómo lo vas a lograr. Vienen atrasos en lo laboral o en algún negocio que has estado esperando.

Acuario

Para los ACUARIO, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, procura siempre hablar y actuar con prudencia o de lo contrario vas a dañar a personas que son importantes para ti.

Mucho de tu insomnio tiene nombre y apellido, pero no lo has querido reconocer. Hoy es un día para liberar tu manera de ser único en el amor, atrévete a ser tú mismo y busca relaciones basadas en ser auténtico y libre.

La conexión intelectual será clave en tus relaciones. Busca soluciones originales y desafía las cosas preestablecidas. No pierdas tu tiempo en gente tonta que no te aporta ni te suma nada tu vida, deberás de hacer una limpia y quitar de tu camino todas esas personas que te restan momentos felices y tranquilidad.

Piscis

Para los PISCIS, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, deberás de ser más perra que bonita si quieres lograr tus objetivos y tus metas, basta de ser esa niña tonta de la cual todos se aprovechan y solo buscan para satisfacer sus necesidades.

Hoy es un día para conectarte con tus emociones en el amor. Escucha tu intuición y sigue tu corazón. La compasión y la empatía serán fundamentales para construir relaciones profundas y significativas. Presta atención a las necesidades de tus compañeros y colabora en equipo para lograr objetivos comunes.

Tu capacidad para adaptarte a diferentes situaciones será valorada. Aprovecha tu creatividad y deja que tu imaginación te guíe hacia soluciones nuevas e interesantes.

