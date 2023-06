Daniela Siller enmarca lo mejor de la vida desde FRAMEROOM

Daniela nos confesó que desde chica ha estado en contacto con este mundo, “yo vengo de una familia de ‘marqueras’, mi tía lleva 25 años con su marquería, mi mamá igual lleva más de 25 años y pues siempre estuve en contacto con el tema del arte y la enmarcación.

Empecé con un negocio de enmarcado online, el cual ahora evolucionó a una tienda física, dándome cuenta de que mi clientela, que eran artistas, o fotógrafos, necesitaban una asesoría o un enmarcado más específico, siempre cuidando la pieza”. De esta manera, ha evolucionado FRAMEROOM la cual Siller describe como “una tienda de enmarcado no convencional”, y nos contó sobre su nueva ubicación en Laredo 18, colonia Condesa, “encontramos este increíble local y decidimos venirnos para acá y convertir un espacio de marquería también en una galería en donde artistas emergentes puedan exponer su obra.

Esto va a ser itinerante entonces todo el tiempo va a estar cambiando. Vamos a vender también piezas de arte muy accesibles, así como floreros de acrílico que también van a estar expuestos en la tienda”, aseguró.

También cuentan con asesoría profesional de en dónde colocar la pieza, cómo resaltarla y cuidarla.

“Hacemos montajes, envíos a domicilios, envíos al extranjero. Nos volvemos un poco creativos, no sólo puedas enmarcar una pieza plana, sino cualquier objeto”, afirmó.

ORIGINAL. Las cajas de acrílico permiten enmarcar objetos y no sólo piezas planas. Foto: Especial

EL RETO DE EMPRENDER

Iniciar una empresa no es nada sencillo, y Daniela nos confesó que su mayor desafío ha sido encontrar a su equipo, “tener una visión y poderla transmitir, pero afortunadamente me he encontrado con gente que trabaja súper bien”. A lo que sumamos grandes aprendizajes en el camino.

“Siempre estoy aprendiendo, pero creo mi mayor aprendizaje es dejar todo por escrito. Tienes que dejar todo por escrito con los clientes para que no haya ningún error, y ser muy claro, también dar educación en cuanto al tipo de enmarcado, que no es nada más el marco o la marialuisa, hay muchísimas variantes”.

Siller nos compartió su mejor consejo para emprender: “Aventarse, todo sale, que no les de miedo, sobre todo el tema monetario. Si tienes una buena idea se recompensa y se recupera rápido”.

MATERIAL. Cuentan con una gran selección de maderas y otros materiales. Foto: Especial

Un espacio creativo

Encontramos un enmarcado de museo con maderas de gran calidad y acrílicos en diferentes formas.

Se ajustan a diversos presupuestos y ofrecen asesorías para el montaje de la pieza y sus cuidados.

Nuevo local

Se encuentran en la calle de Laredo 18 en la colonia Condesa, también hacen envíos en México y al extranjero.

Este espacio será también una galería de arte para artistas emergentes en donde siempre habrá nuevas obras de manera rotatoria.

