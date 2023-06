Clasismo, política y ficción: qué tanto refleja el cine a la realidad mexicana

¿Somos los mexicanos despiadados, perezosos y resentidos, quienes lucharíamos entre sí a la menor oportunidad? ¿Se puede generalizar al mexicano en lugares comunes e insultos propios de una élite intelectual que alimenta prejuicios a partir de identidades nacionales? ¿Es “Que viva México" la obra más clasista de Luis Estrada?

Tan lejos de la Ley de Herodes y tan cerca de Nuevo Orden. Foto: Cuartoscuro

Clasismo de película

Lejos quedó el o te chingas o te jodes que sentenció a Juan Vargas (Damián Alcázar) en la “Ley de Herodes”, película disruptora que se atrevió a llamar las cosas por su nombre, denunciando al PRI como un poder dictatorial. Atrás también está el Cochiloco (Joaquín Cosío), con su crítica a la fallida guerra contra el narco que nos dejó el panismo y la violencia que nos lacera día con día. La más reciente película de Luis Estrada, “Que viva México", se caracteriza por su ausencia de crítica hacia los fracasos más evidentes de la Cuarta Transformación.

Las filias de los partícipes de la película son de dominio popular, sabido es que Alcázar ha calificado a López Obrador como el mejor presidente que ha tenido México, y que éste, a su vez, a Alcázar como el mejor actor mexicano. En una atmósfera donde todos somos los mejores era arriesgado imaginar el destino de la película, la interrogante estaba en si se criticaría con la misma agudeza que singulariza la filmografía de Estrada al gobierno de Andrés Manuel. Sorpresa la mía en descubrir que además de la benevolencia con la que se aborda a la actual administración, se estigmatiza a la mayoría pobre del país con estereotipos que más que infundir una reflexión, alimenta prejuicios de clase.

Prejuicios clasistas

Silvio Rodríguez alguna vez dijo que tener no es signo de malvado, y no tener tampoco es prueba de que acompañe la virtud, sin embargo, “Que viva México", en una lectura maniquea de la realidad, te obliga a ponerse del lado de los “ricos”, quienes aunque aspiracionistas, ignorantes, clasistas y codiciosos, son atormentados por los parientes perniciosos pertenecientes a la clase baja. Otorgarle a los pobres los tópicos estigmatizantes que han estado en el imaginario colectivo desde hace siglos no hace más que perpetuar el humor que caracteriza a parte del nefasto cine mexicano actual.

Estrada, en su intento por señalar la polarización y hacer una crítica a la sociedad actual, ha terminado por caer en clichés obsoletos y elitistas al caricaturizar a los pobres como resultado de su propia holgazanería y vagancia, el despilfarro en la fiesta innecesaria —a la usanza de Paz— y la animadversión contra aquel que tiene más que él. Es en esta medida que la sucesora de la “Dictadura Perfecta” recuerda a la desafortunada cinta de Michel Franco, “Nuevo Orden”, en la cual se presenta que los pobres le quieren quitar a los ricos todo lo que tienen; la posibilidad de chingar y ser chingado de la que hablaba Paz.

El clasismo en el cine mexicano. Foto: Cuartoscuro

Ni Hobbes ni Paz

A pesar de tener momentos de gloria en las esporádicas críticas contra el régimen, el clasismo, racismo, transfobia e ignorancia que desborda el filme en las tres horas de duración manchan y nublan la relevancia que podría tener. Ni Hobbes ni Paz tenían razón; el estado original no es de lucha entre los diferentes seres humanos entre sí y el mexicano —pobre— no es borracho, haragán, sucio o dañino.

Si algo sembró Octavio Paz fue la semilla de la actual élite cultural blanca prejuiciosa y discriminatoria con poder político y económico que marca agendas. Estar informados y mantener un criterio propio es la mejor arma, así que invito a todxs a verla.