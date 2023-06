VIDEO: “¡Por 8 pesos!” turistas mexicanas se pelean con taxista colombiano y las tunden en redes

El servicio de taxi por aplicación ya es una práctica común a nivel internacional que permite a las personas eficientar sus tiempos de traslado y, en algunos casos, sentirse más seguras durante el recorrido que realizan para trasladarse a su respectivo destino. Sin embargo, en México y en otras partes del mundo se han presentado quejas tanto de usuarios como de choferes cuando alguna de las dos partes se siente inconforme o agraviada durante la prestación del servicio.

Como el caso de unas turistas mexicanas que se pelearon con un taxista colombiano porque consideraron un “robo” que el joven conductor les hiciera un cobro extra de 2 mil pesos colombianos, equivalentes a alrededor de 8 pesos mexicanos. El video de lo sucedido se hizo viral en redes sociales tras su publicación.

Turistas mexicanas discuten con taxista colombiano por cobro extra en el servicio. Foto: Captura Video @alejandrogame123

En el video grabado por el mismo taxista y titulado “Cuando los cuates llegan a Colombia sin plata para pagar un servicio de taxi VERGÜENZA!!!”, quien lo compartió en su cuenta de TikTok @alejandrogame123, se observa que las jóvenes se quejan por ser grabadas por el chofer y una de ellas afirma tener mucho miedo, mientras habla por teléfono.

“Es aquí, en el parqueadero público, nos está grabando, tenemos mucho miedo. El taxista me dijo una cosa y ya cuando le di el billete no me quiere dar el cambio. Por favor, puede venir aquí, estoy en un hotel, enfrente de El Dorado”, dice una de las pasajeras.

Aunque el conductor les muestra una tarjeta con los precios y les explica los cargos dominicales, ellas insisten que les está robando y quieren su dinero de vuelta, unos 2 mil pesos colombianos, equivalentes a alrededor de 8 pesos mexicanos.

Incluso el taxi les dice que las está grabando porque “cuando llegue la policía se va a dar cuenta” de que él no está cometiendo ningún abuso. “Por 2 mil pesitos se están peleando”. A lo que una de las chicas le responde: “no importa, no son los 2 mil pesos, es el robo”; pero el jóven reitera: “no hay robo” y le vuelve a mostrar la hoja de precios. “Tranquila, que yo sé que la policía a mí me da a va dar la razón, porque es lo que marca el taxímetro; yo no les estoy robando ni 100 pesos”, insiste. Como no llegan a un arreglo, deciden esperar a la policía y ninguna de las dos partes cede. Muy enojado, el joven se baja del taxi para no seguir discutiendo.

Tras hacerse viral, varios internautas le dieron la razón al chofer y reprocharon que las turistas mexicanas no hayan sacado su celular para hacer la conversión y darse cuenta que se estaban peleando por muy poco dinero.

“Típicas wannabe, solo hacen el ridículo”; “Las dos se pasaron de miserables; “Qué vergüenza con esas morras, no todos los mexicanos somos así’; “Premio a la mejor actuación de la que finge tener miedo”; “Qué bueno que el taxista grabó para que no lo culpen de algo que no hizo”; “Deberían de salir de viaje más seguido”; son algunos de los comentarios que se leen.