Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 21 de junio

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar y para todos los que quieren saber qué les deparará el destino, el cual, sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este miércoles 21 de junio con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos cómo les irá en la familia, suerte, amor, salud y dinero, en el que, la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Momento de conectarte contigo mismo, te haz dejado abandonado o abandonada Foto: Especial

Aries

Para los nacidos bajo el signo de ARIES entre el 21 de marzo y el 20 de abril, Dios no se ha equivocado en la vida que has llevas, ya que gracias a eso eres quien eres hoy en día.

Sueles malgastarte y conformarte algunas ocasiones, recuerda que tu signo es muy ambicioso y le gusta la vida cara, así que no seas conformista y exige lo que en realidad mereces. Quizás la vida no ha sido buena contigo en estos meses del año, ve a tu pasado y ahí encontrarás la respuesta a esas dudas.

Tauro

Para los TAURO, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, cuidado con un amor del pasado, ya que podría regresar en cualquier momento y ocasionarte algunos problemas.

Es importante que tengas bien presente que nadie va a meter las manos al fuego por ti, aprende a resolver tus problemas solo y hacerte responsable de tus actos.

Géminis

Para los GÉMINIS, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, un viaje se planea y pensarás en ponerte en forma, no te des por vencido si eso que has querido y anhelado, no ha salido como esperas, no es el momento en que esos sueños se cumplan.

Si con el paso de los días vas perdiendo amistades no te sientas mal, es solo parte de la vida que te va quitando lo que estorba o ya no existe. La vida te va a compensar cada sacrificio, recibirás lo que mereces conforme a tus actos del pasado.

Cáncer

Para CÁNCER, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, nuevos amores se pronostican, uno de ellos lo conocerás por medio de una amistad muy cercana. Rompimiento de relación en próximas fechas de un familiar.

Mucha satisfacción y muchas ganas de salir a flote, una prueba se aproxima y familia se reencuentra. Cuidado con ir muy de prisa en tu vida, llévate las cosas con calma y disfrútalas.

Leo

Para los LEO, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, sentimientos encontrados, ya que recordarás a quien ya no pudo seguir a tu lado. Dios y la vida misma te pondrán a prueba y tendrás que sacar toda tu fuerza para enfrentar ciertas situaciones que podrían terminar mal.

Oportunidad de mejoras laborales, pero si no hablas no se te dará nada, cuando debes de abrir el hocico no lo haces y cuando debes de mantener el pico callado hablas. Es momento de mandar bien lejos a las personas envidiosas que solo te buscan para criticarte o para decirte verdades que tú ya conoces.

Virgo

Para los VIRGO, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, oportunidades para realizar un viaje o cambio de domicilio, deja de meterte en chismes que no te corresponden solo para defender a tus amistades, muchas de ellas no meterían las manos al fuego por ti.

Tienes grandes ángeles que te cuidan y protegen, haz ha sido infiel, has traicionado y mentido, pero deja de culparte que todos alguna vez lo han hecho, lo importante es que comiences a trabajar en lo que quieres ser y cómo lo conseguirás.

Libra

Para los LIBRA, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, una llamada o mensaje de texto podrían cambiar tu día y hacerlo más feliz y pleno. En la medida que aprendas a entender que el amor es una decisión y no una necesidad, sabrás darte cuenta de que nadie es indispensable en la vida.

Si tienes pareja y han existido algunos problemas comenzarás a desaparecer, solo tienes que darte la oportunidad de poner las cartas sobre la mesa y decir lo que sientes.

Escorpio

Para ESCORPIO, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, podrías ser víctima de tus propias palabras, trata de antes de hablar y comprometerte pensar bien a lo que te vas a echar, ya que podrías cometer errores y no cumplir promesas.

Vienen muchas oportunidades en el amor y si ya tienes pareja llegará un ciclo muy bueno en el cual se podrán solucionar muchos problemas que estaban mermando la relación desde hace tiempo.

Sagitario

Para los SAGITARIO, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, recibirás invitación a salir con amistades o una persona que conocerás por una red social en próximos días.

Días de mucha reflexión, se te caerá la venda de los ojos sobre muchas personas que te rodeaban, es momento de llamarle a las cosas por su nombre. A medida que pasen los días entenderás el porqué a muchas cosas aún no le hayas razón. No permitas que la vida te cobre factura, que no son tuyos, cada persona que se haga responsable de sus actos, ya pagaste demasiado.

Capricornio

Para los CAPRICORNIO, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, si tienes pareja se visualiza cambios, necesitan extrañarse más, verse a diario podría hacer que caigan en la rutina, dense el tiempo para convivir con familia y amistades.

No sigas jugando con tus sentimientos y pon en claro que es lo que sientes, podrías enamorarte de una amistad bien cañón y eso se debe a que esa persona te está tratando de una manera muy especial y distinta.

Acuario

Para los ACUARIO, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, te vienen días muy buenos, llenos de cambios en los cuales te darás cuenta de que las promesas se pueden romper, pero que solo el verdadero amor prevalecerá.

Ten cuidado con una persona que te buscará mucho en estas fechas, no quiere nada bueno, solo busca sacar algo de provecho de ti. Momento de enfrentar cada uno de tus errores y salir adelante. Cuidado con cometer los mismos errores y con esperar algo que no va a llegar. Organiza tus tiempos para evitar esos problemas.

Piscis

Para los PISCIS, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, un cambio de look te vendría perfecto, ya que pareces retrato.

Estrés e insomnio en estos días, estarás algo triste al terminar el día, pero es normal, no sabes qué sigue, qué va a pasar, o como seguir de pie. Un amor de tierras lejanas empezará a necesitarte más que nunca.

No temas a los cambios que puedan surgir en estos días, ya que te llevarán al lugar adecuado donde realmente mereces estar.

