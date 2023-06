¿Tauro es bueno en el amor? 5 razones por las que no querrás andar con uno de ellos

Hay signos que por la naturaleza de su fuerte personalidad son considerados como los peores de la rueda zodiacal, tal y como ocurre con Géminis y Leo, sin embargo, también existen algunos signos del zodiaco que por fuera aparentan ser las mejores personas del mundo, aunque por dentro tengan una faceta obscura que es difícil conocer hasta que convives de manera frecuente con ellos y descubres que no todo era miel sobre hojuelas.

Por lo cual, en esta ocasión te hablaremos de los defectos en una relación en los que pueden incurrir los regidos por Tauro, un signo que es considerado como uno de los mejores para tener una relación romántica, pero, que al igual que el resto de los integrantes del zodiaco, tienen defectos y virtudes que pueden o no agradar a sus prospectos románticos.

Así que si estás empezando a conocer a alguien regido por este signo zodiacal o en el pasado ya tuviste a una pareja que perteneciera a este signo de Tierra, es probable que esta lista de razones para no andar con un Tauro te haga mucho sentido y te ayude a decidir si eres capaz de aventurarte a tener una relación romántica con alguien regido por este signo.

Razones para no andar con un Tauro

A pesar de que los toritos del zodiaco son personas cariñosas y románticas por excelencia, hay algunas características que los hacen ser considerados como tóxicos, por lo cual, algunas personas evitan establecer relaciones sentimentales con ellos, aunque como amigos son los mejores de la rueda zodiacal.

Y a pesar de que el gusto se rompe en géneros, estos son los motivos más frecuentes que orillan a las personas a no andar con alguien regido por Tauro:

Son muy posesivos. Al ser personas a las que les encanta el sentido de pertenencia en una relación, pueden tornarse un tanto controladores y absorbentes, ya que quieren que toda la atención de su pareja esté en ellos. Tienden a caer en la monotonía. Los toritos del zodiaco no son felices con cambios de último momento, a ellos les gusta la rutina y no son fanáticos de las sorpresas, lo cual los hace demasiado previsibles y hasta aburridos para sus intereses románticos. Pasan de lo romántico a lo encimoso. Hablando del aspecto amoroso, los Tauro son personas a las que les encanta demostrar su afecto con el contacto físico, pero llega un momento en el que llegan a atosigar a su pareja. Son los más tercos del zodiaco. Podrán ser un pan de Dios, pero cuando algo se les mete en la cabeza no hay poder humano que los haga cambiar de opinión. Esta falta de apertura muchas veces les cuesta que sus seres amados terminen hartándose de su obstinada forma de ser. No saben darle el lugar a su pareja. Como ya te mencionamos, los Tauro son los mejores amigos del mundo, algo que provoca que si sus close friends no aceptan a sus novios no sean capaces de alzar la voz por la persona que aman. Posiblemente buscarán cambiar el tema, pero difícilmente defenderán a su pareja de sus amigos o familia, aunque eso sí, que nadie más se meta con su amorcito porque entonces sí sacarán su toro interno.

¿Cómo es Tauro en una relación?

Así como los Tauro tienen defectos, no hay que descuidar el hecho de que su lealtad no conoce límites, por lo que es casi imposible que le pongan los cuernos a su pareja, ya que encabezan la lista de los signos más fieles del zodiaco. Además, ellos son personas que no temen demostrar su amor y presumir a su pareja, son las típicas personas que llevan un mes de novios y ya subieron muchas fotos de su ser amado a redes sociales.

Además, al ser un signo zodiacal con una memoria privilegiada nunca olvidarán las fechas importantes, tales como tu cumpleaños, su aniversario y hasta el día en que se conocieron, días para los cuales hará gala de su faceta más detallista, planeando así salidas románticas y regalos que te dejarán sin aliento.

En general, los Tauro son personas que siempre son muy cariñosas, por lo que es común que sean los primeros en decir "te amo" y los últimos en dejar de intentar que una relación funcione, de hecho al ser tan aferrados son personas que llegan a tolerar actitudes tóxicas en sus romances, aferrándose así a personas que no les suman nada bueno a su vida.

