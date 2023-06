Durante muchos años se ha hablando sobre el fin del mundo, y aunque actualmente se promueven las acciones para cuidar el planeta, muchos de los efectos que los seres humanos provocan en la Tierra son irreversibles, por lo que este acontecimiento podría no podría frenarse. Incluso en la antigüedad, diversas personalidades lanzaron inquietantes predicciones sobre cómo sería este temible hecho, entre ellos el místico ruso Rasputín.

El monje Rasputín, conocido y admirado por sus supuestos poderes de sanción y profecías, hizo una serie de predicciones a lo largo de su vida que giran en torno al fin del mundo. Muchas de ellas estuvieron asociadas al fatal día que al parecer sería provocado por los efectos climáticos a los que se enfrenta cada día el mundo.

El fin del mundo es un hecho inminente del que mucho se ha hablado a lo largo de los años | Foto: Pixabay

¿Qué dijo Rasputín?

En la actualidad se viven una serie de hechos que ponen a pensar a la humanidad en que estaría cerca el Apocalipsis, por lo que esta visión futurista de Rasputín toma importancia en momentos en los que especialmente la flora y fauna se ven directamente afectadas por el humano.

A lo largo de los años, historiadores, quienes han indagado en la vida de este famoso personaje, señalan que Rasputín anticipó sobre el cambio climático mucho antes de que este concepto se hiciera conocido. Sus profecías se referían especialmente a incendios, sequías, contaminación, enfermedades y desaparición de bosques.

“El aire que hoy desciende a nuestros pulmones para llevar la vida, llevará un día la muerte. Y llegará el día en que no habrá montaña ni colina, no habrá mar ni lago que no sean envueltos por el hálito fétido de la muerte. Y todos los hombres respirarán la muerte, y todos los hombres morirán a causa de los venenos suspendidos en el aire”, sentenció.

“Enfermarán las plantas y morirán una tras otra. Los bosques se convertirán en un enorme cementerio, y entre los árboles secos vagarán sin rumbo hombres aturdidos y envenenados por las lluvias venenosas”, decía el escrito del místico.

La profecía apunta a que los árboles se acabarán el aire será mortal con tal solo respirarlo | Foto: Pixabay

¿Quién fue y qué hizo Rasputín?

Grigori Yefímovich Rasputin también conocido como el "Monje loco", nació en una lejana aldea en la helada Siberia; desde pequeño mostró habilidades poco comunes, pues algunos aseguran que incluso presintió la muerte de su hermano a causa de neumonía, fue admirado por sus supuestos poderes milagrosos de sanción y profecía, pero históricamente también fue señalado por la gran influencia que tenía sobre la política rusa y la macabra muerte que sufrió.

En su juventud, ingresó a un monasterio donde vivió una ‘conversión religiosa’, experimentando una epifanía donde ver a la Virgen lo habría convertido en un "tocado de Dios", para así llegar a su propósito de vida: ser un místico para ayudar a los menos favorecidos. A los 33 años llegó a San Petersburgo, donde gracias a sus habilidades de curación se hizo famoso rápidamente, llamando la atención de la familia Romanov, entonces zares de Rusia.

Rasputín se ganó la entera confianza de la familia Romanov | Foto: Wikipedia

Cuando el menor de la dinastía Romanov y heredero al trono, Alexei, sufrió una caída de un caballo, dejando una herida que no cerraba debido a la hemofilia que sufría de nacimiento, el Zar Nicolás II no dudó en acudir a Rasputin para curarlo, Y ante la sorpresa de todos, lo logró. Debido a esto, se ganó la confianza de los zares y pronto se hizo parte indispensable de la familia Romanov, quienes lo consideraban un ser bendito que había llegado a ellos para ayudarlos en su vida diaria.

La muerte de Rasputin

La polémica influencia de Rasputin sobre la corte real de Rusia pronto derivó en un primer atentado para acabar con su vida. Fue en Siberia, en 1914 cuando una prostituta lo atacó con un corte certero a su abdomen, dejando, según la leyenda, los intestinos del famoso monje en el piso.

El famoso monje sería víctima de otro atentado a manos del príncipe Félix Yusúpov, quien lo citó en el palacio para una cena. Le ofrecieron un pastel cargado de cianuro, y aunque comió hasta el último pedazo, no surtió efecto por lo que el príncipe decidió acabar con la vida de Rasputin con un disparo a la espalda, pero nuevamente, se llevó una sorpresa; el monje se levantó con sed de venganza y susurró: "has sido un niño muy malo", y antes que pudiera rehacerse por completo, una bala más a la cabeza lo mandó al suelo.

La muerte de Rasputín es uno de los enigmas más famosos de la historia | Foto: Wikipedia

Tras examinar el cuerpo, finalmente lo dieron por muerto y lo arrojaron al congelado río Nevá. Pero cuando se encontró el cadáver y se realizó la autopsia, se descubrieron las verdaderas causas de la muerte: Rasputín murió por ahogamiento, por lo que ni el veneno ni las balas pudieron con él.

