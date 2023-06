Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 20 de junio

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar y para todos los que quieren saber qué les deparará el destino, el cual, sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este lunes 20 de junio con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos cómo les irá en la familia, suerte, amor, salud y dinero, en el que, la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Momento de alejar a las personas que te están haciendo daño Foto: Especial

Aries

Para los nacidos bajo el signo de ARIES entre el 21 de marzo y el 20 de abril, organiza tus tiempos para evitar esos problemas. Sueles mal gastarte y conformarte algunas ocasiones, recuerda que tu signo es muy ambicioso y le gusta la vida cara, así que no seas conformista y exige lo que en realidad mereces.

Deja todos esos momentos de amargura a un lado y comienza a buscar tu propia felicidad, vienen momentos muy buenos para ti, quienes se fueron sin motivo regresarán y te pedirán disculpas.

Cree y confía más en tu ser y tu persona pues puedes lograr un negocio bastante bueno que te va dejar excelentes ganancias. En la medida que dañes serás dañado, ten mucho cuidado la manera en que actúas con las demás personas.

Tauro

Para los TAURO, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, es importante que pongas en una balanza tu trabajo, tu pareja o amistades pues has descuidado mucho esa parte y podrías ocasionar que se alejen o reclamen por no dedicarles el tiempo adecuado.

No permitas que otras personas opinen de tu vida si no les has pedido el consejo, mándalos a la tiznada y no te detengas ni te deprimas por lo que puedan pensar de tu vida o tus situaciones.

Podrías caer en una provocación de una persona y cometer un error muy grande, analiza y piensa bien lo que puedes perder por una méndiga noche de calentura.

Géminis

Para los GÉMINIS, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, no gastes el dinero que no tienes en cosas que no necesitas, algunas ocasiones gastas a diestra y siniestra, después ya no encuentras salida.

Ten cuidado con lo que consumas en estos días pues estarás expuesto o expuesta a dolores estomacales y diarreas hasta posibilidades de perder de peso hay.

Los alimentos se están echando a perder muy rápido Foto: Especial

Nuevos amores se pronostican, uno de ellos lo conocerás por medio de una amistad muy cercana. No te conformes con tan poco quien te quiera y aprecie pagará el precio que de verdad vales. Rompimiento de relación en próximas fechas con un familiar.

Cáncer

Para CÁNCER, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, cuídate mucho de afectar a tu entorno, tendrás un carácter demasiado fuerte e insoportable el cual podría afectar a familia.

No permitas que sigan jugando contigo, es momento de regresar a lo que eras antes, no permitas que las personas sigan abusando de tu corazón, recuerda que gente mal agradecida habrá en todos lados, pero de ti depende no cruzarte con ella en tu camino.

Dios y la vida misma te pondrán a prueba y tendrás que sacar toda tu fuerza para enfrentar ciertas situaciones que podrían terminar mal.

Leo

Para los LEO, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, deja que cada cosa tome su curso, no te adelantes en nada pues las cosas no podrían salir como esperas, recuerda que los tiempos de Dios son perfectos.

Dios te pondrá las pruebas que necesitas para encontrar la paz que tanto has anhelado. Un encuentro con tu pasado te dejará muy pensativo o pensativa. Ten cuidado con dos amistades que te andan rondando pues pueden meterte en problemas.

Momento de ver al pasado y ver que no has hecho, qué te ha faltado para ser feliz y preguntarte si hoy en día lo eres, si ya tienes una relación checa si realmente estás con la persona que más o si solo estas con esa persona que comparte la vida contigo.

Virgo

Para los VIRGO, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, un cambio muy importante en tu vida te hará entender el porqué de muchas cosas, grandes cambios para tu vida y oportunidades de crecer en el área de los negocios.

Nunca dejes tus sueños por complacer los de alguien más, la vida te llena cada día de nuevas oportunidades para que logres tus objetivos, atiéndelos, disfruta la fortuna de tener vida pues gracias a eso podrás lograr cuando tu desees.

Muchos cambios en tu vida que te beneficiarán, inclusive el inicio de una relación en caso de estar soltero. Amistades se van amistades regresan con la cola entre las patas al saber que fueron las culpables del error.

Libra

Para los LIBRA, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, tu carácter demasiado fuerte e intenso podría ser el responsable de una fuerte discusión o enfrentamiento familiar, trata de no esperar nada de nadie pues sólo así dejarás de decepcionarte de las demás personas.

Vienen grandes cambios, uno muy fuerte que podrían tumbarte; sin embargo, el regreso de una persona del pasado podría hacerte sentir mejor.

Reencuentro con una amistad del pasado Foto: Especial

No permitas que la vida te cobre factura que no son tuyos, cada persona que se haga responsable de sus actos, ya pagaste demasiado. Chismes de familia que se harán presentes en esta semana. Infidelidad en amistad, te enteras de cómo le hicieron de chivo los tamales.

Escorpio

Para ESCORPIO, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, te has perdido en el camino y le has dado más importancia a otras personas olvidándote por completo que tú eres la persona más importante para ti mismo.

Momento de enfrentar cada uno de tus errores y salir adelante. Si ya tienes a alguien a tu lado cuestiones de celos y de infidelidad se harán presentes, la monotonía podría hacer que esa relación termine en cualquier momento.

Una noticia te hará sentir mejor. Vienen muchas personas nuevas a tu vida las cuales te enseñarán a valorar quien eres y lo que tienes.

Sagitario

Para los SAGITARIO, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, Dios no se ha equivocado en la vida que has llevado pues gracias a eso eres quien eres hoy en día.

Tu carácter y tu manera de vivir la vida te hará que enfrentes una situación algo difícil para que reacciones sobre lo que estás haciendo bien y lo que estás haciendo mal.

Posibilidades de un viaje en el cual te la pasarás de lo más maravilloso, eres alguien que le preocupa mucho su imagen y siempre quiere verse bien pero pues no le inviertes ni haces nada por tener el cuerpo criminal que quieres y deseas.

Capricornio

Para los CAPRICORNIO, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, has pasado por momentos muy difíciles, pero has salido a flote y más fuerte que nunca, la vida se traducirá en esos momentos que te dejaron sin aliento, disfrútalos y guárdalos en tu memoria.

No permitas que nadie quite la paz de tu vida que tanto trabajo te ha costado conseguir, es momento de poner orden en tu vida e ir alejándote de todas esas personas que te han lastimado y te han dañado de una u otra forma.

Cuidado con un amor del pasado pues podría regresar en cualquier momento y ocasionar algunos problemas.

Acuario

Para los ACUARIO, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, si con el paso de los días vas perdiendo amistades no te sientas mal, es solo parte de la vida que te va quitando lo que estorba o ya no existe.

La vida te va compensar cada sacrificio, recibirás lo que mereces conforme a tus actos del pasado. No dejes nada inconcluso, proponte a terminar cada proyecto que emprendas pues solo así tendrás la satisfacción de que estas cumpliendo cada meta y sueño.

Un viaje se planea y pensarás en ponerte en forma, no te des por vencido si eso que has querido y anhelado no ha salido como esperabas, no es el momento en que esos sueños se cumplan.

Piscis

Para los PISCIS, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, nunca permitas que te falten al respeto, basta de hipocresías y faltas hacia tu persona, es momento de que actúes como solo tú sabes, quien trate de dañarte, lo pagará al doble.

Chisme muy fuerte en puerta, se te cae la venda de los ojos y entenderás lo equivocado que estuviste al poner en un altar a quien merecía vivir en el fango.

Mucha satisfacción y muchas ganas de salir a flote, una prueba se aproxima y la familia se reencuentra. Semana muy pensativa, tienes planes en mente de iniciar un negocio pero nomas no te animas porque dudas que te pueda ir bien, aprende a confiar más en ti y no en lo que las demás personas te dicen.

