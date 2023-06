VIDEO | Joven invita a sus suegros a verlo jugar futbol y lo dejan en la banca

Las redes sociales han funcionado como plataformas de información que dan a conocer desde historias insólitas, hasta otras divertidas, sin olvidar los pasajes tristes que algunos usuarios pueden compartir en sus espacios personales, tal y como pasó con una chica que según se aprecia en su perfil en TikTok se llama Danielikal.

La usuaria quien presume más de un millón de seguidores en dicha red viralizó un video en donde cuenta que ella y toda su familia acudió a la invitación que les hizo su novio para ir al campo en donde juega futbol, lo que ella narró en las imágenes es la manera en la que se dirigen al partido con el objetivo de ver a su pareja en la cancha.

Pero la presencia de los suegros y de la novia en el lugar no fue lo que causó impacto entre los internautas, en lo que se fijaron es en que Danielikal menciona que su novio no jugó ni en el primer tiempo y tampoco en el segundo, puesto que la oportunidad para verlo fue desaprovechada y decepcionó a sus seres queridos.

Y no es lo único, pues además de no jugar, el novio le había pedido prestado dinero para pagar el arbitraje. En el video también se ve que sus suegros, novia y hasta el cuñado llegaron con sillas y con todo lo necesario para pasar un momento feliz mientras aprecian el deporte y el desempeño del jugador en el campo.

No jugó en ninguno de los tiempos. Captura de pantalla

Los comentarios de los videos:

Hay que destacar que tanta mala suerte por parte del hombre a levantado la sospecha de las personas en Internet, quienes piensan que puede ser una estrategia publicitaria para que ella reúna más visualizaciones en las escenas que comparte en TikTok, ya que los proyectos en donde participan juntos son los que más reproducciones reúnen en comparación a otros que tienen en su perfil.

Aunque también hay otros que reconocen el esfuerzo del chico que acude a cada partido con la misma emoción y la esperanza que lo incluyan en la alineación, también hay algunos que dicen que no debe ser muy bueno para el deporte, razón por la que no lo meten y no faltó el atrevido que invitó a salir a la chica.

“Creo que es por maletas”

“Muy bien tu sigue echándole porras y si ganaron porque él también cuenta por pagar arbitraje”

“Danielika pues no lo meten por malo, mejor te invito a verme jugar a mi hermosa a mi si me meten”

“Jajajaja dile q mejor haga un equipo el para q juegue los dos tiempos”