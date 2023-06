FOTOS: acusan a modelo de ser "creada con Inteligencia artificial"

La modelo Adrielly Lima, aclamada en redes como la "Barbie con curvas", tuvo que defenderse de sus detractores, pues comenzó a recibir muchos comentarios que la acusaban de ser “creada con una Inteligencia artificial”. La joven, de 23 años, tiene más de 1.8 millones de seguidores y reveló sus medidas corporales en un intento de acallar a quienes la acusan.

Suele compartir fotos de su estilo de vida. Foto: @euadriellylima / Instagram.

Aseguró que tiene 60 cm de cintura y 110 cm de cadera, pero eso no fue suficiente para sofocar la controversia. "Antes debía defenderme de quienes insistían en que mis fotos estaban editadas. Ahora, con el auge de la IA, debo reiterar constantemente que no empleo esta tecnología en mis publicaciones", expresó Adrielly.

Adrielly Lima en INSTAGRAM

A pesar de las acusaciones, la modelo no esconde sus intervenciones quirúrgicas. En su historial se incluye un aumento de busto y una liposucción. Incluso, Adrielly ha manifestado su intención de someterse a una nueva liposucción para afinar su cintura, y contempla la posibilidad de una rinoplastia para armonizar su rostro.

Ni al dar sus medidas le creyeron. Foto: @euadriellylima / Instagram.

No todo es fácil, la brasileña dijo que su parecido con la muñeca Barbie a veces impacta en sus relaciones. "He escuchado muchas excusas cliché, pero también he recibido cosas inimaginables. Uno de ellos me dijo una vez que mis curvas eran demasiado y que en la intimidad lo complicaba todo”, contó, según recogió el diario The Daily Star.

No es la primera vez que se defiende de ataques. Foto: @euadriellylima / Instagram.

Modelos por IA, una nueva tendencia

La tendencia de utilizar imágenes de modelos generadas por la inteligencia artificial (IA) es cada vez más prominente en la industria de la moda y redes sociales. Empresas como Levi Strauss han iniciado pruebas con modelos virtuales en su tienda online. Y es que esta tecnología permite la generación de una diversidad de fotografías en muy poco tiempo.

Sin embargo, esta tendencia ha suscitado polémica. Aunque hay beneficios evidentes en términos de costos y diversidad, también se ha criticado el uso de la IA en este contexto, ya que puede ser visto como una forma de desplazar a los modelos humanos y otros profesionales de la industria. En redes sociales, se ha criticado su uso por hipersexualziar a las mujeres.