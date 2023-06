Abuelita comparte última cena con su nieta antes de eutanasia y hace llorar a TikTok

Las redes sociales son un espacio para compartir anécdotas y así fue el caso de una joven popular en TikTok. Ali Tate Cutler tiene casi 44 mil seguidores en la plataforma china de videos y, además de ser influencer por ser la primera modelo plus size de Victoria's Secret, se ha vuelto viral por compartir videos con su abuelita.

La joven quiso hacer pública la situación de salud que estaba pasando su abuela y la elección que esta había hecho con respecto a un diagnóstico terminal de cáncer. Pero antes de dar un gran mensaje, la modelo también colgó los momentos más divertidos y alegres con “Bubbie”.

Así se las pudo ver en un video, "lookeadas" para lo que fue su última cena juntas. Mientras que “Bubbie” decidió lucir un conjunto gris con finos aretes colgantes y una gran pulsera, su nieta eligió un top beige con un pantalón blanco. Además, portó un collar y los pendientes de su abuelita.

Naturalizar la eutanasia como decisión de vida

"Mi abuela escogió la eutanasia por su diagnóstico terminal, así que esta será la última vez que podré llevarla a cenar", fue parte del texto que eligió Ali Tate Cutler para comenzar exponiendo la situación que se volvió viral, ya que ha cosechado millones de reproducciones y comentarios.

La modelo se sintió muy triste en el momento en que su abuela le comunicó la decisión, pero también entendió que su ser querido no quería sufrir por el diagnóstico de cáncer terminal. "En mi caso prefiero que la eutanasia sea en un hospital, entro en silencio, me gustaría salir en silencio”, fue parte de las declaraciones de “Bubbie”.

El consejo de vida de la abuela que se hizo viral

Frente a la grabación que realizó junto a la joven, la señora de la tercera edad dio un consejo valioso para los internautas."Ríete, diviértete, disfruta de tus seres queridos tanto como puedas. Diles que los amas. Comparte, sé abierto y honesto. Habla, solo habla. Si tienes amor en tu vida, aférrate a él porque es muy preciado. Solo honra el amor. Exprésalo, vívelo", fueron sus palabras.

Los videos han conmovido a millones de usuarios de TikTok. "Es que es imposible no llorar y que se te apachurre el corazón","Esto es lo más duro que he visto en semanas", "Ella está escribiendo cómo termina su historia en sus términos, por más difícil que sea, hace lo correcto para ella", "Como enfermera me gustaría que esto fuera una opción para más personas. La muerte debe ser digna para todos", "No puedo dejar de sollozar” y "Mis respetos para la abuelita que prefiiere irse en paz y no sufrir por una terrible enfermedad", fueron algunos de los mensajes que dejaron en la red social.