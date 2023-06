Virgo :¿cuál es tu suerte la noche de hoy 19 de junio, según el Tarot?

Uno de los signos más perseverantes y responsables de la rueda zodiacal es Virgo, el cual muchas veces no recibe la retribución debida por su trabajo y esfuerzos, sin embargo, eso podría cambiar durante este mes, especialmente este lunes 19 de junio, día para el cual se vislumbra un panorama lleno de luz y abundancia que lo podría llevar a recibir buenas noticias en el ámbito laboral, económico y personal.

De hecho, Virgo fácilmente podría ser considerado como uno de los signos zodiacales más afortunados de esta semana, ya que de acuerdo con un video publicado por el canal de YouTube nombrado "Tarot de Tallulah", se avecina una época de descubrimiento personal que dejará que las vírgenes del zodiaco se apropien de sus virtudes y las exploten al máximo, cegando a los demás con sus talentos ocultos, mismos que brillarán más que nunca.

En la tirada del tarot de Virgo aparece la carta del caballero de bastos, el arcano número 13 y el tres de bastos, combinación que simboliza el término de una situación que no te permitía avanzar, algo que no te provocará dolor, sino que te traerá dicha y prosperidad, tal y como si tu vida comenzara sonreírte. De acuerdo con la tarotista esto te permitirá mirar en nuevas direcciones, de tal suerte que la felicidad volverá a tu existencia.

"Yo veo para esta semana, próximos días u horas, algún cambio de dirección importante que vas a estar viviendo y que viene acompañado de una cosa que se va, pero que no funcionaba. Tu arcano consejo es el as de bastos, que es como si tus guías te dijeran: 'mira, toda la cosa nueva que tú veas que se ve buena, no lo dudes, ve por ese camino'", apuntó la tarotista en su tirada para Virgo.