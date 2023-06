VIDEO | Recolector enternece las redes tras elaborar zapatos para proteger a sus perros del calor

Las altas temperaturas continúan sofocando al país. Los humanos no son los únicos que sufrimos con las temperaturas extremas ya que los perros también se encuentran propensos a sufrir un golpe de calor e incluso llegar a la muerte. Un golpe de calor en lomitos, también conocido como hipertermia, es una condición grave y potencialmente mortal que ocurre cuando la temperatura corporal del can aumenta rápidamente y no puede regularse adecuadamente, debido a su incapacidad para sudar de manera eficiente.

Por ello, se recomienda cuidar de las mascotas para evitar que padezcan los estragos del calor que azota al país. En ese sentido, un recolector de basura armó con sus propias manos zapatos para proteger las patitas de sus lomitos. El tierno momento quedó captado en un video que actualmente le está dando la vuelta a Tiktok.

Los perritos ya saben que su dueño les coloca botitas para protegerlos. Foto: captura de video

En el clip de menos de un minuto se observa al recolector elaborar desde cero, con un pedazo de fomi e hilo, botitas para sus dos perritos, quienes parecen conocer perfecto la maniobra al dejase colocar sus protectores en las cuatro patas. Hasta el momento se desconoce la identidad del hombre, pues el video fue subido a la plataforma viral por una tiktoker y modelo identificada bajo el nombre de @aptips.

"A este tipo de persona se le llama Ser Humano"; "No importa de donde vengamos o en que condiciones vivamos, si eres bueno con los animales vales oro"; "No hay pretextos: cuando los quieres y cuidas"; Lo más humano que verás hoy"; "No entiendo por qué tanta gente los daña, para mi son tan importantes como otra persona en mi vida", son solo algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación viral.

¿Cómo ayudar a los perros con el calor

Es relevante identificar los síntomas de un golpe de calor en un perrito de manera rápida, pues de no hacerlo, el perrito podría morir. Con estas altas temperaturas resulta sumamente necesario estar al pendiente de los siguientes síntomas para así evitar que pueda pasar y en caso de que ya exista un golpe de calor, actuar de inmediato para evitar consecuencias fatales; los síntomas de un golpe de calor en los perros son:

En esta temporada de calor es necesario estar más pendientes de las mascotas. Foto: El Heraldo Digital

Jadeo excesivo: el perro jadea intensamente y de manera persistente, incluso en reposo.

Respiración rápida y dificultosa: la respiración del perro se vuelve rápida, agitada y puede costarle trabajo respirar.

Babeo excesivo: el perro presenta una salivación excesiva y viscosa.

Encías y lengua de color rojo brillante: las encías y la lengua del perro pueden verse inflamadas y adquirir un color rojo brillante.

Debilidad y letargo: el perro muestra signos de debilidad, falta de energía y falta de respuesta a estímulos.

Colapso: el perro puede colapsar y tener dificultades para moverse.

Vómitos y diarrea: pueden presentarse vómitos y diarrea como resultado del estrés y la hipertermia.

Cambios en el comportamiento: puede mostrar signos de confusión, desorientación o incluso comportamiento agresivo.

Convulsiones: en casos graves, los perros pueden experimentar convulsiones debido a la elevada temperatura corporal.

Pérdida del conocimiento: si no se trata adecuadamente, el golpe de calor puede llevar a la pérdida del conocimiento e incluso a un estado de coma.

SIGUE LEYENDO

VIDEO | Perrito callejero se vuelve viral tras tirar balde con agua para refrescarse