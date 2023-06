VIDEO: joven llega a su escuela en helicóptero y se hace viral en redes sociales

Existen diversos medios de transporte para que los estudiantes puedan llegar a tiempo a la escuela. Algunos alumnos llegan utilizando el transporte público, mientras que otros utilizan vehículos privados, pero no todos tienen la posibilidad de aterrizar en su institución a bordo de un helicóptero. Y es que, aunque la situación es poco usual, ocurrió en México y los hechos se hicieron virales en redes sociales.

La grabación fue compartida a través de un video de TikTok, publicado por el usuario @jdcal12. En el clip se observa que un joven llegó a la escuela en un helicóptero, aspecto que asombró a los internautas por el lujo que algunas personas pueden tener en el país. Aparentemente, la situación se registró en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, una reconocida escuela privada del país.

El joven aterrizó en su helipuerto. Foto: captura de pantalla.

La situación se volvió viral en redes sociales debido a que el joven llegó al campo universitario y aterrizó en el helipuerto, hecho que dejó sorprendido a los demás estudiantes, ya que no todas las universidades cuentan con un espacio para que los helicópteros puedan aterrizar. No obstante, el usuario que compartió las imágenes aseguró que lo que se observa en el clip es un día normal en la institución educativa y que no era sorpresa que los estudiantes utilizaran el helipuerto.

“Cuando crees que tienes el mejor carro de la uni”, se escucha en el video del usuario tras mostrar cómo un compañero llegó a la Universidad en helicóptero, mientras él, mostraba el volante de su carro Porsche, el cual evidentemente perdió el protagonismo ante el joven que aterrizó en el helipuerto.

Además de documentar la forma en la que sus compañeros llegan a las aulas, el usuario de TikTok compartió que los estudiantes de su salón cuentan con servicio de meseros y cafetería, ya que se observa a un hombre con una jarra de metal en la mano, en otro momento muestra un té y galletas que tiene en su silla.

Documentaron que hay meseros en los salones. Foto: captura de pantalla.

Finalmente, el joven que grabó el video terminó contando que el Tec de Monterrey cuenta con un helipuerto y este se paga con la colegiatura de los alumnos, por eso, también expresó que mejor que los que sí pueden tener un helicóptero lo ocupen.

Por su parte, usuarios de internet tomaron con humor la situación y dejaron decenas de comentarios debatiendo sobre los lujos de algunas personas: “yo siempre iba en un Mercedes con 30 asientos”, “en mi escuela teníamos que buscar sillas en otros salones”, “en mi escuela no hay papel de baño”, “y yo presumiendo mi carrito eléctrico”, “yo quiero vivir ese sueño” y “Dime que eres de México sin decirme que eres de México”, fueron algunos de los comentarios que recibió el video.