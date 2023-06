Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 19 de junio

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar y para todos los que quieren saber qué les deparará el destino, el cual, sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este lunes 19 de junio con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos cómo les irá en la familia, suerte, amor, salud y dinero, en el que, la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Es momento de enceder las veladoras para atraer la abundancia Foto: Especial

Aries

Para los nacidos bajo el signo de ARIES entre el 21 de marzo y el 20 de abril, en este mes y principios del otro podrías perder una gran amistad por tu falta de tiempo y dedicación, a veces inviertes demasiado tiempo en cuestiones tan tontas que no te dejan nada.

Si esa persona que te mueve el piso no quiere arriesgarse que le busque, ya que tú no tienes que bajar tu precio o ponerte de oferta por nadie. Te encanta la buena vida, los viajes, la comodidad y el dinero y gracias a eso atraerás todo lo que deseas y más.

Si tienes ya una relación, no andes de calzón flojo y concentra tu energía en prepararle un detalle, eso hará más fuerte la relación. Una persona de tu mismo signo te andará rondando, hay posibilidad de que exista mucha química, aunque sus intereses sean distintos a los tuyos.

Tauro

Para los TAURO, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, te vienen oportunidades buenas en lo laboral y en el amor; sin embargo, hay cuestiones negativas que no te permiten avanzar, ya que cargas con karmas de tu pasado que a la larga pesarán mucho en tu vida.

No dejes cosas empezadas, empieza por trabajar en tus planes, quieres comerte al mundo y comienzas con muchas ganas, pero al final te cansas al no ver resultados prontos y dejas las cosas a medias, que eso no siga sucediendo o de lo contrario en tu vida lograras consolidar algo.

Si estás soltero y no pones esfuerzo, dedicación y tiempo en consolidar una relación con personas que te han tirado la onda, jamás vas a lograr nada, no esperes que la otra parte lleve siempre la batuta.

Géminis

Para los GÉMINIS, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, en julio se ve perfecto para cerrar ciclos e iniciar tu proyecto de negocio. No te compliques la existencia, sabes bien qué es lo que quieres y como conseguirlo, deja de darle tantas vueltas al mismo asunto.

Oportunidad de mejorar ingresos mediante un negocio que estarás planeando en próximas fechas. No temas a ir por eso por lo que has soñado desde hace tiempo, recuerda que la vida te pondrá grandes oportunidades en tu camino y solo dependerá de ti el tomarlas o dejarlas ir.

Vienen cambios en el trabajo y en los dineros, aprovecha los ingresos extras para ir pensando en un negocio para mejorar en esta casilla.

Cáncer

Para CÁNCER, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, cuídate al salir de casa, por el hecho de que están propensos accidentes y pérdidas de objetos o dinero.

Estarás estos días en un tono bastante bueno, por el hecho de que comenzarás a sentirle sabor a la vida, no temas a conocer más personas y darle vuelo al sexo siempre y cuando lo hagas con responsabilidad, ten presente que eres un signo bien intenso y el sexo siempre será una necesidad para ti.

No bajes la guardia ni tampoco esperes que las cosas te lleguen de la nada, busca los caminos correctos y a las personas correctas que te harán lograr tus metas y tus objetivos.

Leo

Para los LEO, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, noticias inesperadas sobre cierta persona del pasado aparecerán mediante red social o una amistad que te dará la noticia.

Te vienen cambios en muchas áreas de tu vida, la suerte estará de tu parte en juegos de azar y una posibilidad en un viaje se hará presente, ten mucho cuidado hacia dónde te diriges, la vida podría cambiar tu camino debido a la llegada de una persona.

Déjate ya de tonterías y concentra tu vida en el ahora, el pasado ya fue y si regresa no tendrá nada nuevo que ofrecerte, aprende a quererte y valorarte y antes de querer resolver la vida.

Virgo

Para los VIRGO, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, se vienen noticias de personas de tu pasado podrían ponerte de mal genio.

Amor a distancia se debilita debido a la falta de interés de una de las partes. No pretendas cambiar la manera de ser o de pensar de las demás personas, aprende aceptarlas como son.

Cuida muchas cuestiones que tengan que ver con tu economía, ya que vienen gastos fuertes que podrían ocasionarte problemas económicos a final del mes. Persona de piel blanca retorna del pasado, no bajes la guardia, puesto que podría meterte en grandes problemas.

Libra

Para los LIBRA, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, estas por realizar un trámite que se dará de la mejor manera. Hay cambios importantes, se ven mejoras laborales y nuevos compañeros de trabajo de los cuales aprenderás grandes cosas. Si tienes pareja se ven confrontaciones y disgustos, suelen traer cosas del pasado que no han logrado superar. A finales de mes una noticia buena a tu vida que te va a alegrar mucho, siéntete bien y disfruta cada cosa que llega, ya que no se volverá a repetir. Un problema familiar se avecina, pero con el tiempo sabrán resolverlo. Familiar te visita. Una amistad te pedirá un consejo, ten cuidado a quien ayudas porque podría morder tu mano.

Escorpio

Para ESCORPIO, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, en lo sentimental hay cansancio y angustia, podrías estar pasando por una racha complicada, te será difícil salir de ella, necesitas aprender a lidiar con tu soledad y darte cuenta de que no necesitas a una persona a tu lado para sentirte completo.

Cuídate de traiciones por parte de amistades, ya que estarán a la orden del día, uno de tus amigos más cercano se la ha pasado hablando fregadera y media a tus espaldas.

Persona morena o morena clara podría constituir un obstáculo para tu progreso, aprende hacer un lado a quien no te sirve.

Sagitario

Para los SAGITARIOS, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, cuídate de escándalos laborales, ya que podrías quedar mal con jefes o supervisores.

No esperes a nadie, y date el valor que mereces, quien te quiera luchará por ti y pagará tu precio.

Si tienes pareja, ponte las pilas y no trates de buscar en otras personas lo que ya tienes con él o con ella, algunas veces sientes que te falta algo y llegas al punto de darle entrada a otras personas a tu vida olvidando que quién más debe de importar es quien está a tu lado.

Capricornio

Para los CAPRICORNIOS, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, rompimiento de relación de una amistad y posibilidad de mejorar en los terrenos de la economía, no gastes dinero que no tienes o te verás afectado en poco tiempo.

Se visualiza un viaje en tu terreno y posibilidades de encamarte con una persona de una red social con quien has estado coqueteando. Es probable que recibas un detalle en poco tiempo de una persona muy especial, ese tipo de personas son las que necesitas y mereces en tu vida.

Vienen cambios en lo laboral, ya que hay cambio de empleo o mejoras en un puesto de trabajo, inclusive algo que has estado pidiendo en el ámbito de los trabajos se te dará muy pronto.

Acuario

Para los ACUARIOS, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, te deprimirás antes de ir a dormir al pensar sobre lo que te falta por hacer y lo que no lograste.

Recuerda que el tiempo es muy corto para desperdiciarlo en gente que no lo valora. No gastes tanto en cuestiones que no necesitas, eres muy de gastar en tonterías y media cada que tienes un dinerito extra.

Recuerda bien de dónde vienes y hacia dónde te diriges, ya que podrías perder tu rumbo por ir detrás de una persona que no vale la pena, guarda tus rencores y orgullo, puesto que podrías perder lo que más quieres.

Piscis

Para los PISCIS, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, trata de no confundir tu sentimiento y si esa persona no te interesa no crees sentimientos falsos, porque terminarás dañándote tú y a la otra persona, recuerda que el karma es muy perro y tarde o temprano te cobrará dicha factura.

Arreglarás documentos o realizarás algún trámite. No pierdas el tiempo con esas personas y enfoca tu energía y tu vida en alguien que esté dispuesto o dispuesta a dar su tiempo en ti.

Si tienes una relación, cuida mucho tu manera de expresarte de familiares de tu pareja, ya que podrías cometer un error y salir bien bufado o bufada.

DRV