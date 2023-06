ChatGPT revela cómo será el matrimonio en el año 2050: "¿desaparecerá el romance?"

Las generaciones más jóvenes se caracterizan por ser personas que no se conforman con los paradigmas o presiones sociales establecidos. Caminan a su propio ritmo y han creado nuevas rutas hacia el matrimonio y la familia, posponiéndolos o adecuándolos según sus prioridades.

El futuro para el matrimonio es incierto. En ese sentido, y con el auge de la Inteligencia Artificial, un usuario realizó una búsqueda cuyos resultados difieren mucho de lo que en épocas anteriores se esperaba de las uniones legales. Apuntó a determinar qué va a pasar con el matrimonio en el futuro. ChatGPT hizo la insólita revelación.

¿Cómo será el matrimonio en el 2050, según la inteligencia artificial?

Según el análisis de ChatGPT, los vínculos maritales, tal como los conocemos hoy dejarán de existir en el año 2050, debido a los constantes cambios de la sociedad. Los seres humanos y la sociedad evolucionarán hasta el punto donde no será relevante la necesidad de firmar una hoja de registro que comprometa la unión entre las personas.

Uno de los puntos que analizó el bot es que pueden surgir nuevas formas de unión marital: las relaciones de pareja podrían ser más flexibles con el paso de los años y la unión entre dos personas se podría diversificar, como incluir acuerdos de unión civil más flexibles, contratos de convivencia o formas de asociación que ofrezcan beneficios legales sin la necesidad de firmar un acta.

Para ChatGPT, las personas seguirán teniendo relaciones basadas en el amor, la convivencia, la conexión emocional, la compatibilidad y el respeto, no obstante, ya no sentirán la necesidad de firmar un pacto de unión. Aunque esto ya se practica, en el 2050 será más recurrente. Este fue uno de los principales aspectos que llevó a la IA a indicar que los matrimonios se "extinguirán” en el futuro. No se trata de que "desaparezca" el romance.

Asimismo, reveló que las personas se liberarán aún más de las estructuras rígidas de la sociedad, y priorizarán su bienestar emocional, restando importancia a una creencia que puede ser vista como una obligación, debido al compromiso social que se adquiere con otra persona. Por las razones anteriores, el matrimonio como se conoce actualmente habría desaparecido; no obstante, dicha situación no representa el fin de las relaciones afectivas entre dos personas que se aman.

¿Cuál es la diferencia entre boda y matrimonio?

La fiesta y las celebraciones para una pareja se conoce bajo el nombre de boda, las 2 personas deciden formalizar su vida juntos, así como darla a conocer a familiares, amigos y conocidos; generalmente existen acuerdos de fidelidad, respeto y un proyecto de vida juntos a largo plazo, como descendencia.

Por su parte, el matrimonio civil es la unión de dos personas que se realiza voluntariamente ante la ley, aquí existen implicaciones legales para ambos integrantes. El matrimonio es considerado una institución jurídica de importancia relevante en las sociedades actuales, que posibilita el desarrollo de las familias, con plenos derechos y obligaciones, mediante un acto jurídico.