Horóscopos de Mhoni Vidente HOY 18 de junio, predicciones para el amor, salud y dinero

Mhoni Vidente trae para ti las mejores predicciones de los horóscopos para este domingo 18 de junio del 2023

Así será tu suerte este día, según Mhoni Vidente

Aries

En el amor, es importante sacar lo mejor de nosotros mismos y controlar las partes oscuras y conflictivas. No debes delegar el control de esas partes a tu pareja, sino hacerte responsable de tus propios actos.

Cuando algo nuevo sale a la luz, es natural que haya resistencia. No te desesperes ni te sientas derrotado. Con el tiempo y la persistencia, vendrá la comprensión de tus ideas y podrás lograr tu meta de innovación. Sé paciente.

Necesitas un apoyo que las personas que conoces no pueden brindarte por completo. En tu futuro, habrá una persona que será un gran apoyo emocional, justo lo que necesitas. No te impacientes, ya está por llegar. Mientras tanto, controla tus emociones y tus impulsos siguiendo la regla de "piensa antes de actuar".

Tauro

Te resulta difícil comunicar tus sentimientos a tu pareja. Es algo que es urgente abordar, ya que debes confesar una omisión. Esta dificultad revela lo alejados que están el uno del otro. Es hora de acortar esa brecha con palabras sinceras: habla desde el corazón.

Los sueños más extravagantes son posibles, no lo dudes. Al menos en términos económicos, tienes las habilidades necesarias para llevar adelante cualquier iniciativa productiva. Así que cuando te presenten una idea que parece imposible, no te asustes y analízala con atención.

En este día, es importante que te conectes con el agua para recibir energías necesarias para un mejor desempeño. Si puedes nadar, especialmente en el mar, sería ideal. De lo contrario, incluso lavarte el rostro en un espejo de agua o en un cuenco de cristal antes de dormir puede cumplir ese propósito.

Géminis

Hoy debes llegar a un acuerdo con tu pareja respecto a esa amistad que causa molestias, despierta los celos y te coloca en situaciones complicadas. Es fundamental que los conflictos relacionados con esta persona lleguen a su fin. La mayor parte de la responsabilidad recae en ti, ya que debes priorizar a tu pareja.

Necesitas ayuda y eso no es algo negativo. Con tu crecimiento, expansión y diversificación, surgen nuevas responsabilidades que no puedes asumir por tu cuenta. Considera la posibilidad de tener un asistente o socio en quien puedas delegar tareas y acciones concretas. Hoy es un buen día para comenzar a buscar esa persona.

No hay vuelta atrás posible. No puedes regresar a los hábitos que te ha costado tanto abandonar, ya que has avanzado y te has convertido en una persona mejor, más saludable y más completa. Si vuelves a caer en los errores del pasado, sería una gran derrota para ti y para todos aquellos que te han apoyado en este difícil camino.

Cáncer

Aunque se trate de tu pareja, es importante que puedas expresar tu opinión y decir "no" cuando sea necesario. Hoy tu pareja puede presentarte una propuesta que considera prometedora, pero tú podrás darte cuenta de que no es una buena idea. Debes comunicarle con seguridad tu desacuerdo.

Acaba con la imagen errónea que tienen de ti. Algunas personas te ven como alguien que evita el trabajo y las responsabilidades, pero tú sabes que eso no es verdad. Debes hacer más evidente el trabajo que realizas día a día, resaltando tus esfuerzos y logros, para demostrar tu valía como profesional.

Es importante que lleves un mejor control de tus valores nutricionales, como los niveles de azúcar, grasa y colesterol. Debes prestar mayor atención a tu organismo y convertirte en un fiscalizador más consciente de tu salud. Este será el comienzo de una relación más saludable con tu cuerpo y tu mente. Cuidarte es amarte a ti mismo.

Leo

Hoy es un día para reconocer todo lo que tu pareja hace por ti. Es posible que sientas que contribuyes más en términos económicos y en el sustento de ambos, pero debes recordar todo el apoyo emocional que tu pareja te brinda. Su apoyo, entusiasmo y paciencia también son valiosos.

Si deseas un buen trabajo, debes hacerlo por ti mismo. Esto es especialmente relevante hoy, ya que la prisa y otras circunstancias pueden llevarte a dejar en manos de otros una tarea delicada. Olvídate de eso y asume la responsabilidad tú mismo, ya que solo tú puedes aportar ese extra que se necesita.

Ten cuidado con las corrientes de aire y los cambios bruscos de temperatura, ya que puedes ser más susceptible a problemas respiratorios en este momento. Evita mojarte y sé cauteloso con la configuración del aire acondicionado. Presta atención a cualquier tos o irritación y atiéndelas de inmediato.

Virgo

Hoy te preguntas cómo hacer que el amor perdure. Lo que estás haciendo día a día es precisamente la clave. La paciencia, la escucha y el diálogo oportuno pueden parecer simples y triviales, pero a largo plazo son los cimientos de relaciones duraderas y en crecimiento.

Cuando se trata de realizar un trabajo bien hecho, no es necesario recordarte que debes hacerlo tú mismo. Hay ciertas responsabilidades que no puedes delegar, ya que pocos en tu equipo comparten tu pasión y tu enfoque hacia el trabajo. Evita que se cometan errores tomando las riendas.

Ese dolor que sientes no es físico, sino el resultado de una ausencia que has negado reconocer. Es hora de honrar ese sentimiento, ya que es la única forma de evitar que siga haciéndote daño. Debes cerrar esa herida de forma adecuada, haciendo esa llamada que te has negado a hacer.

Libra

Dentro del amor, es importante seguir creciendo, pero cada uno puede hacerlo a su propio ritmo. Es fundamental que te enfoques en proyectos que te permitan ser más productivo y seguro de ti mismo. De esta manera, dejarás de sentirte rezagado en comparación con tu pareja y dejarás de responsabilizarla por hacerte sombra.

Llegó el momento de dejar atrás la necesidad de tener más de dos empleos. Esas dos actividades comienzan a interferir una con la otra. Tener dos empleadores no te permite rendir al máximo en ninguno de ellos. Debes decidirte por una sola de tus tareas y enfocar toda tu pasión en ella.

Hoy es un día para hacer un corte con el pasado, y para ello es recomendable realizar un pequeño ritual simbólico. Elige una foto que represente lo mejor de ese pasado y tómala entre tus manos. Con sinceridad en tu corazón, dile "adiós" y déjalo ir.

Escorpión

Últimamente hay demasiado silencio en tu hogar. Es hora de traer de vuelta la risa y la celebración. Hoy es un buen día para comenzar a festejar de nuevo, para darle un giro a las cosas y sorprenderse mutuamente. Sin esa magia, el amor está en peligro. No permitas que la apatía se apodere de todo.

Hoy es el momento de mejorar tus logros. Seguramente te has planteado metas productivas que, por diferentes razones, no has podido alcanzar. Es hora de dejar de lado las excusas y superarte a ti mismo, apuntando a un nuevo nivel laboral. Adelante, eres tu propio mayor rival.

La sanación requiere tiempo y no se puede apresurar. Debes tener paciencia y avanzar paso a paso. El cuerpo puede sanar antes que el espíritu, pero la mente necesita aún más tiempo. No hay prisa, eres tú quien decide cuándo las cosas estarán resueltas.

Sagitario

Los detalles espontáneos, los gestos que surgen sin motivo aparente, sin una fecha especial y sin esperar nada a cambio, son los que más importan y generan una sonrisa amplia e inolvidable. Hoy, sorprende a tu pareja con uno de estos detalles y disfrutarás de su gran efecto.

Puedes dejar de preocuparte por el día de hoy. Todo lo que era necesario dar y entregar ya ha sido hecho. La maquinaria seguirá funcionando por sí sola y podrás alegrarte de haber hecho todo lo posible. Es un día para contemplar el alcance de tu talento y tus ideas, y seguir en ese mismo camino.

Hoy es importante trabajar en tu respiración, ya que es la mejor herramienta para manejar la tensión que te causa tanto daño. Al enfocarte en tu respiración, tomas conciencia de tu cuerpo en su totalidad y de la fuerza que lo anima. Respira profundamente, retén el aire y exhala.

Capricornio

En el amor, es importante entender que cada espacio que tienes también es espacio para tu pareja, y cada momento que vives debe incluir a ambos. Cuando se vive en el amor, se vive para el amor, lo cual implica compartir y respetar la propiedad mutua. Sin embargo, nunca se debe reclamar esa propiedad de manera posesiva.

El trabajo no tiene que ser sinónimo de sufrimiento. La disciplina y el esfuerzo no deben ser una carga, sino todo lo contrario. La presión y el maltrato no generan mayor productividad; se presiona y maltrata porque no se obtiene lo suficiente. La alegría y la pasión son ingredientes esenciales para el éxito en cualquier proyecto. Haz que tu equipo sea un grupo de personas felices.

Dejas muy poco tiempo para cuidarte a ti mismo mientras te ocupas de los demás. Es importante que planifiques tu día a día y dediques el tiempo y el espacio necesarios para cuidar de tu bienestar, incluyendo una alimentación saludable, descanso adecuado y suficiente ejercicio.

Acuario

Tu pareja necesita abordar un tema contigo que puede ser delicado, pero que tiene solución si ambos trabajan juntos. Sin embargo, teme que te enojes o que la dejes sola en el proceso. Un problema mayor que se revela es que tu pareja siente que no eres un apoyo suficiente. Este es un buen día para eliminar esa idea y demostrarle tu apoyo incondicional.

Es importante encontrar la conciliación cuando hay talento en un equipo. Cuando hay miembros valiosos, es necesario dejar de lado las diferencias para que el trabajo fluya, ya que eso es lo que realmente importa. No permitas que las diferencias sobre temas de actualidad generen divisiones en un equipo eficiente.

La ira es una emoción que tiene su utilidad, ya que nos ayuda a protegernos de comportamientos tóxicos y a reclamar lo que nos corresponde. Sin embargo, no vale la pena dejarse llevar por ella, como te ha sucedido recientemente. Necesitas aprender a controlar tu enojo. No importa lo que suceda en tu contra, si mantienes la calma, podrás tomar mejores decisiones.

Piscis

Es importante que tu pareja haga oír su voz. Tal vez debido a un exceso de respeto o porque tiendes a imponerte con frecuencia, a menudo callas sus reclamos y opiniones. Esa no es la forma adecuada de convivir y, en realidad, no solo debes escucharla, sino animarla constantemente a expresarse.

No dudes en dar el primer paso, ya que quien lo dé marcará el futuro de este proyecto. Ya sea que siembres, laves, cocines o realices cualquier tarea, no importa el gesto en sí. Antes de que todos los demás participen, haz tu parte. Tu energía positiva hará que este proyecto sea grandioso para todos.

Es un buen día para retomar la actividad física. El sedentarismo es especialmente perjudicial para tu signo. Las responsabilidades cotidianas te han llevado a una inmovilidad, pero es hora de combatirla, ya que si no lo haces, podrías enfrentar consecuencias. Comienza con una caminata de 20 minutos como un buen punto de partida.