Un adolescente sufre bullying porque su mamá tiene OnlyFans y ella lo mandó a terapia "para que madure"

Con el paso del tiempo, OnlyFans ha ganado más popularidad, convirtiéndose en una alternativa para quienes buscan generar un ingreso extra, aunque esto signifique subir contenido exclusivo para adultos. Y es que abrir una cuenta en esta popular plataforma implica un nivel de exposición bastante alto, el cual pocas veces tiene vuelta atrás. Pero sin duda algo que pocas personas consideran es el efecto que pueda tener dicha exposición en el círculo cercano, no sólo en la pareja, sino también en los hijos.

Un adolescente sufre de bullying porque sus compañeros ya saben que su mamá tiene OnlyFans

Cuando alguien tiene éxito en la popular plataforma de contenido exclusivo las consecuencias son evidentes en la cartera, por lo que esto las o los motiva a seguir compartiendo fotografías y videos que puedan ser del interés de su seguidores. Pero ¿qué pasa cuando el contenido afecta a terceros? esta es una cuestión que internautas pusieron sobre la mesa, luego de que el usuario de TikTok Mario Hernández, quien además es psicoterapeuta compartiera uno de sus casos, específicamente el de un adolescente, cuya mamá tiene cuenta de OnlyFans.

La madre del menor de edad abrió su cuenta de contenido exclusivo. | FOTO: OnlyFans

"Atendí a un adolescente que sufre bullying en la secundaria porque su mamá tiene OnlyFans y su mamá lo lleva a la terapia para que el adolescente 'comprenda y se haga maduro y hombre' así me lo dice y se dé cuenta de que es la manera en la que su mamá los puede sacar adelante y que no tiene ningún problema que su mamá se dedique a eso" explica el usuario a través de un video.

Y es que de acuerdo con lo que narra en el breve clip, esta ha resultado ser una situación difícil, traumática y triste para el adolescente por el hecho de que no sabía que su mamá se dedicaba a eso: "Y ahora todos mis compañeros de la escuela y de mi clase, incluyendo las mujeres, tienen las fotos de mi mamá y soy conocido como 'el niño que su mamá tiene OnlyFans'" citó al joven paciente.

La madre del adolescente publica contenido explícito en su cuenta, el cual ha sido difundido por los compañeros de su hijo. | FOTO: Pexels

La traumática experiencia de ver las fotos que sube su mamá a OnlyFans

Pero no sólo fue el hecho de enterarse de que su mamá ganaba dinero en la plataforma, sino además, que sus compañeros le mostraran el contenido de su propia madre: "Fue bien traumante para mí que un compañero me enseñara las fotos de mi mamá, había fotos de mi mamá teniendo relaciones sexuales, había videos de mi mamá, yo no me imaginé que mi mamá hiciera todo eso y que grabara todo eso" citó a su paciente en el video de TikTok.

Fue así como la mujer decidió llevarlo a terapia "para que él se haga hombre y comprenda", por lo que reflexionó sobre el hecho de que a nadie le gustaría estar en esa situación y ver tales fotografías de un ser querido, pero además, que muchas personas las tienen en su poder: "Yo no le puedo decir a ella si está mal o si está bien a lo que se dedica, eso es de ella y nada más, a ella le corresponden sus decisiones, pero su mamá ya no lo va a llevar a terapia porque yo le dije que iniciara un proceso terapéutico ella" añade el psicoterapeuta.

Adolescente considera que cambiarlo de escuela sólo va a provocar que más personas se enteren. | FOTO: Pexels

De acuerdo con lo que narra en el video, la mujer decidió abrir su cuenta de OnlyFans debido a que atravesaba un problema económico derivado de un divorcio, por lo que le dijo: "Un problema económico viene a través de una desestabilidad emocional, entonces si equilibramos tus emociones, a lo mejor cambiarán tus intereses, despertarás una nuevas versión tuya que le van a interesar otras cosas. No te estoy diciendo que está mal, pero debemos cuidar la integridad de la familia" explicó.

Pero la mamá lo tomó a mal porque se sintió juzgada y para ella la solución fue cambiar a su hijo de escuela, pues actualmente llora y sufre en donde está a causa del acoso escolar. Sin embargo, para él sería otro problema, ya que de esta forma, más personas conocerían a qué se dedica su mamá. Finalmente, el psicoterapeuta mencionó que le dio mucha tristeza la situación porque el menor de edad sufre con lo que está viviendo, pero no puede hacer más por él, ya que su mamá decidió que ya no atendiera a su hijo.