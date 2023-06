Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 17 de junio

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar y para todos los que quieren saber qué les deparará el destino, el cual, sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este sábado 17 de junio con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos cómo les irá en la familia, suerte, amor, salud y dinero, en el que, la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Piensa muy bien las decisiones que vayas a tomar hoy, no estás para perder oportunidades Foto: Especial

Aries

Para los nacidos bajo el signo de ARIES entre el 21 de marzo y el 20 de abril, si tienes ya una pareja, necesitas no ser tan celoso o celosa y darle su espacio y libertad para sus amistades y familia, a veces lo o la estresas con tanto cuestionamiento o celos infundados, te haces de ideas en tu cabeza que ni existen ni están sucediendo.

Si esa persona no entra a tu vida y no deja tampoco entrar a nadie, quítala de la puerta y que no estorbe. Deja de preocuparte por cuestiones vanas o por personas que no merecen que te preocupes por ellas.

Chismes en tu trabajo te podrían poner de malas, que no te importen comentarios, aprende a que se te resbalen energías negativas de personas que no avanzan ni dejan crecer a los demás.

Tauro

Para los TAURO, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, vienen días de mucha reflexión en los cuales. Irás soltando todo eso que te hace daño y no te ha dejado avanzar, una amistad tuya sufrirá un accidente.

Si tienes una relación, ten cuidado con una amistad de tu pareja, le está metiendo ideas tontas sobre ti en su cabeza. Podrías ser víctima de robo o pérdidas de objetos, pon mucha atención donde dejas las cosas.

Ese plan que tienes para obtener un poco más de ingreso va a salir muy bien, pero necesitas saber con quién emprender ese negocio o de lo contrario te pueden dar gato por liebre.

Géminis

Para los GÉMINIS, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, aprende a no mezclar siempre los sentimientos a la hora de la caricia, ya que muchas veces ni adiós te dirán y terminarás muy enamorado o enamorada.

No permitas que te arruinen los días en que te levantas feliz, mejor aléjate de personas pesimistas e inoportunas que solo buscan hacerte sentir mal y afectar tu vida.

La vida te va a llenar de nuevas oportunidades para reconciliarte con quien estás distanciado, pero tienes que ser muy cauteloso e inteligente, ya que podrías cometer los mismos errores que ya cometiste anteriormente

Cáncer

Para CÁNCER, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, ten cuidado con dar el sí tan rápido deja que la relación madure lo suficiente. Recuerda quién eres y hacia dónde vas y que no te vuelvan a ver la cara una vez más.

Nuevas verdades saldrán a la luz, pero no tienen porqué afectarte a estas alturas, recuerda que al enemigo hay que tenerlo cerca. Cuidado con lo que comentas con esas amistades, podrías meterte en problemas, son muy de ir y traer chismes

Los sueños te mostrarán el camino que debes de seguir para lograr esa meta que traes en mente, pon mucha atención, puesto que estos días tendrás ciertas visiones o sueños que te dirán de qué manera lograrás tus objetivos.

Leo

Para los LEO, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, si no puedes corregir tu carácter, al menos debes aprender a quedarte callado, ya que podrías lastimar a personas muy importantes y después arrepentirte.

Oportunidades en el amor has tenido, pero te afecta tu pasado mientras no aprendas a soltarlo jamás lograrás avanzar ni a concretar nada estable.

Recordarás a persona de tu pasado en estos días y lo traerás en la mente varias noches, si quedaron ciclos inconclusos es momento de cerrarlos.

Virgo

Para los VIRGO, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, Momento de desprenderte de todo eso que ya dolió demasiado, dale vuelta a la página y busca la manera de encontrar el balance en tu vida.

La vida te comenzará a devolver todo eso que te debía, no permitas que nadie se interponga en tus planes, cuídate mucho de caídas y golpes o podrías sufrir una lesión.

No permitas que nadie robe tus sueños y metas, aprende a tomar tus decisiones y no permitir más obstáculos por parte de quienes te rodean

Libra

Para los LIBRA, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, no tengas miedo de enfrentar tu pasado, ya que solo así podrás quitar de tu vida personas tóxicas que solo han constituido un problema en tu crecimiento personal.

Viene una noticia en el área de los dineros y la oportunidad de cambio de casa o vehículo. Visitas inesperadas, cambios de pensamientos, maduración, persona de piel blanca retorna, te llegan noticias que esperabas y te sacarán una sonrisa.

Es probable que en estos días sientas necesidad de retornar a tu pasado, si las cosas no funcionaron fue por una razón, atrévete a ir por nuevas oportunidades y opciones en tu vida, no vivas de lo mismo que el pasado no tendrá nada nuevo que ofrecerte.

Escorpio

Para ESCORPIO, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, recordarás mucho en estos días a persona que ya no está contigo en estos momentos, pero te cuida y protege desde otro mundo.

Viene una traición o habladurías por parte de una persona de tu familia. Sentirás necesidad de mandar todo bien lejos, las pruebas te harán más fuerte. Te vas a enterar de rompimientos amorosos y de amistades falsas que se alejan, te buscará un familiar, pérdidas de objetos y si tienes pareja vienen celos y enfrentamientos.

Un negocio te va a salir al 100, pero trata de hacerlo por tu cuenta sin meter a otras personas. Oportunidad de viaje con familia o amistades.

Sagitario

Para los SAGITARIO, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, recibirás una grata sorpresa por parte de una amistad, oportunidad de solucionar problemas sentimentales, depresiones e insomnios con nombre y apellido, no descuides tu salud.

Descubrirás cómo la vida ha cobrado factura en muchas de las personas que te dañaron anteriormente, ya que verás cómo sus vidas se van derrumbando poco a poco.

El amor el cual te ha costado tanto consolidar llegará a tu vida en menos tiempo de lo que te imaginas, no seas tan exigente o de lo contrario te mandarán bien lejos.

Capricornio

Para los CAPRICORNIO, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, no juzgues si no quieres ser juzgado, llévate la vida más tranquila y disfruta cada sorbo de ella.

Aprende a cerrar ciclos que no te permiten avanzar, es momento que veas la vida de otra manera y busques solucionar todo eso que te ha detenido en tus proyectos, metas y sueños.

Oportunidad laboral que esperabas está por llegar, un cambio en tu economía que te ayudará mucho en una compra que quieres realizar. Posibilidades de un viaje y de conocer a una persona que has estado tratando por una red social, ten mucho cuidado y no confíes a la primera, el amor se construye y no lo encuentras el primer día, así que no apresures las cosas.

Acuario

Para los ACUARIO, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, vienen días muy buenos y desprendimiento de muchas situaciones que te han dolido, debes aprender a soltar e iniciar de cero, cierra ciclos y comienza a ver la vida de manera distinta.

En la casilla del trabajo viene estrés en tu área laboral o incluso estarás pensando en cambiar de chamba, ten cuidado en las decisiones que tomes y vete a lo seguro.

Te viene cama de placer, momentos muy buenos con tu pareja en caso de tener, si estás soltero o soltera, un nuevo amor llega mediante redes sociales.

Piscis

Para los PISCIS, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, no sigas gastando tu amor, tiempo y energía y menos sigas mendigando por personas que solo son bonitas por fuera porque por dentro no tiene nada.

Estás por tomar una decisión muy importante en tu vida, ten presente que las cosas suceden por algo, haz caso a tu cerebro y no tanto a tu corazón, por el hecho de que podrías cometer errores de los que te arrepentirás en tu futuro.

Ofrecimientos para que seas amante, ni se te ocurra, no caigas en esas cuestiones que no lo necesitas, date a respetar y aprende a respetar personas ajenas, podrías pasarla muy mal. Pon mucha atención a ese proyecto que tienes sobre un negocio, quizás ahí esté la clave para mejorar mucho en el ámbito económico.

DRV