Horóscopos de Mhoni Vidente HOY 17 de junio, predicciones para el amor, salud y dinero

Mhoni Vidente trae para ti las mejores predicciones de los horóscopos para este sábado 17 de junio del 2023; conoce todo lo que le deparan los astros a los signos del zodiaco en salud, dinero y amor.

Escucha el podcast de Mhoni Vidente con sus mejores predicciones

Así será tu suerte hoy según Mhoni Vidente

Aries

Parece que esperar todo es similar a esperar nada. Tu pareja espera demasiado de ti, y eso es un problema. Aunque todo lo relacionado con el compromiso y la relación de pareja parece estar a punto de suceder, nunca llega a materializarse. Es momento de avanzar paso a paso y cumplir tus promesas. Tu pareja lo tomará en cuenta.

¿Quién conoce la clave del éxito? Nadie, o casi nadie. Pero tu signo lleva esa clave grabada en su alma y en su corazón. De hecho, se trata de una sola palabra: pasión. Ese elemento que, debido a la prisa, has estado perdiendo y que es urgente recuperar de una vez por todas. Pasión, simplemente eso.

Hoy es un buen día para purificar el ambiente de tu hogar. Coloca saquitos con flores secas aromáticas y pequeños cristales de cuarzo en los armarios y rincones. Absorberán la negatividad y serán un escudo poderoso contra la envidia con la que puedas encontrarte en estos días.

Tauro

El amor nos ayuda a valorar lo bueno y a sobrellevar lo malo. Para que su magia se manifieste, ambas partes deben estar presentes. Tienes que dar más de ti, en términos de tiempo y presencia, porque tu pareja lo necesita. Si no estás ahí, si no te involucras en el amor, la brecha entre ustedes seguirá creciendo.

Hoy es un buen día para evaluar tus fortalezas y debilidades. Tienes grandes planes de expansión y diversificación, pero para avanzar en ellos, debes saber dónde te encuentras y qué recursos tienes. Conocerte a ti mismo, tus herramientas y tu negocio es el punto de partida de esa estrategia.

Disfrutar de tu cuerpo es el primer paso hacia un equilibrio saludable. Debes realizar un ritual todas las mañanas que despierte todos tus sentidos y amplíe su alcance. Antes de comenzar tus responsabilidades diarias, prueba, toca, huele, observa y escucha... Ten un primer contacto con objetos que deleiten todos tus sentidos.

Géminis

Cáncer

Las promesas se hacen con la intención de cumplirlas, no para ganar tiempo. Debes resolver este problema entre ustedes no con promesas vacías, sino con compromisos reales que puedas y quieras cumplir. De lo contrario, terminarán nuevamente en el punto de partida. La honestidad es fundamental para tener fe en el futuro.

La imaginación no tiene límites cuando se trata de resolver problemas. No debes temer, ya que cuentas con una gran dosis de creatividad. Lo importante es no sentirte abrumado por las circunstancias y observar esta situación con ojos atentos, como un cirujano.

Sal de tu entorno habitual y abandona tu zona de confort. La única forma de salir de esta rutina es darte a ti mismo un sacudón que despierte tus sentidos. Y la manera de lograrlo es haciendo algo fuera de lo común para ti. Una opción podría ser aprovechar la oportunidad de hablar ante un público numeroso.

Leo

Los días pasan volando cuando eres feliz, así que no pierdas más tiempo que se escapa entre tus dedos. El trabajo y las obligaciones diarias son sin duda importantes, pero no pueden ser una excusa para descuidar el amor. Organiza mejor tu tiempo.

Es tan valioso aprovechar una oportunidad como reconocer cuando ya se ha agotado. Ese trabajo o negocio te ha dado todo lo que podía darte, y eso es bueno, pero no puedes seguir intentando revivir una época que ya ha pasado. Es hora de buscar el siguiente desafío, del cual sabrás sacar provecho.

Tu corazón necesita cuidados extras, especialmente en el ámbito emocional, algo que has descuidado. Esta noche, coloca pétalos de diferentes flores en un recipiente con agua y déjalos flotar mientras duermes. Este pequeño ritual limpiará las energías negativas de tu entorno y será beneficioso para tu corazón.

Virgo

Cada comida debería ser una celebración del amor y de tu pareja. Deja de pedir comida para llevar, al menos por hoy, y cocina para la persona que amas. El ingrediente secreto que se agrega a cada plato que preparamos es esencial en la vida: el cálido amor verdadero, que cuida y brinda atención.

Es un día para enfriar las cosas, ya que te estás esforzando demasiado sin saber si lo que estás dando dará buenos resultados. Es importante comprobar si la semilla ha sido plantada en el lugar correcto y dar tiempo para que los brotes crezcan. La paciencia también es parte del trabajo y muy importante.

Sueles ejercitarte de manera intensa, sin dar tregua ni descanso, ya que te gusta poner a prueba tu cuerpo constantemente. Esto está bien para sentirte invencible y enérgico, pero no ayuda mucho a mejorar tu estado general. Necesitas establecer un programa de ejercicios y tal vez considerar tener un entrenador personal.

Libra

Existen cosas importantes y cosas realmente importantes. Es vital que no las confundas en tu relación de pareja. Por ejemplo, es comprensible que sientas celos cuando tu pareja es amable con otras personas, pero es más importante evitar que esos celos se conviertan en motivo de discusión.

Cada día debes ser consciente del progreso hacia tus metas. Es válido celebrar y sentirte orgulloso por cada etapa cumplida. Dividir el camino en etapas es la forma más inteligente de avanzar hacia un bien mayor. Cada paso que completes merece ser celebrado.

Si has decidido perder peso y mejorar tu salud, eso es admirable. Sin embargo, es importante que no lo hagas a través de estimaciones vagas, sino con un plan que dé consistencia a tus metas. Sería beneficioso buscar la ayuda de un especialista que te ayude a dar coherencia a tus planes y hacerlos alcanzables.

Escorpión

Es necesario aprender a decir "no" cuando las situaciones te superan o simplemente no deseas participar en ellas, incluso cuando tienes pareja. Tienes todo el derecho de no asistir a lugares que te hagan sentir incómodo o como un intruso. Explica tu punto de vista a tu pareja y esta debería comprenderlo.

No existe una fórmula mágica para garantizar el éxito en cualquier empresa. La incertidumbre forma parte de todo trabajo. A pesar de ello, debes mantener la frente en alto y tener la mejor disposición para hacer que las cosas se cumplan. En ocasiones, como hoy, lo que importa no son las circunstancias adversas, sino la fe con la que las enfrentamos.

Hoy es el día para despertar. Abre los ojos y reconoce las áreas de ti mismo que podrían mejorarse y en las que no has hecho nada. Tu cuerpo es tu templo más sagrado. No tiene sentido cuidar todos los demás aspectos de tu vida si descuidas tu cuerpo. Es un buen día para retomar su cuidado.

Sagitario

¿Tu pareja tiene el mismo nivel de compromiso que tú? En este momento, eres quien más invierte en esta relación, pero no debes olvidar la esencia del amor. El amor es un proceso en constante cambio, y quien más ama ahora puede permitirse ser amado para que los roles se inviertan.

Das por sentado que eres el mejor en lo que haces y estableces precios y tarifas elevados. Si bien eres excelente en tu trabajo, ser un lujo no siempre es rentable. Sería conveniente reflexionar si esta idea beneficia a tu negocio. Es mejor tener una amplia base de clientes que te respalde.

La arrogancia puede causar daño, especialmente cuando proviene de las personas que amamos. No temas expresar lo que piensas por miedo a ser censurado, ni te sientas culpable por sentir rechazo. Sé la persona que eres, eso es lo justo, y deja de lado a quienes no saben apreciar tus conocimientos espirituales.

Capricornio

La justicia en una relación comienza cuando ambos son incluidos en los planes. El futuro, cuando amas a alguien, es un paraíso posible diseñado para ser compartido por ambos. Por lo tanto, hacer planes sin involucrar a tu pareja puede ser considerado como una especie de traición.

Te enteras de que alguien cercano ha cometido una traición o ha favorecido a tus rivales. ¿Qué debes hacer al respecto? Afortunadamente, en términos de dinero, se limita a ganancias y pérdidas. En este caso, no has perdido nada y esa persona y tu competencia no obtendrán ningún beneficio.

Hoy debes considerar seguir una guía para mejorar. Puedes acudir a un nutriólogo, contratar un entrenador personal o buscar la ayuda de un especialista para avanzar hacia un mayor bienestar físico y mental. Has llegado hasta donde puedes por ti mismo, ahora es momento de buscar apoyo externo.

Acuario

Hoy te levantas con la idea de que el amor es un campo de batalla, pero eso es un gran error. Crees que es normal que tú y tu pareja deban competir en cada espacio físico y emocional, cada decisión y cada logro. Deben reorientar la forma en que se relacionan: el amor es pura cooperación.

Es importante que encuentres la solución exacta para ese tema pendiente. Te corresponde demostrar tu valía y creatividad al encontrar la manera de enfrentar las pérdidas que has experimentado. Los astros te brindan esa oportunidad porque, al fin y al cabo, es un desafío que sabrás enfrentar.

Hoy es un buen día para retomar el cuidado de tu cuerpo, volver al gimnasio y practicar lo necesario para ponerlo en orden y apoyar tu metabolismo. Nunca es tarde para retomar tu proyecto más importante: darle a tu salud el espacio que debe tener como tu máxima prioridad.

Piscis

En el amor no hay maestro, guía ni método. Te corresponde descubrir sobre la marcha sus reglas y demandas. Se trata de mantenerse juntos, cerrar filas contra las adversidades de la vida. Las discusiones, inevitables, son parte de ese aprendizaje.

Hoy es el día en el que debes dejar de tolerar la mediocridad como medida de tu empleo. Es momento de romper ese ciclo que te impide crecer y buscar el siguiente paso en tu vida, en tu camino hacia el logro personal. No importa a qué debas decirle adiós.

Hoy sientes que llevas un peso extra sobre ti, y no estás equivocado. Has cometido algunas omisiones en el pasado y ahora estás enfrentando las consecuencias. No te obsesiones, pero toma las medidas necesarias para eliminar esos kilos de más. No se trata de cumplir un ideal, sino de sentirte cómodo contigo mismo.