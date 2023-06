"Primos": las 3 razones por las que los mexicanos se indignaron con la nueva serie de Disney

En los últimos días, la fábrica de cuentos de Disney ha estado envuelta en un escándalo, puesto que una de las caricaturas que lanzará próximamente ha despertado una ola de críticas y comentarios negativos. Se trata de “Primos”, una serie animada creada por la artista estadounidense Natasha Kline, de ascendencia mexicana.

La animación está protagonizada por Tater Ramírez Humphrey, una niña de 10 años de edad con grandes aspiraciones; sin embargo, parece que éstas se ven truncadas cuando sus 12 primos caóticos se mudan a vivir con ella durante el verano. Disney presentó su nueva apuesta bajo esta trama; sin embargo lejos de generar emoción, ha molestado al público mexicano y de otros países de América Latina al ser catalogada como “racista” y “llena de estereotipos”.

“Primos” aún no tiene una fecha fija para su lanzamiento, pero hace tres días la empresa estadounidense publicó en sus distintas redes la introducción con la que se presenta la serie que fue suficiente para desatar una ola de comentarios de indignación contra ella. La compañía se vio obligada a retirar el material audiovisual, que tiene una duración de un minuto. El único canal donde el video se mantiene es en YouTube.

“Primos”: ¿cuáles son las polémicas que ha levantado?

1. Terremoto Heights: así lleva por nombre el vecindario de la protagonista. La audiencia mexicana ha considerado como “ofensivo”, ya que muchos lo vieron como una “burla” hacia los movimientos telúricos que han remecido la capital del país, mismos que han ocasionado daños de consideración y la muerte de miles de personas.

2. Estereotipos: el público tachó que Disney retratara a los latinoamericanos como personas que vivían en un lugar sucio y bajo el mismo techo. Asimismo, acusan el color sepia que ambienta la serie completa y que usan en las películas de Hollywood para representar a México y distinguirlo como una zona desértica, de armas y crimen: “Si Disney se puede burlar de desastres naturales que matan a miles en Latinoamérica, supongo que nosotros podemos nombrar a una avenida ‘Tiroteo en una escuela”, criticaron algunos internautas.

3. “Oye primos”: esta frase se repite en la introducción de la serie animada, la cual molestó a toda la comunidad latina, por la conjugación gramatical errónea en español, ya que la forma correcta de decirlo sería “oigan primos” u “oye primo”. Acusan que Disney ni siquiera se tomó el tiempo de contratar mexicanos o mínimo cerciorarse que los guionistas supieran español, porque de haberlo hecho, hubieran notado el “error garrafal”.

En ese sentido, también criticaron a la actriz de doblaje, Myrna Velasco, quien da vida a la voz de la protagonista de la serie, pues acusan tras señalar el detalle gramatical, se defendió en redes con un argumento que empeoró todo:

“Como recordatorio, el español no es latinoamericano, es una lengua que los conquistadores españoles forzaron a los latinoamericanos. La única razón por la que somos latinos y no nativo americanos es por esa distinción. Enójense todo lo que quieran conmigo por mis errores y pronunciar mal palabras en español. Eso no quita el hecho de que soy una mujer méxico-americana y nativa-americana”, respondió en inglés en una serie de historias de Instagram que posteriormente borró de su perfil.

