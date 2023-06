Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 16 de junio

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar y para todos los que quieren saber qué les deparará el destino, el cual, sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este viernes 16 de junio con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos cómo les irá en la familia, suerte, amor, salud y dinero, en el que, la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Ritual de baño de miel con fresas para atraer el amor bajo la luz de la luna Foto: Especial

Aries

Para los nacidos bajo el signo de ARIES entre el 21 de marzo y el 20 de abril, cambios importantes este fin de semana, sentirás algo dentro de ti con ganas de salir, aprende a ser más expresivo y mostrar tus sentimientos, el daño que te hicieron anteriormente ya pasó, así que deja ya eso en el pasado y checa bien las oportunidades que tienes a tu alrededor.

Muchos momentos buenos en tu vida, la llegada de personas y cambios importantes que te harán sentir más seguro y con más necesidad de comerte el mundo. Invitación a evento o fiesta está por llegar.

Termina contrato laboral. Iniciarás desde cero con tu autoestima. Enlace matrimonial o compromiso en familiar se aproxima, cambios en tu economía que te ayudarán a mejorar.

Tauro

Para los TAURO, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, deja de pensar que el mundo está en tu contra y toma el toro por los cuernos, en la medida que creas en ti será en la medida que salgas adelante.

Amor a distancia podría ser la clave perfecta para tener esa ilusión que te ayude a despertar con buen humor y no con ese carácter que a veces ni tu aguantas.

Te vienen cambios importantes en el amor y en lo laboral, ya que por fin lograrás consolidar una relación estable con persona que conocerás en fechas muy próximas. La vida es muy corta para quejarte o estar esperando a alguien que esta y no está, solo estorba y no da oportunidad a nuevos amores

Géminis

Para los GÉMINIS, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, no te deprimas por lo que no tienes y aprovecha eso que te rodea y realmente te hace feliz.

Una fiesta o evento al que nos serás requerido se aproxima. No temas a decir lo que sientes, si se ofenden es muy su problema, no te guardes ya nada y se más sincero contigo y las personas, recuerda que no decir lo que sientes a la larga puede complicar varias cosas.

En las cuestiones del corazón sentirás necesidad de una pareja, recuerda que necesitas estar bien en tu interior antes de iniciar una relación.

Cáncer

Para CÁNCER, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, tienes amistades muy fieles; sin embargo, traes dos que tres que solo te buscan por puro interés y cuando necesitan algo ni se aparecen.

No es que no creas en el amor, el problema está en que es que has recibido tantos golpes que te cuesta volver a confiar, sin embargo, en próximas fechas nacerá una ilusión por una persona que conocerás en las próximas semanas o alguien que retorna de tu pasado.

Noticias de dinero extra, se le cae el teatro a la pareja de una amistad, quedará al descubierto su infidelidad.

Leo

Para los LEO, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, muchos cambios en la casilla del amor, ya que comenzarás a perder el interés por una persona quien te llamaba mucho la atención, la vida te pondrá en aprietos al no saber qué hacer con cierta noticia que te llegará a tus oídos.

Es probable que te enteres de noticia no tan buena en el área familiar, que no te afecte, deja que las cosas tomen su curso que cada situación tiene un por qué y una lección.

Ten bien en cuenta que es importante que entiendas que las oportunidades tienen fecha de vencimiento, no pierdas tu tiempo con quien no hace nada por estar a tu lado y aprovecha a quien de verdad te busca y hace todo por tenerte en su vida.

Virgo

Para los VIRGO, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, es importante que pienses bien qué es lo que quieres y deseas de tu vida y dejes de perder el tiempo haciendo cosas que no te dejan nada de provecho.

Cuídate de cambios de humor y de gastar dinero que no tienes o podrías meterte en graves problemas. Vienen días llenos de bendiciones y muchas sorpresas por noticias que recibirás por parte de tu familia.

Es importante que veas hacia el futuro y dejes de pensar en tu pasado, la vida te está dando nuevas oportunidades que deberás de aprovechar, sé muy inteligente con lo que quieres y hacia dónde te diriges.

Libra

Para los LIBRA, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, tiempos de mucha reflexión, de soltar y dejar ir y de una vez tomar las decisiones correctas, has perdido mucho el tiempo con personas que no han aportado nada a tu vida.

Quita de tu camino y vida todas esas personas, situaciones y falsos sueños que no te permiten seguir de pie ni avanzar, necesitas más amor propio, pensar más en ti antes que en los demás, al final las personas no agradecen y por más que les ayudes nunca harán lo mismo por ti.

No sigas perdiendo ti tiempo ni guardes rencores tontos, la vida te va a llenar de nuevas sorpresas y oportunidades siempre y cuando tú se lo permitas. Cierra ciclos laborales e inicia de cero haciendo las cosas con amor y de la mejor manera y te irá bien.

Escorpio

Para ESCORPIO, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, tu carácter, tu fuerza de voluntad y tus ganas de mejorar siempre son la clave que te va a llegar a consolidar tus sueños y metas.

Hay muchas oportunidades de crecimiento en el amor, ya que te va a llegar una oportunidad muy buena que debes de aprovechar, recuerda que la envoltura deberá de ser lo último que te importe, deja que tu corazón se conecten cuando elijas a la persona que debería de estar en tu vida.

Recuerda que las cosas no son como parecen, evita hacer comentarios negativos si desconoces la historia.

Sagitario

Para los SAGITARIO, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, amores a distancia se fortalecen y la posibilidad de cambio de domicilio o compras de artículos electrónicos se ven a la puerta de la esquina.

No te compliques los días con una persona que ni está, solo aparece cuando requiere algo de ti y mientras ni sus luces, dales la importancia a las personas que en realidad merecen y no te desvivas por quien no vale la pena.

Te llegarán chismes de personas sin qué hacer acerca de tu familia, ni los tomes en cuenta que eso les cala más que responderles.

Capricornio

Para los CAPRICORNIO, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, deja de vivir en el sueño y quejarte de todo, ponte a trabajar en lo que quieres y necesitas para tu bienestar.

No pierdas tu tiempo en quien no te valora ni te muestra cariño ni atención, has estado ocupado u ocupada en atender cuestiones que a la larga sabes que no te están dejando nada de provecho.

Di lo que sientes y lo que no te parece y si a los demás les molesta o les afecta es muy su problema. Cuídate mucho de cambios repentinos, en lo laboral podrías perder oportunidades.

Acuario

Para los ACUARIO, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, ya no temas a cambios, todo cambio será bueno, ya que traerá contigo nuevas oportunidades.

Llegarán personas a tu vida en fechas próximas que te cambiarán tus caminos y rumbos. Es importante que no te tomes las críticas tan a pecho, cuida mucho tu imagen, ya que algunas veces dejas mucho que desear,

Es momento de un cambio de look que te haga ver muy juvenil, para atraer el amor es importante un baño de miel con fresas trituradas, talla bien tu cuerpo con esta mezcla déjala unos minutos y enjuaga, eso te ayudará a atraer más a las personas.

Piscis

Para los PISCIS, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, te viene un viaje y posibilidad de caricia con una amistad. Podrías tener sueños premonitorios que te avisen cuestiones que están por suceder.

Te vienen cuestiones positivas, pero las has dejado ir por esperar lo que piensas que en realidad mereces, cada que decidas cambiar algo de tu vida hazlo y deja de platicarlo, ya que la gente es muy mendiga y mediante la envidia podría arruinarte tus planes.

Podría surgir el deseo carnal por una amistad, tendrás sueños húmedos con esa persona. Un cambio en lo laboral y noticia inesperada que podría ponerte triste.

DRV