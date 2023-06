Expatinadora olímpica la rompe en OnlyFans, así promociona su contenido

Cada día son más las atletas de todo el mundo que se unen a la famosa plataforma de contenido exclusivo, OnlyFans, y una de las más exitosas es la expatinadora olímpica Alexandra Iasculencu, que a través de otras redes sociales como Instagram y Twitter promociona sus fotos y videos en la llamada "página azul", con la que busca generar ingresos para viajar a las Olimpiadas de París 2024.

Alex, como también es conocida en las plataformas digitales, dio a conocer hace unos años que tendría una cuenta en la polémica plataforma. "Hice una cuenta de OnlyFans en 2021… ¡Me está ayudando a sobrevivir, pagar el alquiler, pagar los comestibles y cubre las facturas de ciclismo y café!", reveló la expatinadora y ahora ciclista, que nació en Rumania y ahora está nacionalizada como canadiense.

La bella atleta, de 31 años, ya disputó una justa olímpica de Invierno en PyeongChang en el año 2018 y pretende ir a los juegos de Verano en París 2024, pero ahora en la disciplina de ciclismo, un deporte en el que ahora también se desarrolla, como lo deja ver en su cuenta de Instagram, donde comparte sus entrenamientos, y también da algunos adelantos de su contenido en la "página azul".

“La gente juzgará pase lo que pase. Me encanta mi cuerpo. Me encantan todos mis bikinis encendidos y apagados, y me encanta tener una plataforma en la que puedo compartir estas fotos… y algo más”, compartió hace un tiempo en sus redes sociales, pues al igual que otras deportistas ha tenido que enfrentarse a las críticas por mostrar su lado más provocativo, con fotos y videos en los que se luce con lencería o coquetos bañadores.

Además de su contenido exclusivo, Alexandra tiene un entrenamiento que vende por la web, y da asesoramiento fitness, dejando claro que tiene bien puestos sus objetivos. La expatinadora olímpica en la prueba de velocidad, sin duda se ha ganado la admiración de muchos, sumando miles de fanáticos en las redes sociales, como en la polémica plataforma que ha reunido a estrellas de cine, televisión y deportistas.

Alexandra promociona su cuenta de OnlyFans. Foto: IG @speed_skater

¿Quién es Alex Ianculescu?

Alexandra Ianculescu nació el 21 de octubre de 1991en Rumania. Es una patinadora de que emigró con su familia a Canadá en el año 2001, y desde 2008 entrena y reside en Calgary, Alberta. Fue miembro del equipo nacional juvenil de patinaje de velocidad de Canadá en 2011 y representó a ese país en dos campeonatos juveniles. Más tarde representó a la misma nación en el circuito de la Copa del Mundo como patinadora senior, compitiendo en las distancias de 500 my 1000 m.

En 2016, Alexandra compitió por Rumania en patinaje de velocidad en pista larga. Compitió en los 500 metros femeninos en los Juegos Olímpicos de Invierno del 2018 para Rumania. En 2020, se mudó a Europa para entrenar en Heerenveen, Países Bajos, y ahora reside en Alemania, donde entrena tanto en ciclismo de ruta como en patinaje de velocidad.