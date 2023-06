VIDEO | Tunden a sacerdote en redes por bailar sensual con una mujer: "¡Sacó los prohibidos!"

En los últimos días, un sacerdote desató una ola de críticas tras volverse viral en redes sociales. El cura fue captado bailando en una fiesta con una mujer; tal como si se tratara de una “quebradita”, el hombre se pegó a la dama y comenzó a descender al ritmo de la melodiosa canción. Cuando se dieron cuenta que estaban siendo grabados, ella volteó a la cámara y sonrió. Aparentemente, ambos se encontraban en una fiesta de la iglesia.

Si bien la Iglesia Católica no tiene una postura específica sobre si los curas pueden o no bailar reguetón u otro baile que se practique cuerpo a cuerpo con la pareja, a los ojos de muchos, esto no es un comportamiento de un religioso. En el clip de 15 segundos se observa cómo los danzantes se divierten al ritmo de lo que parece escucharse una lambada.

El video tiene millones de reproducciones en redes. (Foto: captura de pantalla)

Por su parte, el sacerdote solo se levantó y se alejó de la mujer. Hasta el momento, la polémica grabación suma casi las cinco millones de reproducciones en Twitter, la red social perteneciente a Elon Musk. La publicación generó que la comunidad cibernética colocara mensajes a favor y en contra de lo ocurrido en la pista, otros más aseguran que se trata de un disfraz de cura y que en realidad es un hombre cualquiera.

“El padre del barrio”, “Claramente no es sacerdote”, "¡Sacó los prohibidos!", “Este padre quiere ser padre”, “Así deberían ser todos los padres, los veríamos más humanos”, "Son sujetos, igual que nosotros”, son algunos de los comentarios a favor y en contra que se pueden leer en el posteo.

¿Los sacerdotes pueden bailar?

Cabe destacar que de acuerdo con el portal católico “Defiende tu fe”, el baile en sí mismo no es moral o inmoral, sino que depende de la actitud y la intención que se tiene al hacerlo: “Si se baila de forma digna y respetuosa, sin caer en la vulgaridad o el exhibicionismo, no hay nada intrínsecamente malo en ello”, puntualiza el sitio web.

De acuerdo con las autoridades eclesiásticas, los sacerdotes no tienen prohibido bailar. (Foto: Pixabay)

Por su parte, el portal "Desde la Fe" asegura que si el baile lleva a la lujuria, a la pereza y a que los pensamientos se dispersen, entonces no está bien: “El baile en sí no es pecado, pero sí eso me lleva a otras cosas malas, entonces no es correcto. Cuando el baile es expresión de alegría sana, de relajación, de cultura, de folklore no tiene nada de malo, pero cuando es expresión de morbo, de depravación, entonces sí es pecado”, declaró el Padre Sam, entrevistado por la revista electrónica.

Actualmente es muy común entre los jóvenes bailar y escuchar todo tipo de música. La Iglesia alerta que hay que poner especial cuidado con ciertos ritmos que deben considerarse “inmorales” por la alta carga de sensualidad en sus letras o movimientos, como las canciones de reggaetón, salsa o cualquier otro ritmo que incite a un comportamiento considerado inmoral para las autoridades eclesiásticas.

Lambada, el popular baile que fue prohibido en Brasil

La Lambada es un baile de origen brasileño que llegó a ser prohibido por los gobernantes de la época por ser considerado un ritmo provocativo y obsceno. Se hizo muy popular en Salvador de Bahía y se convirtió en un fenómeno mundial a finales de los años 80 y principios de los 90, gracias a canciones como “Lambada” de Kaoma.

Este ritmo se baila en pareja, con los cuerpos pegados y movimientos fluidos, tales como los del viral sacerdote. Para danzar, el hombre tiene que guiar a la mujer, quien realiza los movimientos suaves y sensuales. Por lo general se baila con una fusión de pasos de samba y salsa.