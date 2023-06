Test visual: dime qué es lo que viste primero y te diré algo angustiante que no conoces

Existen muchas herramientas de autoconocimiento y los test visuales integran uno de los métodos más populares en internet. A través de estos rápidos ejercicios, se puede acceder a información que tal vez permanece inconsciente en la mente. Conocer más acerca de los aspectos que configuran nuestra personalidad, siempre será beneficioso para abordar mejor las relaciones con los demás y con uno mismo, y también ayudará a tomar mejores decisiones.

¿Qué figura ves primero? Fuente: Pinterest

¿Viste una nota musical o una rosa?

Si en primer lugar has visto una nota musical, el significado angustiante de tu personalidad se traduce en que eres una persona algo incrédula. Crees que las relaciones amorosas son para toda la vida, independientemente de algunas situaciones que realmente te duelen y te hacen daño en el vínculo.

Eres incrédulo y soportas situaciones por amor que atentan contra tu respeto. Fuente: Pexels.com

Te cuesta hacer consciente tus debilidades, pero también eres un individuo generoso y detallista. Eres observador e inspiras respeto, seguridad y confianza en los demás.

Pero si has visto una rosa, entonces quiere decir que eres una persona que siempre se desafía a salir de la zona de confort. Esto se traduce también en que sueles escapar de los sitios que no te permiten crecer, algo que no está mal. Pero también evades situaciones que requieren diálogo y consenso.

Evades situaciones que requieren diálogo. Fuente: Pexels.com

Vivir el momento es uno de tus lemas de vida. La aventura y la adrenalina siempre llaman a tu puerta, pero no siempre piensas detenidamente qué beneficio o aspecto perjudicial pueden conllevar. No está mal ver el lado buenos de las cosas, pero el exceso de optimismo puede hacerte tomar malas decisiones.