Sandra Itzel de la Sonora Dinamita apuesta por el mini vestido vaporoso que te obsesionará

Las altas temperaturas han obligado a muchas mujeres a buscar looks con los que puedan lucir a la moda y frescas, y Sandra Itzel, vocalista de la Sonora Dinamita mostró el mejor para el calor. En sus cuentas oficiales de Instagram y Facebook, la bella cantante compartió una fotografía en la que se le ve luciendo un vaporoso mini vestido de colores con el que dio clases de moda para el verano.

La también actriz, de 29 años, es muy constante en sus plataformas digitales, en las que detalles de su vida profesional y personal, como su reciente viaje por Guatemala y Paraguay, países en los que se presentó con la agrupación a la que pertenece desde hace varios años, y que la ha colocado como una de las cantantes más bellas y chic del medio del espectáculo.

Sandra Itzel impone estilo para el verano en vaporoso look

Sandra Itzel se unió a la Sonora Dinamita en el 2019, y aunque comenzó su carrea como actriz infantil, fue en el 2010 cuando formó parte del reality "La Academia Bicentenario". La "Barbie", como la llaman cariñosamente sus fanáticos por su color de cabello y curvilínea silueta, se ha convertido en un ícono de moda para muchas mujeres que buscan un estilo moderno, trendy y juvenil.

Sandra Itzel enamora en mini vestido. Foto: IG @sandraitzel

"'But everything means nothing If I ain't got you'" (“Pero todo no significa nada si no te tengo"), fue la frase que escribió la intérprete, que también ha lanzado una carrera como solista, para acompañar la que publicó en las plataformas de Meta. En la imagen se le ve caminando por la calle y mostrando un coqueto mini vestido de estampado colorido, con el que recibió casi 10 mil "me gusta" en Instagram.

En la fotografía, que también ha recibido cientos de comentarios con frases como: "Definitivamente bella. Dios te colme de infinitas bendiciones", "Simplemente preciosa mi crush", "Te ves muy hermosa como siempre" y "Mi güerita preferida", se puede ver a la intérprete del la agrupación tropical luciendo un vestido corto con cortes cruzados debajo del busto. La pieza también destaca por su tela vaporosa en tono como rosa y naranja.

La cantante da clases de moda con sus looks de verano. Foto: IG @sandraitzel

La vocalista de la Sonora Dinamita deja ver en sus redes sociales que cuando se trata de looks para lucir increíble en los días de calor, ella es una de las artistas que impone con su estilo moderno, juvenil y en tendencia, como se observa en otras fotos donde ha posado con mini vestidos de flores que resaltan su esbelta silueta gracias a su estilo cut out, como se le llama a las prendas con cortes.

La cantante estuvo casada con el actor cubano Adrián Di Monte, conocido por su participación en telenovelas como: "¿Quién es quién?", "Señora Acero" y "La doble vida de Estela Carrillo", así como por ser el ganador de "Reto 4 Elementos", reality del que después fue conductor, y aunque parecían una pareja muy enamorada, en el 2022 se dio a conocer que ya no estaban juntos.