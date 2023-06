Libra será el signo con mayor suerte del 11 al 16 de junio, consulta cómo te irá según los astros

Uno de los mayores deseos de todo el mundo es estar acompañados siempre por la mejor y la mayor suerte, ya sea para superar un momento difícil, para iniciar con un nuevo reto como puede ser un emprendimiento e incluso sólo para dar ese paso en el trabajo, en el amor o en lo familiar que causa dudas, pero que es muy deseado. Aunque a veces las cosas no salen como uno quiere, lo cierto es que hay muchos aspectos que influyen en ello, ya sea nuestra propia energía o simplemente que los astros no están jugando a nuestro favor.

Porque sí, la astrología nunca debe de ser ignorada al dar un paso importante o incluso al iniciar una nueva semana y con esto en mente, te compartimos la lista definitiva de signos que tendrán la mayor suerte desde este domingo de 11 de junio y hasta el próximo viernes 16. Así que si tu signo del zodiaco encabeza los primeros lugares, ¡toma el riesgo!, pues los astros estarán en tu favor para ayudarte a que todo fluya de forma correcta.

¡No olvides que puedes usar amuletos de la suerte! (Foto: Pexels)

Sin embargo, quienes ocupan los puestos intermedios o los últimos deberán de mantenerse atentos en los próximos días de junio, pues la fortuna no los favorecerá y aunque esto no quiere decir que todo les vaya a salir mal, lo ideal es extremar precauciones para que un proyecto no salga mal, para que no haya fallos en el trabajo y a nivel más personal, que no se dé un truene amoroso. ¿Y tu signo en qué lugar de suerte se encuentra?

De Libra a Virgo, los signos con mayor y menor suerte para esta semana

El nuevo ranking de la suerte para cada uno de los signos del zodiaco lo compartió Joao Bloqueao a través de su cuenta de Facebook y según nos demostró, será Libra el más afortunado y favorecido por los astros; mientras que Virgo ocupa el último puesto de la fortuna. Además de descubrir qué lugar ocupa tu signo, podrás ver algunas recomendaciones que te ayudarán a sobrevivir y triunfar durante la semana del 11 al 16 de junio.

Esto es lo que los astros quieren decirte a partir de hoy. (Foto: Pexels)