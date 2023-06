Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 11 de junio

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar y para todos los que quieren saber qué les deparará el destino, el cual, sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este domingo 11 de junio con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos cómo les irá en la familia, suerte, amor, salud y dinero, en el que, la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Llena ese billete de lotería que podría engordar tu bolsillo Foto: Especial

Aries

Para los nacidos bajo el signo de ARIES entre el 21 de marzo y el 20 de abril; se presentan sueños con señales divinas o mensajes ocultos sobre cierta persona que te anda incomodando.

Recuerda que quien te quiera te lo va a mostrar con hechos quien no simplemente te empezará a dar largas; aprende de los errores de cada persona; no caigas en situaciones que ya pasaste y superaste en tu pasado.

Si la persona con la que estás ya no te mueve nada, no pierdas el tiempo ahí y date la oportunidad de conocer otros mundos.

Tauro

Para los TAURO, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, necesitaste de muchas traiciones y golpes para ser lo que eres hoy, enfrenta lo que viene y date la oportunidad de no cometer los mismos errores.

Cuida mucho las oportunidades que se te presentan, ya que podrías dejar ir una oportunidad que no volverá a regresar en el futuro.

El recurso económico será siempre importante para ti, pero necesitas cuidarlo mucho más antes que en el futuro sufras las consecuencias, es posible que te lleguen chismes que andan diciendo de ti, no permitas que ya esos comentarios te afecten.

Géminis

Para los GÉMINIS, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, hay muchas posibilidades de que se cancele un proyecto que estaba por llegar debido a malos entendidos.

Tu carácter no te ayuda en nada, ya que en unos días puedes ser el ser más bueno y noble que existe, pero en otro riegas el tepache, porque ni tú te aguantas. Ten cuidado con cambios de última hora en el amor los cuales te podrían afectar en muchos sentidos.

Cambia tu caracter con la gente que podría ayudarte Foto: Especial

El tiempo será tu mejor aliado para sanar heridas que no han logrado cicatrizar del todo, personas que llegaron a tu vida y te dejaron una enseñanza quedarán marcadas en tu alma.

Cáncer

Para CÁNCER, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, no temas a cambiar esos defectos que conoces y puedes corregir, eso sí, no lo hagas por nadie más que no seas tú, algunas veces te sientes desesperado o desesperada al no lograr concretar con éxito una relación, que te valga todo.

Aprende a no necesitar de una pareja para ser feliz, sal, diviértete y sé feliz con lo mucho o poco que tienes que nadie lo va a hacer por ti. Se vienen movimientos en tu economía y en tu estado de ánimo.

Ten mucho cuidado con esperar más de la cuenta de personas que no te darán nada. Un nuevo proyecto podría ayudarte mucho a aumentar tus ingresos, no temas a nuevos cambios y oportunidades que quizás ahí esté la clave que necesitas.

Leo

Para los LEO, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, podrías enfrentar un problema con una amistad por malos entendidos, despójate de todas esas situaciones que te complican la existencia y comienza a buscar formas de ser feliz con quien te quiere a su lado, que mendiguen amor y cariño los que viven arrastras y de rodillas, date cuenta de que tú no naciste para eso.

Ten fe en tus sueños que podrás realizarlos si así lo deseas, no finjas cariños tontos que solo son por fuera, recuerda que los buenos son esos que te dejan sin palabras y con el corazón acelerado.

Siempre que intentes cambiar algo en ti que sea porque así lo deseas tú y no porque alguien más te lo exige. Vienen días importantes en los cuales tomarás decisiones que te involucran y que tienen que ver con el terreno del amor y la economía.

Virgo

Para los VIRGO, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, dale vuelta a la hoja y comienza de ceros, quita de tu vida tantas cuestiones tan equis que no te deja avanzar y te detiene en el cumplimiento de tus sueños y metas.

Ten cuidado con amores de una noche y con un chisme en el cual estarán involucrados. Podrías comenzar a desarrollar sentimientos por una persona que ya tiene una relación, ten cuidado no te metas en esas cosas que no son para ti.

Amores a distancia se fortalece y será más fuerte que nunca, si en el pasado no funcionó el universo conspirará para que terminen juntos.

Libra

Para los LIBRA, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, ponte las pilas, el amor se va cada día que pasa, pero es por tu mendiga indiferencia, lo has tenido siempre frente a ti, pero te la has pasado buscando en sitios distintos lo que ya tienes a tu lado.

Muchos de tus problemas radican en tu falta de confianza y en invertir mucho tiempo en cosas que no te dejarán nada, pon los pies en la tierra y enfócate en lo que de verdad te llevará a la felicidad.

Arriésgate a esa inversión que tanto haz esperado Foto: Especial

Es posible que una amistad sufra una decepción amorosa en estos días, aprende a mostrarle tu apoyo, ya que podría entrar en un ciclo muy depresivo. En la medida que aprendas a ver el mundo de manera positiva será como te vaya en tu arrastrada vida, así que no te pierdas en tu camino y busca eso que te hace feliz y te hace sentir bien.

Escorpio

Para ESCORPIO, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, en estos días descubrirás la verdad oculta sobre cierta persona, te va a sacar mucho de onda, pero aprenderás el tipo de distancia que deberás de guardar con dicha persona.

No es tu culpa que las cosas no siempre salgan como planeas, recuerda que hay muchos factores que determinan el curso de las cosas. Muchas posibilidades de conocer a una persona en estos días, te va a dejar algo asombrado, puesto que es muy parecido a lo que has buscado en mucho tiempo.

Es momento que le des al ejercicio o hagas algo por cuidarte y verte mejor, recuerda que para todo hay tiempo y si tú no pones de tu parte será imposible que lo logres.

Sagitario

Para los SAGITARIO, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, estuviste de rodillas, pero la vida te brinda otra oportunidad en la cual si no te pones vivo o viva podrías sufrir otra decepción amorosa la cual será muy complicada.

Ten cuidado con esperar más de la cuenta de quien sabes no tiene nada que ofrecerte. Hay amores del pasado que retornan y podrían ocasionarte ciertos problemas si no te pones al tiro.

No te exijas más de lo que puedes cumplir, ponte metas a corto plazo para que no te decepciones del cumplimiento de estas al ser tan ambiciosas. Vienen cambios muy importantes en tu vida, ya que por fin lograrás despertar de la ingenuidad en que habías vivido.

Capricornio

Para los CAPRICORNIO, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, es probable que en este mes te llegue un cambio en lo laboral el cual te va a beneficiar mucho económicamente.

Es momento de comenzar a ver más por ti y por los tuyos de buscar la manera de enfocarte en proyectos nuevos y no perder el tiempo con personas que no te suman nada y que solo te dan dolores de cabeza.

La necesidad de crecer económicamente y como persona podría ponerte de malas al no ver claro el asunto, recuerda que "quien no habla, Dios no lo escucha", así que comienza a exigir lo que mereces y a luchar por una vida cómoda.

Acuario

Para los ACUARIO, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, cambia más la cuestión de sentimentalismo y sé más canijo o canija, pues solo así entrarás en su juego y no les será fácil manipularte y hacer de ti un títere.

Activa tu escudo y no vayas por la vida enamorándote de cualquier hijo e hija de la fregada, debes ser más consiente que el amor no es juego y que si desde el inicio no muestra interés e importancia por ti estas en el lugar equivocado. Amor con amor se paga y si esa persona te está dando cosas bonitas trata de responderle de la misma manera.

En la cuestión de los dineros hay proyectos muy buenos que te van a ayudar a crecer entre ellos posibilidades de iniciar un buen negocio.

Piscis

Para los PISCIS, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, es momento que inicies con ese proyecto que tanto has pensado, recuerda que los tiempos de Dios son perfectos, no dejes pasar la oportunidad.

Una amistad andará hablando de ti a tus espaldas y amor del pasado podría volver a mover partes de tu corazón. Ten cuidado con amores exprés, de una noche que podrían presentarse y solo van a ultrajarte la caricia.

Cierra el ciclo con tu expareja Foto: Especial

Viene nueva etapa, nuevos sueños y anhelos en tu vida, es posible que comiences a sentir atracción por una persona con la que has estado saliendo o has conocido por una red social.

DRV