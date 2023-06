Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 1 de junio

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar y para todos los que quieren saber qué les deparará el destino, el cual sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este jueves 1º de junio con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos cómo les irá en la familia, suerte, amor, salud y dinero, en el que, la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Inicia el mes con los mejores rituales que existen en el mundo de la astrología Foto: Especial

Aries

Para los nacidos bajo el signo de ARIES entre el 21 de marzo y el 20 de abril, mejorarán en lo económico y hay posibilidades de irse de shopping. Deja de quejarte por tu gordura y ponte hacer ejercicio para que recuperes tu cuerpo criminal, eres muy de que ya mañana empiezas la dieta y así te la vives y no empiezas.

No siempre quieras ganar pleitos con tu pareja, a veces es mejor quedarse con la boca cayado para evitar meternos en problemas, discusiones que puedan meternos en apuros.

Mejores oportunidades de trabajo y ambiente agradable en caso de haber conflictos. Estarás algo triste o melancólico en estos días, puesto que sentirás que el amor no se hizo para ti o porque tu relación no ha dado los frutos que quisieras.

Tauro

Para los TAURO, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, no te culpes de errores que no son tuyos, aprende a perdonarte y ver más por ti. Ten cuidado con una persona que te buscará mucho en estas fechas, no quiere nada bueno, solo busca sacar algo de provecho de ti.

El amor solo cambia de cama, así que deja de pensar que nadie nació para ti. Cambios importantes podrían ayudarte a cambiar esos defectos que tanto te molestan.

Muchas veces te dejas caer o vencer bien fácilmente, no temas a enfrentar obstáculos y demostrarle al mundo de lo que eres capaz y hasta donde puedes llegar.

Géminis

Para los GÉMINIS, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, se visualizan cambios con tu pareja, necesitan extrañarse más, verse a diario o podrían caer en la rutina; dense el tiempo para convivir con familia y amistades.

Una llamada o mensaje de texto podrían cambiar tu día y hacerlo más feliz y pleno. Cambios en tu economía mejorarás mucho, pero prepárate para la racha que vendrá a finales de junio, no será nada que te quite el sueño, solo debes aprender a administrar tus gastos.

Podrías ser víctima de tus propias palabras, trata de antes de hablar y comprometerte, pensar bien a lo que te vas a comprometer, ya que podrías cometer errores y no cumplir promesas.

Cáncer

Para CÁNCER, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, es importante que no te dejes manipular por nadie, toma tus propias decisiones y no permitas que tus planes se vean afectados por las decisiones de otras personas.

En el terreno de los dineros ten cuidado con gastar en cosas que no te dejan nada de provecho, viene una racha complicada en lo económico, pero vas a salir a flote sin problema alguno.

Si tu interés por esa persona que te mueve el tapete es bueno, da el siguiente paso, si no te corresponde, al menos no estarás ahí perdiendo el tiempo. Hay un amigo o amiga a quien le gustas mucho, no dejes pasar esa oportunidad e identifícalo. Te va a llegar chisme de familia, si no dependes de ellos no tiene por qué afectarte.

Leo

Para los LEO, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, hay un amor que no olvidas, ya que te dejó muy marcado o marcada con su trato y su manera de tratarte; sin embargo, tardaste en valorar lo que tenías a tu lado.

Una decepción en el terreno de la amistad a causa de malos entendidos. No comentes tus planes porque por eso nunca logras nada porque la gente es bien envidiosa y te los ceba bien gacho.

Muchas de las cosas que en el pasado te habían costado mucho conseguir empezarán a tomar forma y te darás cuenta de que eres bien fregón o fregona y puedes acceder a lo que quieres siempre y cuando no le aflojes como es tu costumbre.

Virgo

Para los VIRGO, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, el amor llegará en los meses de julio-agosto y traerá contigo mucha felicidad, mientras disfruta y que nadie te detenga en tu paso.

No caigas en provocaciones de amistades, recuerda que muchas de ellas no son de fiar y buscarán la manera de sacarte de tus casillas con comentarios prepotentes.

Amores nuevos se visualizan, pero de todos no se va a hacer uno, se te da mucho eso de enamorarte de cualquier hijo e hija de la tiznada.

Libra

Para los LIBRA, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, si tienes una relación aprende a valorar el tiempo que esa persona dedica a ti y ya déjate de tonterías y sandeces que no son ni existe, eres celoso, pero eso se debe a que te han jugado el dedo en ocasiones pasadas.

Sentirás necesidad de buscar a una persona de tu pasado, hazlo sin miedo, pero que sea para cerrar ese ciclo que no te ha dejado continuar y avanzar, en la medida que aprendas a perdonar errores y fallas, será en la medida en que encuentres la paz que te ha hecho falta.

No temas a fracasos, recuerda que de ellos aprenderás las lecciones que te harán no cometer los mismos errores. Te vienen cambios de humor muy canijos, ten cuidado, ya que andarás con la bipolaridad a todo lo que da.

Escorpio

Para ESCORPIO, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, cuida mucho la parte que tienes que ver con relaciones de amistades y familia, porque en estos días estarás en un ciclo algo difícil, podrías decir cosas por decir y dañar a personas que realmente son importantes para ti.

Momento de iniciar de cero, ten cuidado con los trámites, porque no es buen tiempo para llevarlos a cabo. Si tiene ya una relación y las cosas se han tornado algo complicadas, toma un respiro antes de tomar cualquier decisión equivocadamente, piensa en frío y no tomes decisiones cuando estés molesto o molestas, por el hecho de que podrías terminar regándola bien gacho.

Podrías entrar en conflicto con tu yo interno y arrepentirte de ciertas cosas que has realizado, no te preocupes la vida sigue, solo ten presente que algunas veces es mejor arrepentirse que quedarse con las ganas.

Sagitario

Para los SAGITARIO, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, se avecinan cambios importantes en tu vida, entre ellos la llegada de una persona que te va a ayudar a corregir muchos de tus defectos.

Aprende a cuidar tus palabras, no hables de más si no te están pidiendo tu opinión o te vas a meter en problemas grandes, cuídate mucho de vecinos o vecinas, no le caes nada bien y te van a querer en chorizar con chismes y ese tipo de cuestiones.

Estarás envuelto en cuestiones sentimentales, ya que comenzarás a sentir atracción por dos personas al punto de confundirte y no saber qué camino seguir. No te la compliques, haz lo que te dicte tu corazón; ahí estará la clave para que no te atontes y cometas tonterías.

Capricornio

Para los CAPRICORNIO, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, no te "claves" en tu trabajo, la familia o los amigos, recuerda que tiene que haber un balance en todo porque por darle importancia a una cosa descuidaras otra y así te la llevaras hasta quedar como el perro de las dos tortas.

Te invitarán a un viaje o se dará la oportunidad de planear uno, recuerda que eres de los signos que más les gusta viajar, hazlo te va a ayudar mucho a encontrarte a ti mismo.

Te viene un ingreso extra y oportunidad de iniciar tu propio negocio, pero para eso deberás de ser muy inteligente y abrir más tus ojos.

Acuario

Para los ACUARIO, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, es necesario que te propongas esa meta que has visualizado y enfocado en los últimos meses, hay mucha enviada a tu alrededor por parte de amistades y podrían robarte tus ideas.

Date la oportunidad de conocer más a esa amistad que comenzará a mostrar cierto interés por ti, no pierdes nada y con el tiempo ganarás mucho. Una oportunidad muy buena en el ámbito de los negocios está por aparecer.

Amores del pasado empiezan a quedar en el olvido y tus energías y tiempo se comienzan a concentrar en otras nuevas personas que han llegado a tu vida.

Piscis

Para los PISCIS, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, no permitas que personas que te dejaron en tu pasado lo vuelvan a hacer, libérate de esas personas es necesario.

Aprende a no decir nada cuando estás enojado o enojada, recuerda que puedes herir a las personas y después ahí van a andar tras de ellas rogándoles pidiéndoles segundas oportunidades.

Si tienes pareja podría terminar esa relación en cualquier momento debido a que saldrán a la luz ciertos secretos. Es momento que la vida te sorprenda y tú estás listo o lista para ser feliz.

