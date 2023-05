Ella es Sava Schultz, una joven que dejó su religión para ser modelo de OnlyFans

Sava Schultz es una joven de 21 años de edad que dejó la religión que le inculcaron sus padres para convertirse en modelo de OnlyFans. La chica originaria de Utah, Estados Unidos, decidió cambiar sus estudios de enfermería para dedicarse de tiempo completo a la creación de contenido para adultos en la famosa plataforma digital.

Schultz confesó que, a pesar de su éxito y seguridad financiera, su familia (que es de ideas muy religiosas) no está de acuerdo con que haya abierto su página de OnlyFans. "Mi familia sabe que tengo OnlyFans, pero no me apoyan en absoluto".

"Son extremadamente religiosos y han sido así desde que yo era una niña"; sin embargo, aseguró, "me brindan su apoyo de otras maneras".

Sava Schultz reconoció -en una entrevista para Daily Star- que la postura de su familia sobre su carrera como modelo de OnlyFans significa que ella misma ha abandonado sus creencias religiosas; y, por ello, indicó, “me he desilusionado de la iglesia y ya no participo en ninguna religión".

Sava Schultz es originaria de Utah, Estados Unidos. Foto: IG @sava.schultz

Detalló que al inicio de su carrera como modelo, cuando tenía 19 años de edad, una de sus fotografías fue tomada y publicada, sin su autorización, en OnlyFans, por un fotógrafo en el que ella pensaba que podía confiar. Ante lo cual, la influencer decidió “tomar el control" y crear su propia cuenta en la plataforma de contenido para adultos.

Ello sucedió cuando la joven aún cursaba sus estudios de enfermería, de los cuales desertó cuando incursionó al mundo de OnlyFans. Sava admitió que la escuela de enfermería ahora está "fuera de escena"; sin embargo, señaló que no descarta la posibilidad de regresar a la misma para aprender sobre negocios. "Todavía quiero un título y consideraría ir a la universidad por negocios, para utilizar mi capital", indicó.

En lugar de la vida familiar, ahora Sava se concentra en el dinero y en invertirlo, pues se ha hecho millonaria con la creación de contenido para adultos. "Ser capaz de administrar mi propio contenido es liberador, pero todavía existe el juicio que la gente me lanza por tener un OnlyFans", indicó.

Actualmente, Sava Schultz tiene más de 1 millón de seguidores en Instagram y alrededor de 2 millones de fans en TikTok.



